పద్మశ్రీ అందుకున్న తొలి క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?- రోహిత్, హర్మన్ల కంటే ముందు వీళ్లే!
క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్కు పద్మ పురస్కారాలు- లిస్ట్లో సచిన్, కోహ్లీ, ధోనీ- మరి ఈ పురస్కారం అందుకున్న భారతీయ తొలి క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?
Rohit sharma Padma Shri Award : గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం ప్రకటించిన అవార్డుల్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు పద్మ శ్రీ పురస్కారం దక్కింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత జట్టుకు చేసిన సేవలకుగానూ రోహిత్కు ఈ గౌరవం లభించింది. అతడి కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2024 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెగ్గింది.
రోహిత్తోపాటు భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ను కూడా కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డుతో గౌరవించింది. ఆమె సారథ్యంలో గతేడాది సొంతగడ్డపై టీమ్ఇండియా తొలిసారి విశ్వ విజేత (వన్డే వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్)గా నిలిచింది. ధోని తర్వాత భారత్ గడ్డపై వన్డే వరల్డ్కప్ సాధించిన రెండో కెప్టెన్గా హర్మన్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటిదాకా పద్మ శ్రీ అవార్డులు దక్కించుకున్న క్రికెటర్లు ఎవరు? ఏయే సంవత్సరాల్లో అందుకున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొట్టమొదటి క్రికెటర్
భారత దిగ్గజాలు విజయ్ హజారే, జెసు పటేల్ ఇద్దరూ మొట్టమొదటగా పద్మ శ్రీ అవార్డు అందుకున్న భారతీయ క్రికెటర్లు. క్రికెట్లో చేసిన సేవలకుగానూ ఈ ఇద్దరికీ 1960లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ శ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది. ఆ తర్వాత భారతీయ క్రికెట్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అనేక ఘనతలు సాధించిన 42మంది క్రికెటర్ల (పురుష, మహిళా ప్లేయర్లు కలిపి) కు ప్రభుత్వం అవార్డులు అందించింది. వాళ్లెవరంటే?
పద్మ శ్రీ అవార్డు అందుకున్న భారత క్రికెటర్లు
1. విజయ్ హజారే - 1960
2. జాసు పటేల్ - 1960
3. నారి కాంట్రాక్టర్ - 1962
4. పాలీ ఉమ్రిగర్ - 1962
5. సయ్యద్ ముస్కాక్ అలీ - 1963
6. ఎం.జె. గోపాలన్ - 1964
7. డి.బి. దేవధర్ - 1965
8. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ -1967
9. చందు బోర్డే - 1969
10. బిషన్ సింగ్ బేడీ - 1970
11. E.A.S ప్రసన్న - 1970
12. గుండప్ప విశ్వనాథ్ - 1971
13. B.S చంద్రశేఖర్ - 1972
14. అజిత్ వాడేకర్ - 1972
15. ఫరోఖ్ ఇంజనీర్ - 1973
16. పంకజ్ రాయ్ - 1975
17. సయ్యద్ కిర్మాణి -1982
18. కపిల్ దేవ్ - 1982
19. చుని గోస్వామి - 1984
20. మహ్మద్ షాహిద్ - 1986
21. దిలీప్ వెంగ్సర్కార్ -1987
22. మహ్మద్ అజారుద్దీన్ - 1988
23. సచిన్ తెందూల్కర్ - 1999
24. డయానా ఎడుల్జీ - 2002
25. శ్రీనివాసరాఘవన్ వెంకటరాఘవన్ - 2003
26. రాహుల్ ద్రవిడ్ - 2004
27. సౌరబ్ గంగూలీ - 2004
28. అనిల్ కుంబ్లే - 2005
29. మహేంద్రసింగ్ ధోని - 2009
30. హర్భజన్ సింగ్ - 2009
31. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ - 2010
32. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ - 2011
33. జులన్ గోస్వామి - 2012
34. యువరాజ్ సింగ్ - 2014
35. మిథాలీ రాజ్ - 2015
36. విరాట్ కోహ్లీ - 2017
37. గౌతమ్ గంభీర్ - 2019
38. జహీర్ ఖాన్ - 2020
39. గుర్చరణ్ సింగ్ - 2023
40. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ - 2025
41. రోహిత్ శర్మ - 2026
42. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ -2026
