పద్మశ్రీ అందుకున్న తొలి క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?- రోహిత్, హర్మన్​ల కంటే ముందు వీళ్లే!

క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్​కు పద్మ పురస్కారాలు- లిస్ట్​లో సచిన్, కోహ్లీ, ధోనీ- మరి ఈ పురస్కారం అందుకున్న భారతీయ తొలి క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?

Harmanpreet, Rohit Sharma
Harmanpreet, Rohit Sharma (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 10:30 AM IST

Rohit sharma Padma Shri Award : గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం ప్రకటించిన అవార్డుల్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు పద్మ శ్రీ పురస్కారం దక్కింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో భారత జట్టుకు చేసిన సేవలకుగానూ రోహిత్​కు ఈ గౌరవం లభించింది. అతడి కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్, 2025 ఛాంపియన్స్​ ట్రోఫీ నెగ్గింది.

రోహిత్​తోపాటు భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్​ను కూడా కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డుతో గౌరవించింది. ఆమె సారథ్యంలో గతేడాది సొంతగడ్డపై టీమ్ఇండియా తొలిసారి విశ్వ విజేత (వన్డే వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​)గా నిలిచింది. ధోని తర్వాత భారత్​ గడ్డపై వన్డే వరల్డ్​కప్ సాధించిన రెండో కెప్టెన్​గా హర్మన్‌ అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటిదాకా పద్మ శ్రీ అవార్డులు దక్కించుకున్న క్రికెటర్లు ఎవరు? ఏయే సంవత్సరాల్లో అందుకున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొట్టమొదటి క్రికెటర్
భారత దిగ్గజాలు విజయ్ హజారే, జెసు పటేల్ ఇద్దరూ​ మొట్టమొదటగా పద్మ శ్రీ అవార్డు అందుకున్న భారతీయ క్రికెటర్లు. క్రికెట్​లో చేసిన సేవలకుగానూ ఈ ఇద్దరికీ 1960లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ శ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది. ఆ తర్వాత భారతీయ క్రికెట్​కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అనేక ఘనతలు సాధించిన 42మంది క్రికెటర్ల (పురుష, మహిళా ప్లేయర్లు కలిపి) కు ప్రభుత్వం అవార్డులు అందించింది. వాళ్లెవరంటే?

పద్మ శ్రీ అవార్డు అందుకున్న భారత క్రికెటర్లు

1. విజయ్ హజారే - 1960

2. జాసు పటేల్ - 1960

3. నారి కాంట్రాక్టర్ - 1962

4. పాలీ ఉమ్రిగర్ - 1962

5. సయ్యద్ ముస్కాక్ అలీ - 1963

6. ఎం.జె. గోపాలన్ - 1964

7. డి.బి. దేవధర్ - 1965

8. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ -1967

9. చందు బోర్డే - 1969

10. బిషన్ సింగ్ బేడీ - 1970

11. E.A.S ప్రసన్న - 1970

12. గుండప్ప విశ్వనాథ్ - 1971

13. B.S చంద్రశేఖర్ - 1972

14. అజిత్ వాడేకర్ - 1972

15. ఫరోఖ్ ఇంజనీర్ - 1973

16. పంకజ్ రాయ్ - 1975

17. సయ్యద్ కిర్మాణి -1982

18. కపిల్ దేవ్ - 1982

19. చుని గోస్వామి - 1984

20. మహ్మద్ షాహిద్ - 1986

21. దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్ -1987

22. మహ్మద్ అజారుద్దీన్ - 1988

23. సచిన్ తెందూల్కర్ - 1999

24. డయానా ఎడుల్జీ - 2002

25. శ్రీనివాసరాఘవన్ వెంకటరాఘవన్ - 2003

26. రాహుల్ ద్రవిడ్ - 2004

27. సౌరబ్ గంగూలీ - 2004

28. అనిల్ కుంబ్లే - 2005

29. మహేంద్రసింగ్​ ధోని - 2009

30. హర్భజన్ సింగ్ - 2009

31. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ - 2010

32. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ - 2011

33. జులన్ గోస్వామి - 2012

34. యువరాజ్ సింగ్ - 2014

35. మిథాలీ రాజ్ - 2015

36. విరాట్ కోహ్లీ - 2017

37. గౌతమ్ గంభీర్ - 2019

38. జహీర్ ఖాన్ - 2020

39. గుర్​చరణ్ సింగ్ - 2023

40. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ - 2025

41. రోహిత్ శర్మ - 2026

42. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ -2026

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

