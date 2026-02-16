10th పరీక్షలకు వైభవ్ సూర్యవంశీ దూరం- హాల్టికెట్ వచ్చినా ఎగ్జామ్స్కు నో- ఎందుకంటే?
పది పరీక్షలు రాయనంటున్న యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఎగ్జామ్స్ కంటే ప్రస్తుతం అదే ముఖ్యమట- కారణం వెల్లడించిన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్
Published : February 16, 2026 at 6:28 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Skips Class 10 Exams : భారత క్రికెట్ టీనేజ్ సంచలనం, బిహార్ కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ కెరీర్లో కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. క్రికెట్ స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారిస్తున్న ఈ యువ కెరటం ప్రస్తుతం క్రికెట్పై ఫోకస్ పెట్టడంతో కొన్ని రోజులు చదువుకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్, ఐపీఎల్ కమిట్మెంట్స్ కారణంగా ఈ ఏడాది సీబీఎస్ఈ (CBSE) పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కాగా, మార్చిలో ఐపీఎల్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది.
హాల్ టికెట్ వచ్చినా!
వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రస్తుతం బిహార్లోని తాజ్పుర్లో ఉన్న మోడెస్టీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 11 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. స్కూల్ యాజమాన్యం అతడు పరీక్షలు రాసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. వైభవ్కు హాల్ టికెట్ కూడా జారీ అయ్యింది. పొదార్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పరీక్షా కేంద్రం కూడా కేటాయించారు. కానీ చివరి నిమిషంలో వైభవ్ పరీక్షలకు వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు.
Really enjoyed myself out there and happy that I could contribute to win that will hold a special place in my heart forever. Really overwhelmed by all the love that was showered upon me❤️— Vaibhav Suryavanshi (@Vaibhavsooryava) February 7, 2026
Abhi bahot dur tak hai jaana🇮🇳🧿 pic.twitter.com/PAXs5rHHDt
స్కూల్ డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
మోడెస్టీ స్కూల్ డైరెక్టర్ ఆదర్శ్ కుమార్ పింటు ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. "వైభవ్ తండ్రి సంజీవ్ సూర్యవంశీతో మేము మాట్లాడాం. ప్రస్తుతం వైభవ్ క్రికెట్ షెడ్యూల్ చాలా బిజీగా ఉంది. రాబోయే టోర్నమెంట్ల కోసం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది. అందుకే ఈ ఏడాది పరీక్షలకు హాజరు కావడం లేదు. అతని దృష్టంతా ఇప్పుడు క్రికెట్ మీదే ఉంది" అని డైరెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. వైభవ్ తండ్రి సంజీవ్ సూర్యవంశీ కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించారు. "నా కొడుకు ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ట్రైనింగ్లో మునిగిపోయాడు. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి జరిగే పరీక్షలకు అతను వెళ్లలేడు. వచ్చే ఏడాది కచ్చితంగా బోర్డు పరీక్షలు రాస్తాడు" అని తండ్రి చెప్పుకొచ్చారు.
Vaibhav Suryavanshi,🏏the young sensation from Samastipur Bihar.🔥— Saurabh Singh GurjaR (@SaurabhSinghG6) February 16, 2026
who has become a sensation in the cricket world, will not take his 10th grade exams this year.
He is studying under the CBSE board but wants to focus on cricket for now.🎯
According to a report in The Times of… pic.twitter.com/NcdpxuZOJc
సెక్యూరిటీ సమస్యలు
వైభవ్ పరీక్షలు రాయకపోవడానికి క్రికెట్ కెరీరే కారణం కాదు. భద్రతా కారణాలు కూడా ఉన్నాయని బీహార్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాకేశ్ తివారీ తెలిపారు. "వైభవ్ ఎక్కడికి వెళ్లినా 2000 నుంచి 3000 మంది జనం గుమిగూడుతున్నారు. ఇప్పుడు అతను దేశంలో ఫాలోయింగ్ ఉన్న క్రికెటర్లలో ఒకడు. అతను పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్తే అక్కడ శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తవచ్చు. అందుకే అతనికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసి, తర్వాత పరీక్షలు రాసేలా చూస్తాం" అని తివారీ పేర్కొన్నారు.
అండర్-19 వరల్డ్ కప్ హీరో
వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రికెట్లో మారుమోగుతోంది. ఇటీవల జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో అతను అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. టీమ్ఇండియా కప్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తన బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించాడు. ఐపీఎల్ 2025లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్, ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్ ఆడిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.
VAIBHAV SURYAVANSHI HAMMERED 144 (42) FOR INDIA A. 🤯pic.twitter.com/Ou2islDX4m— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 14, 2025
ఐపీఎల్లో భారత బ్యాటర్ చేసిన అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ (35 బంతుల్లో) రికార్డు ఇతనిదే. అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో అత్యధిక సిక్సర్లు (30) బాదిన ఘనత సాధించాడు. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో అత్యంత వేగంగా (55 బంతుల్లో) శతకం బాదాడు. ఇలా రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఈ టీనేజ్ సంచలనం, చదువును పక్కనపెట్టి క్రికెట్కే ఓటు వేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, దేశం కోసం ఆడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి త్యాగాలు సహజమేనని క్రీడా విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
అజ్మతుల్లా ఆల్రౌండ్ షో- ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టిన అఫ్గానిస్థాన్
ఇషాన్ కిషన్ పెళ్లిపై స్పందించిన తల్లి- గర్ల్ఫ్రెండ్ పేరును స్వయంగా బయటపెట్టిన తాత