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'ఇక రెడీగా ఉండండి!'- కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన తర్వాత సూర్య ఫస్ట్ రియాక్షన్

కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగింపు- జట్టులోనూ నో ప్లేస్- సూర్యకుమార్​ తొలి స్పందన ఇదే!

Suryakumar Yadav Reaction
Suryakumar Yadav Reaction (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 4:07 PM IST

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Suryakumar Yadav Reaction : భారత్​కు టీ20 వరల్డ్​కప్ అందించిన మూడు నెలలకే సూర్యకుమార్ యాదవ్​పై సెలక్షన్ కమిటీ వేటు వేసింది. అతడిని టీ20 జట్టు కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించి ఆ బాధ్యతలను శ్రేయస్ అయ్యర్​కు అప్పగించింది. అంతేకాకుండా టీమ్ఇండియా అప్​కమింగ్ సిరీస్​లకు అతడిని సభ్యుడిగా కూడా ఎంపిక చేయలేదు. రానున్న మూడు నెలల్లో భారత్ ఆడనున్న ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్​లతోపాటు, ఆసియా గేమ్స్​కు జట్లను సెలక్షన్ కమిటీ శనివారం ప్రకటించింది. అయితే జట్టు ప్రకటన తర్వాత సూర్య తన సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు. అది వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ సూర్య పెట్టిన పోస్టు ఏంటంటే?

సూర్య స్పందన ఇదీ!
ఐర్లాండ్​, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలతోపాటు జపాన్ వేదికగా సెప్టెంబర్​లో జరగనున్న ఆసియా గేమ్స్​ జట్టులోనూ సూర్యకు స్థానం దక్కలేదు. కొంతకాలంగా బ్యాటర్​గా సూర్య పెద్దగా ఫామ్​లో లేకపోవడంతో ఈ మూడు కీలక సిరీస్​లకు సూర్యను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేయలేదు. జట్టులో స్థానం కోల్పోయిన బాధలోనూ, సూర్య తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. ఈ సిరీస్​ల్లో ఆడనున్న టీమ్ఇండియాకు సూర్య శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. 'అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన జట్టుకు శుభాకాంక్షలు. ముందున్న సవాళ్లకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆల్​ ది బెస్ట్' అని పేర్కొన్నాడు

Suryakumar Yadav Reaction
సూర్యకుమార్ స్పందన (Source : Suryakumar Insta Post)

వైభవ్ ఎంపికపై సూర్య!
అలాగే మూడు సిరీస్​లకు కూడా 15ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీని సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు. దీంతో అతడు తొలిసారి సీనియర్ టీమ్ఇండియా జట్టులో ఆడనున్నాడు. అతడి ఎంపికపై సూర్య హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. 'నువ్వు సాధించేశావ్. టీమ్ఇండియాతో నీ జర్నీని చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నా' అని ఇన్​స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు.

కొంతకాలంగా సూర్య ఫామ్​లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అయితే ఈ ఏడాది న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన టీ20 సిరీస్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చినట్లు కనిపించాడు. 5 మ్యాచ్​ల్లో 80.67 యావరేజ్​తో 242 పరుగులు చేశాడు. స్టైక్ రేట్ కూడా 190+ ఉండడం విశేషం. ఈ సిరీస్​లో సూర్యనే టాప్ స్కోరర్. అయితే తర్వాత జరిగిన వరల్డ్​కప్​లో ఆకట్టులోలేదు. 9 మ్యాచ్​ల్లో సూర్య 242 పరుగులు చేశాడు. ఇక రీసెంట్​గా ముగిసిన ఐపీఎల్​ మాత్రం ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. 13 మ్యాచ్​ల్లో 270 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో ఒకే ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. అలాగే ప్రస్తుతం సూర్య వయసు 35ఏళ్లు. వచ్చే టీ20 వరల్డ్​కప్, 2028 ఒలింపిక్స్​ దాకా అతడికి 37 ఏళ్లు ఉంటాయి. దీంతో వయసును దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా సెలక్టర్లు ఇప్పట్నుంచే పటిష్ఠమైన జట్టును నిర్మించే ఆలోచనలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

వ్యక్తిగత ప్రదర్శన అటుంచితే, సూర్య కెప్టెన్సీ రికార్డు మాత్రం ఘనంగానే ఉంది. అతడు టీమ్ఇండియా సక్సెస్​ఫుల్ టీ20 కెప్టెన్లలో ఒకడు అనడంలో సందేహం లేదు. సూర్య సారథ్యంలో భారత్ 52 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఇందులో 40 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. 8 మ్యాచ్​ల్లో ఓడింది. రెండు మ్యాచ్​లు రద్దవ్వగా, మరో రెండింట్లో ఫలితం తేలలేదు. అతడి కెప్టెన్సీలో భారత్ గతేడాది ఆసియా కప్, ఈ ఏడాది మార్చిలో టీ20 వరల్డ్​కప్ నిలబెట్టుకుంది.

2026 జపాన్ ఆసియా గేమ్స్​కు భారత క్రికెట్ జట్టు : శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ

ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్​ల​కు టీమ్ఇండియా : శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రిన్స్ యాదవ్

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