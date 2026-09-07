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క్రికెట్​లో రేర్ రికార్డు- 100కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుకొచ్చి బౌలింగ్ చేసిన బౌలర్ - ఎందుకంటే?

క్రికెట్​లో వెరైటీ రికార్డు - బౌలింగ్​ చేసేందుకు 100 కిలోమీటర్ల పరుగు- గిన్నిస్ రికార్డు కోసం ప్రయత్నం

Bowler 100 km Running
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 9:01 PM IST

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Bowler 100 km Running : క్రికెట్‌లో ఇప్పటిదాకా మనం అనేక రికార్డులు చూసి ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయే రికార్డు మాత్రం కాస్త స్పెషల్. సాధారణంగా పేస్ బౌలర్లు ఎవరైనా సరే 10- 20 గజాల దూరం నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బౌలింగ్ చేస్తారు. కొంతమంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కూడా తీసుకుంటారు. కానీ, ఓ క్రికెటర్ మాత్రం గిన్నిస్ బుక్ రికార్డుల్లోకెక్కాలన్న ఆశతో ఏకంగా 100 కిలోమీటర్లు పరుగెత్తి బౌలింగ్ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనూ అతడు సోషల్ మీడియాలోనూ పోస్టు చేశాడు. మరి అతడి కథేంటంటే?

రికార్డు పరిశీలనలోనే!
ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన లోకల్ క్లబ్ క్రికెటర్ సామ్ బోడోవానో వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. తన కెరీర్​లో వేసే తొలి బంతిని అత్యంత సుదీర్ఘ బౌలింగ్ రన్ అప్‌గా మార్చాలని అనుకున్నాడు. అందుకోసం అతడు 100 కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేసి బంతిని వేశాడు. అతడు ఆగస్టు 29న అ​ర్థరాత్రి 12 గంటల సమయంలో బోడోవానో క్రికెట్ జెర్సీ ఔట్​ఫిట్​ ధరించి, చేతిలో బంతిని పట్టుకొని లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియం నుంచి పరుగు ప్రారంభించాడు.

అక్కడ్నుంచి కంటిన్యూగా సుమారు 14 గంటలు పరిగెత్తి ఆగస్టు 30 మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వోకింగ్‌ వాలీ ఎండ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్​కు చేరుకొని తన తండ్రికి ఆ బంతిని విసిరాడు. ఈ మొత్తం ప్రయాణ దూరం 62 మైళ్లు. అది కిలోమీటర్లలో లెక్కేస్తే 100 కిమీలు. అయితే తాను చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి బోడోవానో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌కు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. కానీ గిన్నిస్ ఇంకా దీనిని అధికారికంగా గుర్తించలేదు. ప్రస్తుతం ఈ రికార్డును గిన్నిస్ ప్రతినిధులు పరిశీలనలో ఉంచారు. ఈనెల ఆఖర్లో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

రికార్డ్ కోసమే కాదు!
అలాగే బోడోవానో ఈ రన్నింగ్ కేవలం రికార్డ్​ కోసమే కాకుండా ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థకు ఫండ్ రైజింగ్​ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనూ చేశాడు. బ్రిటన్​కు చెందిన రూత్ స్ట్రాస్ ఫౌండేషన్ అనే క్యాన్సర్ స్వచ్ఛంద సంస్థ కోసం ఈ పరుగు ద్వారా సుమారు 6 వేల పౌండ్లు కూడా సమీకరించాడు. అయితే ఈ సంస్థను ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ అండ్రూ స్ట్రాస్​ స్థాపించాడు. 46ఏళ్ల వయసులో లంగ్ క్యాన్సర్​తో తన భార్య మృతి చెందడంతో స్ట్రాస్ ఈ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు.

గత రికార్డు ఇదే
కాగా, గతంలో ఈ రికార్డు టామ్ డన్​ పేరిట ఉండేది. అతడు 2024లో బెత్​నల్ గ్రీన్ నుంచి వాండ్స్‌వర్త్ కామన్ దాకా 15 మైళ్లు (దాదాపు 24 కిలోమీటర్లు) పరుగెత్తి వచ్చి బౌలింగ్ చేశాడు. అయితే ఇప్పుడు బోడోవానో 16 మైళ్లు పూర్తి చేసినా రికార్డు బ్రేక్ అయ్యేది. కానీ, అతడు 100కిలోమీటర్లు పరిగెత్తి ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారు. మరి ఈ ఫీట్​ను ఎవరైనా బ్రేక్ చేస్తారో లేదో చూడాలి!

గిన్నిస్ రూల్స్ ఇవే

  • ఈ ప్రయత్నాన్ని గిన్నిస్ అధికారికంగా గుర్తించాలంటే సాధారణ రన్నింగ్ ఔట్​ఫిట్ కాకుండా, పూర్తిగా క్రికెట్​కు సంబంధించిన (వైట్ అండ్ వైట్) దుస్తులు ధరించాలి
  • పరుగు ప్రారంభించినప్పుడు ఏ చేతిలో అయితే బంతి ఉంటుందో చివరిదాకా అలాగే ఉండాలి
  • పరుగు పూర్తి చేసిన అనంతరం మ్యాచ్​ అంపైర్ల సమక్షంలోనే జరగాలి
  • అలా ఈ ప్రయత్నానికి సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పిస్తే, అధికారులు పరిశీలించి దీనిని గుర్తిస్తారు

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