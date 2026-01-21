ETV Bharat / sports

హిందూ దేవుళ్లపై 'AI' వీడియో- క్షమాపణలు చెప్పిన రింకూ సోదరి

సక్సెస్ ఇచ్చింది దేవుడే అంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్ట్- దేవుళ్లు కళ్లజోడు పెట్టుకుని, కారులో వెళ్తుండడంతో వివాదం - మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 2:54 PM IST

Rinku Singh AI Video Controversy : టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం, ఫినిషర్ రింకూ సింగ్ హిందూ దేవుళ్లకు సంబంధించిన ఏఐ (AI) వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఈ వీడియో హిందూ మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై రాజస్థాన్ రాజపుత్ర సంఘం కర్ణిసేన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో వ్యవహారం ముదిరింది. తాజాగా ఈ అంశంపై రింకూ సింగ్ సోదరి నేహా సింగ్ స్పందించారు. ఆమె బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు.

క్షమాపణలు చెప్పిన రింకూ సోదరి
వివాదం పెద్దది కావడంతో రింకూ సింగ్ కుటుంబం స్పందించింది. రింకూ సింగ్ సోదరి నేహా సింగ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. జరిగిన దానికి తాము చింతిస్తున్నామని తెలిపారు. ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశం తమకు ఏమాత్రం లేదని స్పష్టం చేశారు. తెలియకుండా జరిగిన పొరపాటుగా భావించి మన్నించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఆమె అందరికీ బహిరంగ క్షమాపణలు తెలియజేశారు. వివాదానికి కారణమైన ఆ ఏఐ వీడియోను రింకూ సింగ్ సోషల్ మీడియా ఖాతాల నుంచి వెంటనే తొలగించారు.

అసలేం జరిగిందంటే
ఇటీవల రింకూ సింగ్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)తో రూపొందించిన వీడియో. ఇందులో రింకూ సింగ్ మైదానంలో భారీ సిక్సర్లు కొడుతున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఆ వెంటనే 'నీ విజయానికి కారణం ఎవరు?' అనే ప్రశ్న వస్తుంది. దీనికి సమాధానంగా హిందూ దేవుళ్ల ఆశీస్సులే కారణం అన్నట్లుగా వీడియోలో చూపించారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా, ఆ దేవుళ్లను చూపించిన విధానమే వివాదానికి దారి తీసింది.

అభ్యంతరకరంగా దేవుళ్ల చిత్రణ
ఆ వీడియోలో హనుమంతుడు, శివుడు, ఇతర దేవతామూర్తులను మోడ్రన్​గా చూపించారు. దేవుళ్లు కళ్లద్దాలు (కూలింగ్ గ్లాసెస్) పెట్టుకుని, ఒక కారులో కూర్చున్నట్లుగా వీడియోలో ఉంది. అంతేకాకుండా బ్యాగ్రౌండ్‌లో ఒక ఇంగ్లీష్ పాట ప్లే అవుతుంది. దేవుళ్లను ఇలా విచిత్రమైన వేషధారణలో, కారులో కూర్చున్నట్లు చూపించడంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఇది మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను కించపరచడమేనని పలువురు మండిపడ్డారు.

పోలీస్ స్టేషన్‌లో కర్ణిసేన ఫిర్యాదు
ఈ వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో కర్ణిసేన రంగంలోకి దిగింది. ఇది హిందువుల మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కర్ణిసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు సుమిత్ తోమర్ నేతృత్వంలో ప్రతినిధులు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ అలీగఢ్ సాస్ని గేట్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. రింకూ సింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. దేవుళ్లను ఇలాంటి స్థితిలో చూపించడం ద్వారా సమాజానికి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తున్నాయని అన్నారు. ఇలాంటి చర్యలను ఉపేక్షించకూడదని డిమాండ్ చేశారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు షురూ
కర్ణిసేన ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సాస్ని గేట్ పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ మనోజ్ కుమార్ చెప్పారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌కు సంబంధించి తమకు ఫిర్యాదు అందిందని, ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. వీడియోలో ఉన్న అంశాలు, ఫిర్యాదులోని ఆరోపణలను పరిశీలించి, వాస్తవాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

కీలక సిరీస్‌కు ముందు
భారత జట్టు న్యూజిలాండ్‌తో కీలకమైన టి20 సిరీస్ ఆడబోతున్న సమయంలో ఈ వివాదం జరగడం గమనార్హం. ఐదు మ్యాచ్‌ల టి20 సిరీస్‌లో భాగంగా బుధవారం నాగ్‌పుర్‌లో తొలి మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో తుది జట్టులో రింకూ సింగ్‌కు చోటు దక్కే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఈ వివాదం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే వీడియో డిలీట్ చేయడం, సోదరి క్షమాపణ చెప్పడంతో వివాదం సద్దుమణుగుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

