దాడులకు క్రికెట్కు ఏం సంబంధం? క్రీడలపై రాజకీయాల భారం మోపకూడదు: శశిథరూర్
కేకేఆర్ బంగ్లాదేశీ ఆటగాడి ఎంపికపై విమర్శలు- స్పందించిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్- క్రికెట్పై రాజకీయాల భారం మోపకూడదని వెల్లడి
Published : January 3, 2026 at 8:58 AM IST
Shashi Tharoor On IPL Bangladesh Player : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను తీసుకోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఎంపిక చేయడంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ స్పందించారు. రాజకీయ అంశాల భారం క్రికెట్పై మోపకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులతో క్రీడను ముడిపెట్టడం సరికాదని థరూర్ వ్యాఖ్యానించారు.
'బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయనే కారణంతో క్రికెట్ను శిక్షించకూడదు. కొన్ని రంగాలను రాజకీయాల నుంచి వేరు చేయాలి. ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ ఒక క్రికెటర్ ఒక క్రికెటర్ మాత్రమే. దాడులతో అతడికి సంబంధం లేదు. అతడు ఎలాంటి ద్వేష ప్రసంగం లేదా దాడులను సమర్థించాడన్న వ్యక్తిగత ఆరోపణలు లేవు. ఈ రెండు విషయాలను కలిపి చూడటం సరైనది కాదు. పొరుగుదేశాలను పూర్తిగా వేరుచేసే విధానం ప్రయోజనకరం కాదు. మన పొరుగు దేశాలన్నింటినీ ఏకాకిని చేసే దేశంగా మారి, వారితో ఎవరూ ఆడకూడదని చెబితే, దానివల్ల ఎలాంటి మంచి జరుగుతుంది? బంగ్లాదేశ్ను మన దేశం మూడు వైపులా చుట్టుముట్టి ఉంది. అలాంటి దేశాన్ని మనం పూర్తిగా ఒంటరిపరచలేం. క్రీడల ద్వారా సంబంధాలు కొనసాగాలి. ఇది పూర్తిగా క్రీడాపరమైన నిర్ణయం. ఇందులో రాజకీయాలకు తావివ్వకూడదు' అని శశిథరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | Thiruvananthapuram | On KKR selecting a Bangladeshi player in the IPL auction, Congress MP Shashi Tharoor says, " cricket should not be made to bear the burden for attacks on minorities in bangladesh... we should try and insulate some areas from others. we are reaching… pic.twitter.com/YU3z3XVFIk— ANI (@ANI) January 2, 2026
బీజేపీపై ప్రియాంక్ ఖర్గే విమర్శలు
అంతకుముందు కాంగ్రెస్ నేత, కర్ణాటక మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే కూడా ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీపై బీజేపీ చేసిన విమర్శలపై స్పందించారు. ఐపీఎల్లో విదేశీ ఆటగాళ్ల భాగస్వామ్యం బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారమే జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు. 'ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశీ ఆటగాడు ఉన్నాడంటే అది బీసీసీఐ అనుమతితోనే. ఫ్రాంచైజీలను తప్పుపట్టే బదులు, బీసీసీఐని ఎందుకు అనుమతిస్తున్నారో బీజేపీ నేతలు ప్రశ్నించాలి. పహల్గాం దాడి తర్వాత కూడా భారత్-పాకిస్థాన్తో ఆడినప్పుడు అదే బీజేపీ నాయకులకు ఎలాంటి సమస్య లేదు. కొవిడ్ సమయంలో మ్యాచ్లను ఇస్లామిక్ దేశాలకు మార్చింది. బీజేపీకి జాతీయత రాజకీయాలకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే గుర్తొస్తుంది' అని ఖర్గే ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
ఐపీఎల్ 2026కు సంబంధించిన మినీ వేలం డిసెంబర్ 15న యూఏఈ రాజధాని అబుదాబిలో జరిగింది. ఈ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ. 9.2 కోట్లకు దక్కించుకుంది. దాంతో ఐపీఎల్లో ఆడుతున్న అత్యంత ఖరీదైన బంగ్లాదేశ్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. రెహమాన్ 2016లో ఐపీఎల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 60 మ్యాచ్లాడి 65 వికెట్లు తీశాడు. కాగా పొరుగుదేశంలో రాజకీయ అస్థిరత వేళ మైనార్టీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను తీసుకోవడంపై విమర్శలు మొదలయ్యాయి.
బీసీసీఐ స్పందన
దీనిపై బీసీసీఐ కూడా స్పందించింది. బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్లో ఆడకుండా ఉండేందుకు తమకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి మార్గనిర్దేశకాలు రాలేదని బీసీసీఐ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇది తమ చేతుల్లో లేని వ్యవహారమని, దీనిపై ఇంతకుమించి మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదని వెల్లడించాయి. ఇక ఈ వివాదంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్పై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీ హిందువులపై దాడులు జరగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడి ఆటగాళ్లను కోట్ల శాలరీ ఇచ్చి మన లీగుల్లో ఆడించడం సరైంది కాదని షారుక్ ఖాన్పై బీజేపీ నాయకుడు సంగీత్ సోమ్ మండిపడ్డారు.
మరోవైపు ఈ వివాదల వేళ తమ జట్టు ఆడే సిరీస్లపై బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (బీసీబీ) కీలక ప్రకటన చేసింది. అందులో భారత్తో షెడ్యూల్ను కూడా ఉంది. భారత్తో ఆగస్టు-సెప్టెంబరు మధ్య మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 సిరీస్లు ఆడనున్నట్లు పేర్కొంది. గత ఏడాది రెండు జట్ల మధ్య సిరీస్లు జరగాల్సి ఉండగా, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. ఈ ఆగస్టు టూర్తో అది భర్తీ కానుందని బీసీబీ ప్రకటించింది.