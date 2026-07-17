ETV Bharat / sports

క్రికెట్‌ లెజెండ్​ గ్యారీ సోబర్స్‌ కన్నుమూత

అనారోగ్యం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆయన కుమారుడు డేనియల్‌ ప్రకటన

Garfield Sobers Death
Garfield Sobers Death (@windiescricket)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 10:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Garfield Sobers Death : వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం గ్యారీ సోబర్స్‌ (89) కన్నుమూశారు. అనారోగ్యం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆయన కుమారుడు డేనియల్‌ ప్రకటించారు. సోబర్స్‌ 1954 నుంచి 1974 వరకు 93 టెస్టుల్లో 8,032 పరుగులు చేశారు. అత్యధికంగా 365* పరుగులు చేయగా, మొత్తం 26 సెంచరీలు సాధించారు. 235 వికెట్లు తీశారు. 1968లో ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్లో ఒకే ఓవర్లో 6 సిక్సర్లు బాది, ఆ రికార్డు నెలకొల్పిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచారు. క్రికెట్‌కు ఆయన చేసిన సేవలకు గానూ 1975లో బ్రిటన్ రాణి క్వీన్ ఎలిజబెత్ II చేతుల మీదుగా 'నైట్' బిరుదును అందుకున్నారు. ఏటా అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన క్రికెటర్‌కు ఐసీసీ 'సర్‌ గ్యారీఫీల్డ్‌ సోబర్స్‌' పేరిట అవార్డును ప్రదానం చేస్తోంది.

TAGGED:

GARFIELD SOBERS DEATH
GARFIELD SOBERS DEATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.