'అందరి వాదనలు వింటాం'- బాల్ టాంపరింగ్ వివాదంపై ఆస్ట్రేలియా కీలక నిర్ణయం
Sandpaper Gate Cricket Australia : ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్లో కలకలం రేపిన బాల్ టాంపరింగ్ ఉదంతం ఇంకా సద్దుమణగలేదు. దీనిపై తాజాగా మాజీ ఆటగాళ్లు సందేహాలు లేవనెత్తడంతో సీఏ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
Published : November 18, 2026 at 6:07 PM IST
ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ను కుదిపేసిన బాల్ టాంపరింగ్ ఘటనలో కీలక పరిణామం జరిగింది. దీనిపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2018లో విచారణ సరిగ్గా జరగలేదని ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో, అప్పటి జట్టులోని ఆటగాళ్ల వాంగ్మూలాలను మరోసారి వింటామని ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు (CA) వెల్లడించింది. ఇందుకోసం స్వతంత్య్ర దర్యాప్తు కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని తాజాగా ప్రకటించింది.
విచారణ కాదు- వాంగ్మూలాలు చెప్పుకునేందుకే!
అయితే ఇది పునర్విచారణ కాదని సీఏ పేర్కొంది. మళ్లీ ఏ ఆటగాడిపై ఎలాంటి చర్యలు ఉండబోవని చెప్పింది. ఆ పర్యటనలో జరిగిన సంఘటనలపై అప్పటి జట్టులోని ఆటగాళ్లు తమ వాదనను వినిపించుకోవచ్చని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా పేర్కొంది. ఈ విషయంలో ముందుకొచ్చే ఆటగాళ్ల అందరి వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయని తెలిపింది. నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో ఆటగాళ్లు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచేందుకు ఇది సరైన వేదిక అని బోర్డు భావిస్తోంది.
'ఈ విషయంలో సాధ్యమైనంత వరకు మేం పారదర్శకంగానే వ్యవహరిస్తాం. అంతేకాదు, ఈ విచారణకు ముందుకొచ్చే ఆటగాళ్ల వివరాలను గోప్యతగా ఉంచుతాం. ఇందుకోసం ఓ స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ వివాదం ఇంకా కొనసాగడం ఏ ఒక్కరికి కూడా మంచిది కాదు. వీలైనంత త్వరగా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని కనుక్కోవాలి' అని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చీఫ్ టాడ్ గ్రీన్బెర్గ్ వెల్లడించారు.
స్వాగతించిన ఉస్మాన్ ఖవాజా- వార్నర్ కొత్త సందేహాలు!
క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న నిర్ణయాంపై ఆసీస్ మాజీ క్రికెటర్లు భిన్నంగా స్పందించారు. దీనిని ఉస్మాన్ ఖవాజా స్వాగతించగా, వార్నర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. 'ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదే. అయితే ఈ సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఈ విషయంలో ఇంకా పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయాలపై వచ్చే వారం సీఏ చీఫ్ టాడ్ గ్రీన్బర్గ్తో చర్చిస్తాను. మనమందరం ముందుకు సాగిపోవాలని కోరుకుంటాం. కానీ ఇది మనల్ని ముందుకు సాగేలా చేస్తుందా? అనేది మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న' అని ఖవాజా అన్నాడు.
అయితే ఈ విచారణ ప్రక్రియ ఎప్పటిలోగా పూర్తవుతుందనే దానిపై ఎటువంటి స్పష్టమైన గడువు లేదని డేవిడ్ వార్నర్ పేర్కొన్నాడు. దీనిపై బహిరంగ విచారణ జరిపించాలని కోరాడు. అంతేకాదు, అందరూ స్వేచ్ఛగా తమ మనసులోని మాటలను చెప్పగలరా? అని ప్రశ్నించాడు. 'సీఏ మళ్లీ వాదనలు వింటామని తాజాగా పేర్కొంది. అయితే, 'అందరూ స్వేచ్ఛగా తమ మనసులోని మాటలను చెప్పగలరా?'. అందుకే ఈసారి విచారణ మాత్రం బహిరంగంగా జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అప్పటి జట్టులోని అందరూ ముందుకొచ్చి అన్ని విషయాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే? క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తెర వెనుక ఏం జరిగింది? మాజీ ఉద్యోగులతో చర్చలు జరిగాయా? అనే విషయాలు మాకు తెలియదు. ఈ వ్యవహారంలో ఇదే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం' అని వార్నర్ అన్నాడు.