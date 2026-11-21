2018 బాల్ టాంపరింగ్ వివాదం- కమిన్స్ కెప్టెన్సీపై ఆస్ట్రేలియా కీలక నిర్ణయం!
Pat Cummins Captaincy : బాల్ టాంపరింగ్ వివాదం నేపథ్యంలో పాట్ కమిన్స్పై ఒత్తిడి పెరిగింది. న్యూజిలాండ్తో టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు ఈ వ్యవహారంపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బోర్డు ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది.
Published : November 21, 2026 at 5:32 PM IST
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో జరిగిన బాల్ టాంపరింగ్ ఘటన ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ల మధ్య మళ్లీ విభేదాలకు కారణమవుతోంది. ఉస్మాన్ ఖవాజా తన ఆత్మకథలో అప్పటి ఘటనకు సంబంధించిన విషయాలను ప్రస్తావించడంతో మొదలైన వివాదం ఇప్పుడు పాట్ కమిన్స్ కెప్టెన్సీ దాకా వెళ్లింది. గత వారం కమిన్స్ ఏకంగా 68 నిమిషాల పాటు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడాడు. బాల్ టాంపరింగ్ గురించి జట్టులోని అందరికీ తెలుసునని ఖవాజా చెప్పడం నూటికి నూరు శాతం అబద్ధం అని చెప్పాడు. ఖవాజా తన అనుభవాలను బయటపెట్టిన విధానాన్ని కూడా తప్పుబట్టాడు. అయితే కమిన్స్ కామెంట్స్ తర్వాత కామెరాన్ బాన్క్రాఫ్ట్ తన అనుభవాలను వెల్లడించడంతో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది.
కమిన్స్కు బోర్డు ఏకగ్రీవ మద్దతు
క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సీఈవో టాడ్ గ్రీన్బర్గ్, తాత్కాలిక ఛైర్మన్ డేవిడ్ బూన్ శుక్రవారం సిడ్నీలో కమిన్స్తో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం సమావేశమైన బోర్డు సభ్యులు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ ప్రతిష్ఠను కాపాడటంతో పాటు ఈ వివాదంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల సంక్షేమానికి అవసరమైన చర్యలపై మాట్లాడుకున్నారు. కమిన్స్ను కెప్టెన్గా కొనసాగించేందుకు బోర్డు సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా మద్దతు ప్రకటించారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా కమిన్స్తో పాటు జట్టులోని ఇతర సీనియర్ ఆటగాళ్లు తీసుకొచ్చిన మార్పుల పట్ల గర్వంగా ఉందని డేవిడ్ బూన్ చెప్పారు. కమిన్స్ నిజాయతీని ప్రశ్నించే వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 2018 ఘటన నుంచి తాము ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నామని, ఇప్పుడు ఆటగాళ్లు చెప్పే విషయాలను ఓపికగా వినేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు.
News Alert! The Cricket Australia Board decides to unanimously support Pat Cummins as team captain amidst ongoing speculation about his position: CA in a statement. Being Australian captain carries with it an awesome responsibility. I have and never will take that lightly: Pat Cummins in a Cricket Australia statement From this point, captaining the Australian team in Perth (vs New Zealand) will be my focus and priority: Cummins to stay on as Australian captain #Sandpapergate #Cummins— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
మా అందరికీ తెలుసు
ఈ వివాదంపై ఆస్ట్రేలియా మరో ఆటగాడు కూడా స్పందించాడు. గత వారం కమిన్స్ నిర్వహించిన మీడియా సమావేశమే తన అనుభవాలను బయటపెట్టడానికి కారణమని బాన్క్రాఫ్ట్ చెప్పాడు. 'నాకు కోపం వచ్చింది. మోసపోయినట్లు, ఒంటరిగా మిగిలిపోయినట్లు అనిపించింది' అని పేర్కొన్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో తాను చూసిన ఘటనలకు, కమిన్స్ మీడియా ముందు చెప్పిన విషయాలకు తేడా ఉందని తెలిపాడు. రివర్స్ స్వింగ్కు సంబంధించి అప్పట్లో బౌలర్లతో జరిగిన సంభాషణలను కూడా వివరించాడు. 'మా అందరికీ తెలుసు' అంటూ తన కథనంలో పెద్ద అక్షరాలతో రాశాడు. అయితే బంతి రివర్స్ స్వింగ్ అవుతోందని తెలియడం, బంతి స్వభావాన్ని మార్చారని అనుమానించడం, అందుకోసం ప్రత్యేకంగా శాండ్పేపర్ వాడారని తెలియడం వేర్వేరు విషయాలని బాన్క్రాఫ్ట్ స్పష్టం చేశాడు. శాండ్పేపర్ ఉపయోగించిన సంగతి కమిన్స్కు లేదా ఇతర బౌలర్లకు తెలుసని మాత్రం నేరుగా చెప్పలేదు.
స్వతంత్ర ఫోరమ్కు హాజరవుతానన్న కమిన్స్
2018లో జరిగిన ఘటనపై అప్పటి ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది తమ అనుభవాలను పంచుకునేందుకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నట్లు డేవిడ్ బూన్ తెలిపారు. బాన్క్రాఫ్ట్ కామెంట్స్ తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన కమిన్స్ ఈ ఫోరమ్కు పూర్తిగా మద్దతు తెలిపాడు. ‘ఈ ఫోరమ్కు నా మద్దతు నూటికి నూరు శాతం ఉంటుంది. నేను తప్పకుండా హాజరవుతాను. సిబ్బంది కూడా తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని కమిన్స్ చెప్పాడు. అలాగే ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్గా ఉండటాన్ని గొప్ప బాధ్యతగా భావిస్తానని, ఎప్పుడూ దాన్ని తేలికగా తీసుకోలేదని తెలిపాడు. బాన్క్రాఫ్ట్ కూడా ఈ ఫోరమ్కు హాజరయ్యేందుకు అంగీకరించాడు.
🗣️ "Playing back to back Test matches is pretty high risk so we'll cool our heels for a little bit. T20 World Cup next month." - Pat Cummins on his next steps https://t.co/J4POcYTsyO— 7Cricket (@7Cricket) December 26, 2025
కమిన్స్కు అండగా హేజిల్వుడ్
ఆస్ట్రేలియా పేసర్ జోష్ హేజిల్వుడ్ ఇప్పటికే కమిన్స్కు మద్దతు తెలిపాడు. కమిన్స్ గొప్ప నాయకుడని, అతడిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పిస్తే తాను కూడా జట్టులో కొనసాగాలా వద్దా అనే విషయంపై ఆలోచిస్తానని సంకేతాలిచ్చాడు. మరోవైపు ఖవాజా, బాన్క్రాఫ్ట్, డేవిడ్ వార్నర్, చాడ్ సేయర్స్ వంటి ఆటగాళ్లు 2018 ఘటనపై తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. అప్పటి ప్రధాన బౌలర్లలో నాథన్ లయన్ మాత్రమే ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్కు ముందు మిచెల్ మార్ష్ను కూడా ఈ వివాదంపై ప్రశ్నించగా, సమాధానం చెప్పలేదు.
డిసెంబర్ 9 నుంచి న్యూజిలాండ్తో టెస్ట్ సిరీస్
న్యూజిలాండ్తో ఆస్ట్రేలియా నాలుగు టెస్టుల సిరీస్ ఆడనుంది. డిసెంబర్ 9న పెర్త్లో తొలి టెస్ట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్ కోసం గత వారమే ఆస్ట్రేలియా జట్టును ప్రకటించాల్సి ఉంది. అయితే ఆదివారం నుంచి జరిగే షెఫీల్డ్ షీల్డ్ మ్యాచ్ల తర్వాత జట్టును ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతం తన ప్రాధాన్యం పెర్త్ టెస్టేనని, జట్టును సిద్ధం చేసే పనిలో ఉన్నానని కమిన్స్ చెప్పాడు. మరోవైపు 2018 ఘటనపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రత్యేక ఫోరమ్ను త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయనుంది. అప్పటి ఆటగాళ్లు ఇందులో తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించనున్నారు.
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