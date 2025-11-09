సౌరభ్ గంగూలీకి సాధ్యంకాని ఘనత సాధించిన రిచా ఘోష్- ఫ్యూచర్ కెప్టెన్ ఆమేనా?
రిచా ఘోష్కు DSP ఉద్యోగం- క్యాష్ రివార్డ్ కూడా!
Published : November 9, 2025 at 7:28 AM IST|
Updated : November 9, 2025 at 7:45 AM IST
Richa Ghosh World Cup 2025 : ప్రపంచకప్ విజేత, టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్ రిచా ఘోష్ను క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ (CAB) బంగాల్ తాజాగా సన్మానించింది. ప్రతిష్ఠాత్మక కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానం ఇందుకు వేదికైంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ గంగూలీ, మాజీ క్రికెటర్ జులన్ గోస్వామీ, అసోసియేషన్ మెంబర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు మాట్లాడిన గంగూలీ, రిచాను అభినందించారు.
కెప్టెన్ రిచా!
వరల్డ్కప్ నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రిచా ఘోష్కు టీమ్ఇండియాను నడిపించే ప్రతిభ ఉందని కొనియాడాడు. ఈ సందర్భంగా గంగూలీ 2003 వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో ఓటమిని గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఆ ఎమోషన్ను షేర్ చేసుకున్నాడు. 'వరల్డ్కప్ విజయం అనేది ఎంతో స్పెషల్. ఆ ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇప్పుడు రిచా మాత్రమే చెప్పగలదు. రిచా ఇప్పుడే నీ కెరీర్ ప్రారంభమైంది. దేశంలో మహిళల క్రికెట్ ఎదుగుతుంది. రానున్న నాలుగు నుంచి ఆరేళ్లలో నీకు చాలా అవకాశాలు లభిస్తాయి. నువ్వు జులన్లాగే కెప్టెన్ స్థాయికి ఎదగాలని ఆశిస్తున్నా. ఆ రోజు మేము ఇక్కడే నిలబడి 'రిచా- టీమ్ఇండియా కెప్టెన్' అని అంటాము.
VIDEO | Former BCCI president and CAB chief Sourav Ganguly, who had once come heartbreakingly close to a World Cup win himself in 2003, summed up the emotion of the day. He said:— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
" the world cup triumph is a special, special win, and only richa can tell us what that feels like.… pic.twitter.com/UvGSNktZJf
ఆమె తొలి క్రికెటర్
'బంగాల్ నుంచి వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గిన తొలి క్రికెటర్ రిచా ఘోష్. ఇది మాకు చాలా ప్రత్యేకం. నేను, గంగూలీ వరల్డ్కప్ ఫైనల్ వరకూ వెళ్లాం. కానీ ఫైనల్లో నెగ్గలేకపోయాం. కానీ, రిచా సాధించింది. ఆమెకు అభినందనలు' అని మాజీ క్రికెటర్ జులన్ గోస్వామి పేర్కొన్నారు.
మరో డీఎస్పీ
బంగాల్ నుంచి వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన తొలి క్రికెటర్గా ఘనత సాధించిన రిచాను అక్కడి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'బంగ భూషణ్' ను ప్రదానం చేసింది. ఆంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఆమెను డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్గా నియమించింది. దీనికి సంబంధించిన నియామక పత్రం కూడా సీఎం అందజేశారు. ఇక ఆమె ఫైనల్లో బాదిన 34 పరుగులకు గుర్తుగా, రూ.34 లక్షలు రివార్డును సీఏబీ అందించింది. అంటే ఒక్కో పరుగుకు ఒక్కో లక్ష అన్నమాట. అలాగే ఆమెకు బంగారు బ్యాట్, బంతిని అందజేసింది.
I’m deeply humbled and truly grateful to Hon’ble Chief Minister Mamata Banerjee and the Government of West Bengal for this incredible honour. I’ll carry this recognition as a reminder to keep working harder, to make Bengal and India proud every time I step onto the field. 🙏 https://t.co/uN9h7izVJE— Richa Ghosh (@13richaghosh) November 8, 2025
వరల్డ్కప్లో అదుర్స్
కాగా, 22ఏళ్ల రిచా ఘోష్ ఈ వన్డే వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో రాణించింది. ఆమె నెం 7లో బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఇందులో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా బ్యాట్తో పరుగులు రాబట్టింది. మొత్తం 8 ఇన్నింగ్స్ల్లో 235 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా సెమీఫైనల్ ఛేజింగ్లో 16 బంతుల్లో 26 పరుగులు, ఫైనల్లో 34 రన్స్ ఇన్నింగ్స్తో విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది.
Heartiest Congratulations, DSP Richa Ghosh!— West Bengal Police (@WBPolice) November 8, 2025
Richa Ghosh, the pride of Bengal, is now a Deputy Superintendent of Police (DSP). The Government of West Bengal has appointed Richa Ghosh, a crucial member of the World Cup-winning Indian Women's Cricket Team, to the post of Deputy… pic.twitter.com/I90ZSiWu8e
