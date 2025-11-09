సౌరభ్​ గంగూలీకి సాధ్యంకాని ఘనత సాధించిన రిచా ఘోష్- ఫ్యూచర్ కెప్టెన్ ఆమేనా?

ETV Bharat / sports

Published : November 9, 2025 at 7:28 AM IST

Updated : November 9, 2025 at 7:45 AM IST

Richa Ghosh World Cup 2025 : ప్రపంచకప్ విజేత, టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్ రిచా ఘోష్​ను క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ (CAB) బంగాల్ తాజాగా సన్మానించింది. ప్రతిష్ఠాత్మక కోల్​కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానం ఇందుకు వేదికైంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ గంగూలీ, మాజీ క్రికెటర్ జులన్ గోస్వామీ, అసోసియేషన్ మెంబర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు మాట్లాడిన గంగూలీ, రిచాను అభినందించారు.

కెప్టెన్​ రిచా!
వరల్డ్​కప్ నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రిచా ఘోష్​కు టీమ్ఇండియాను నడిపించే ప్రతిభ ఉందని కొనియాడాడు. ఈ సందర్భంగా గంగూలీ 2003 వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో ఓటమిని గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఆ ఎమోషన్​ను షేర్ చేసుకున్నాడు. 'వరల్డ్​కప్ విజయం అనేది ఎంతో స్పెషల్. ఆ ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇప్పుడు రిచా మాత్రమే చెప్పగలదు. రిచా ఇప్పుడే నీ కెరీర్ ప్రారంభమైంది. దేశంలో మహిళల క్రికెట్​ ఎదుగుతుంది. రానున్న నాలుగు నుంచి ఆరేళ్లలో నీకు చాలా అవకాశాలు లభిస్తాయి. నువ్వు జులన్​లాగే కెప్టెన్​ స్థాయికి ఎదగాలని ఆశిస్తున్నా. ఆ రోజు మేము ఇక్కడే నిలబడి 'రిచా- టీమ్ఇండియా కెప్టెన్' అని అంటాము.

ఆమె తొలి క్రికెటర్
'బంగాల్​ నుంచి వన్డే వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన తొలి క్రికెటర్ రిచా ఘోష్. ఇది మాకు చాలా ప్రత్యేకం. నేను, గంగూలీ వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ వరకూ వెళ్లాం. కానీ ఫైనల్​లో నెగ్గలేకపోయాం. కానీ, రిచా సాధించింది. ఆమెకు అభినందనలు' అని మాజీ క్రికెటర్ జులన్ గోస్వామి పేర్కొన్నారు.

మరో డీఎస్పీ
బంగాల్ నుంచి వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన తొలి క్రికెటర్​గా ఘనత సాధించిన రిచాను అక్కడి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'బంగ భూషణ్' ను ప్రదానం చేసింది. ఆంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఆమెను డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్​గా నియమించింది. దీనికి సంబంధించిన నియామక పత్రం కూడా సీఎం అందజేశారు. ఇక ఆమె ఫైనల్​లో బాదిన 34 పరుగులకు గుర్తుగా, రూ.34 లక్షలు రివార్డును సీఏబీ అందించింది. అంటే ఒక్కో పరుగుకు ఒక్కో లక్ష అన్నమాట. అలాగే ఆమెకు బంగారు బ్యాట్, బంతిని అందజేసింది.

వరల్డ్​కప్​లో అదుర్స్
కాగా, 22ఏళ్ల రిచా ఘోష్​ ఈ వన్డే వరల్డ్​ కప్ టోర్నీలో రాణించింది. ఆమె నెం 7లో బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఇందులో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా బ్యాట్​తో పరుగులు రాబట్టింది. మొత్తం 8 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 235 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా సెమీఫైనల్​ ఛేజింగ్​లో 16 బంతుల్లో 26 పరుగులు, ఫైనల్​లో 34 రన్స్​ ఇన్నింగ్స్​తో విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది.

