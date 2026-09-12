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పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్- 'సండే' ఒక్కరోజే నాలుగు మ్యాచ్​లు- అన్నీ టీమ్ఇండియావే!

సూపర్ సండే నాలుగు మ్యాచ్​లు- అన్నింట్లోనూ టీమ్ఇండియా గేమ్ కామన్- స్పోర్ట్స్ లవర్స్​కు కిక్కే కిక్కు

Sunday Team India Matches
ఆదివారం టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​లు (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 10:25 PM IST

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Super Sunday Team India Matches : వీకెండ్​లో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంటే ఫ్యాన్స్​కు ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. అందులోనూ ఒకటి కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్​లు ఆదివారం రోజు ఉన్నట్లయితే వేరే లెవెల్ క్రేజ్. కానీ ఐపీఎల్​లో మినహా ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా అరుదు. కానీ ఈ సండే (13న) ఒకటి కాదు, రెండు కాదు భారత క్రీడాకారులు ఏకంగా నాలుగు వేర్వేరు జట్లతో నాలుగు వేర్వేరు మ్యాచ్​ల్లో తలపడనున్నారు. దీంతో స్పోర్ట్స్ లవర్స్​కు ఇది పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్ సండే కానుంది. మరి ఆ మ్యాచ్​లు ఏంటి? ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం!

అఫ్గానిస్థాన్​తో భారత్ ఢీ
మూడు టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భాగంగా అఫ్గానిస్థాన్​తో భారత్ ఆదివారం తొలి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగనుంది. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. చిన్న విరామం తర్వాత టీమ్ఇండియా పొట్టి క్రికెట్​ బరిలో దిగనుండడం, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తిరిగి జట్టులోకి రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. ఈ మ్యాచ్ రేపు రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.

మహిళల క్రికెట్
2026 మహిళల ఆసియా కప్​లో భారత్​ ఓటమి లేకుండా పైనల్​ దాకా వచ్చింది. టైటిల్​కు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. గ్రూప్​ దశలో పాకిస్థాన్, హాంగ్​కాంగ్, థాయ్​లాండ్​ను మట్టికరిపించిన టీమ్ఇండియా సెమీస్​లో బంగ్లాదేశ్​ను ఓడించింది. ఇప్పుడు ఫైనల్​లో టైటిల్ కోసం శ్రీలంకతో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ఇప్పటికే ఏడుసార్లు ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా మరోసారి టైటిల్ ముద్దాడాలని భావిస్తోంది. కాగా, దుబాయ్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ రేపు రాత్రి 8 గంటలకు మొదలవుతుంది.

జూనియర్ ఆసియా కప్
పైన రెండు మ్యాచ్​కు క్రికెట్​కు సంబంధించినవి అయితే, ఇది హాకీ మ్యాచ్. జూనియర్ ఆసియా కప్ పురుషుల టోర్నమెంట్​లో టీమ్ఇండియా యువ జట్టు పైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. చైనా వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో 3- 1తో మలేసియాను భారత్ ఓడించింది. ఇక ఆదివారం సౌత్ కొరియాతో ఫైనల్​లో ఆడనుంది. సాయంత్రం 4.15 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది.

మహిళల జట్టు కూడా
జూనియర్ ఆసియా కప్ హాకీలో భారత మహిళల జట్టు కూడా టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది. శనివారం జరిగిన సెమీస్‌లో సౌత్ కొరియాపై భారత్ విజయం సాధించింది. కాస్త పోటీ ఎదురైనా, టీమ్‌ఇండియాకు 5- 1 తేడాతో దక్షిణ కొరియాను ఓడించింది. ఇక ఆదివారం ఫైనల్​లో చైనాను ఢీ కొట్టనుంది. పైన పేర్కొన్న అన్ని మ్యాచ్​లకంటే ఈ మ్యాచే ముందుగా జరుగుతుంది. చైనా వేదికగా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు గేమ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇలా ఒక్క రోజే వేర్వేరు (రెండు క్రికెట్, రెండు హాకీ) ఆటల్లో టీమ్ఇండియా జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. దీంతో స్పోర్ట్స్ లవర్స్​కు ఫుల్ కిక్ దొరికినట్లే్!

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WOMENS ASIA CUP FINAL 2026
హాకీ జూనియర్ ఆసియాకప్ ఫైనల్
ఇండియా అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 మ్యాచ్
మహిళల ఆసియా కప్ క్రికెట్ ఫైనల్
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