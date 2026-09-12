పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్- 'సండే' ఒక్కరోజే నాలుగు మ్యాచ్లు- అన్నీ టీమ్ఇండియావే!
సూపర్ సండే నాలుగు మ్యాచ్లు- అన్నింట్లోనూ టీమ్ఇండియా గేమ్ కామన్- స్పోర్ట్స్ లవర్స్కు కిక్కే కిక్కు
Published : September 12, 2026 at 10:25 PM IST
Super Sunday Team India Matches : వీకెండ్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంటే ఫ్యాన్స్కు ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. అందులోనూ ఒకటి కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆదివారం రోజు ఉన్నట్లయితే వేరే లెవెల్ క్రేజ్. కానీ ఐపీఎల్లో మినహా ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా అరుదు. కానీ ఈ సండే (13న) ఒకటి కాదు, రెండు కాదు భారత క్రీడాకారులు ఏకంగా నాలుగు వేర్వేరు జట్లతో నాలుగు వేర్వేరు మ్యాచ్ల్లో తలపడనున్నారు. దీంతో స్పోర్ట్స్ లవర్స్కు ఇది పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్ సండే కానుంది. మరి ఆ మ్యాచ్లు ఏంటి? ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం!
అఫ్గానిస్థాన్తో భారత్ ఢీ
మూడు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా అఫ్గానిస్థాన్తో భారత్ ఆదివారం తొలి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగనుంది. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. చిన్న విరామం తర్వాత టీమ్ఇండియా పొట్టి క్రికెట్ బరిలో దిగనుండడం, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తిరిగి జట్టులోకి రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. ఈ మ్యాచ్ రేపు రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
మహిళల క్రికెట్
2026 మహిళల ఆసియా కప్లో భారత్ ఓటమి లేకుండా పైనల్ దాకా వచ్చింది. టైటిల్కు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. గ్రూప్ దశలో పాకిస్థాన్, హాంగ్కాంగ్, థాయ్లాండ్ను మట్టికరిపించిన టీమ్ఇండియా సెమీస్లో బంగ్లాదేశ్ను ఓడించింది. ఇప్పుడు ఫైనల్లో టైటిల్ కోసం శ్రీలంకతో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ఇప్పటికే ఏడుసార్లు ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా మరోసారి టైటిల్ ముద్దాడాలని భావిస్తోంది. కాగా, దుబాయ్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ రేపు రాత్రి 8 గంటలకు మొదలవుతుంది.
𝙎𝙪𝙣𝙙𝙖𝙮 𝙠𝙖 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙚 𝙨𝙤𝙧𝙩𝙚𝙙 𝙝𝙖𝙞, 𝙨𝙘𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙨𝙚 𝙝𝙖𝙩𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙝𝙖𝙞! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 12, 2026
Two mega clashes, one epic evening! From the #DPWorld WomensAsiaCup2026 Final to the 1st #AFGvIND T20I - get ready for back-to-back high-octane cricket action.
Tune in for the… pic.twitter.com/fTxGljI1JE
జూనియర్ ఆసియా కప్
పైన రెండు మ్యాచ్కు క్రికెట్కు సంబంధించినవి అయితే, ఇది హాకీ మ్యాచ్. జూనియర్ ఆసియా కప్ పురుషుల టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియా యువ జట్టు పైనల్కు దూసుకెళ్లింది. చైనా వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో 3- 1తో మలేసియాను భారత్ ఓడించింది. ఇక ఆదివారం సౌత్ కొరియాతో ఫైనల్లో ఆడనుంది. సాయంత్రం 4.15 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది.
‘FINAL’ BATTLE FOR ‘The Crown’! 👑🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026
The defending champions Indian Junior Men’s Team all set for South Korea in the AHF Junior Asia Cup 2026 final on September 13! 🏑🏆
Livestream Link: 👉 https://t.co/Et7N1LN3vx#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/wgbUx07X0s
మహిళల జట్టు కూడా
జూనియర్ ఆసియా కప్ హాకీలో భారత మహిళల జట్టు కూడా టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించింది. శనివారం జరిగిన సెమీస్లో సౌత్ కొరియాపై భారత్ విజయం సాధించింది. కాస్త పోటీ ఎదురైనా, టీమ్ఇండియాకు 5- 1 తేడాతో దక్షిణ కొరియాను ఓడించింది. ఇక ఆదివారం ఫైనల్లో చైనాను ఢీ కొట్టనుంది. పైన పేర్కొన్న అన్ని మ్యాచ్లకంటే ఈ మ్యాచే ముందుగా జరుగుతుంది. చైనా వేదికగా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు గేమ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇలా ఒక్క రోజే వేర్వేరు (రెండు క్రికెట్, రెండు హాకీ) ఆటల్లో టీమ్ఇండియా జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. దీంతో స్పోర్ట్స్ లవర్స్కు ఫుల్ కిక్ దొరికినట్లే్!
INDIAN TEAM IS INTO THE FINALS! 🇮🇳🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) September 12, 2026
India defeated South Korea 5-1 to storm into the final of the Asian Junior Hockey Cup!
Total dominating show by our Junior Girls! 🔥
GO FOR THE TITLE 🏆💪 pic.twitter.com/mRnAjVAYt1
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