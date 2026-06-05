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ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్‌ కప్ అంటే కోట్లు కాదు- బిలియన్ల డాలర్ల ఖర్చు- ఎందుకంత భారం?

వరల్డ్‌కప్ నిర్వహణకు భారీగా ఖర్చు చేస్తున్న ఆతిథ్య దేశాలు- స్టేడియాల కంటే మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికే ఎక్కువ ఖర్చులు- 2026 టోర్నీ ద్వారా బిలియన్ల డాలర్ల ఆదాయంపై అంచనాలు

FIFA World Cup Budget
FIFA World Cup Budget (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 9:05 PM IST

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FIFA World Cup Cost : ప్రపంచంలో హైయ్యెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్‌కప్ ఒకటి. ప్రతి నాలుగేళ్లకోసారి జరిగే ఆ మెగా టోర్నీని నిర్వహించడం ఏ దేశానికైనా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన విషయమే. అయితే ఆ గౌరవంతో పాటు భారీ ఆర్థిక భారం కూడా ఉంటుంది. స్టేడియాల నిర్మాణం, రవాణా వ్యవస్థల అభివృద్ధి, విమానాశ్రయాల విస్తరణ, భద్రతా , వసతి ఏర్పాట్లు వంటి అనేక అంశాలపై ఆతిథ్య దేశాలు బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే 2026 ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ జూన్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆ టోర్నీ నిర్వహణ కోసం ఆతిథ్య దేశాలు ఇప్పటికే భారీ ఏర్పాట్లు చేపట్టాయి. ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చే జట్లు, అభిమానులు, మీడియా ప్రతినిధులకు మంచి సదుపాయాలు కల్పించడం ప్రధాన సవాలుగా మారింది.

ఫిఫా ఎంత ఖర్చు చేస్తుంది?
వరల్డ్‌కప్ నిర్వహణలో ఆతిథ్య దేశాలే ఎక్కువ ఖర్చు భరిస్తున్నప్పటికీ, ఫిఫా కూడా తనవంతు ఆర్థిక సహకారం అందిస్తుంది. సాధారణంగా ఒక వరల్డ్‌కప్ నిర్వహణ కోసం ఫిఫా 1 నుంచి 2 బిలియన్ డాలర్ల వరకు వ్యయం చేస్తుంది. ఇందులో టోర్నీ నిర్వహణ, ప్రసార హక్కులు, భద్రత, ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రైజ్ మనీ వంటి అంశాలు ఉంటాయి. అయితే మొత్తం వ్యయంలో ఇది చిన్న భాగమే. మిగిలిన భారీ ఖర్చును ఆతిథ్య దేశాలే భరించాల్సి ఉంటుంది.

ఏడాదికేడాది పెరుగుతున్న ఖర్చు
గత మూడు దశాబ్దాల్లో వరల్డ్‌కప్ నిర్వహణ ఖర్చులు బాగా పెరిగాయి. 1994లో అమెరికా వరల్డ్‌కప్‌ను 500 మిలియన్ డాలర్లతో నిర్వహించింది. కానీ నాలుగేళ్ల తర్వాత 1998లో ఫ్రాన్స్ 2.3 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. 2002లో జపాన్-దక్షిణ కొరియా సంయుక్తంగా నిర్వహించిన టోర్నీకి 7 బిలియన్ డాలర్లు వెచ్చించాయి. 2006లో జర్మనీ 4.3 బిలియన్ డాలర్లు, 2010లో దక్షిణాఫ్రికా 3.6 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేశాయి. ఇక 2014లో బ్రెజిల్ వ్యయం ఏకంగా 15 బిలియన్ డాలర్లకు చేరగా, 2018లో రష్యా 11.6 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. అయితే 2022లో ఖతార్ నిర్వహించిన వరల్డ్‌కప్ అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఆ దేశం సుమారు 220 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఖతార్ ఎందుకు అంత ఖర్చు చేసింది?
ఖతార్ వరల్డ్‌కప్‌లో స్టేడియాల నిర్మాణానికి మాత్రమే 6.5 నుంచి 10 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు అయింది. అయితే మొత్తం వ్యయంలో ఎక్కువ భాగం దేశ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకే వెచ్చించింది. కొత్త విమానాశ్రయాలు, మోడ్రన్ మెట్రో రైలు వ్యవస్థ, లుసైల్ సిటీ నిర్మాణం వంటి భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం వల్ల వ్యయం అమాంతం పెరిగింది.

2026 టోర్నీ ఖర్చు ఎంత?
ఈసారి ఆతిథ్య దేశాలు ప్రధానంగా ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడంపైనే దృష్టి పెట్టాయి. కొత్త స్టేడియాల నిర్మాణం కంటే భద్రతా వ్యవస్థలు, నగరాల్లో రవాణా సౌకర్యాల విస్తరణ, మ్యాచ్‌లు జరిగే నగరాల్లో ఏర్పాట్లపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. మొత్తం ఖర్చు సుమారు 13.9 బిలియన్ డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

వరల్డ్‌కప్ ద్వారా ఎంత ఆదాయం?
వరల్డ్‌కప్ ఖర్చులు ఎంత భారీగా ఉన్నా, ఆదాయ అవకాశాలు కూడా అంతే స్థాయిలో ఉంటాయి. ఫిఫా లేటెస్ట్ ఫైనాన్సియల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, సుమారు 13 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రసార హక్కులు, స్పాన్సర్‌షిప్‌లు, ప్రకటనలు, టికెట్ విక్రయాలే ఆదాయ వనరులు. అదేవిధంగా సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ రీసెర్చ్ అంచనా ప్రకారం, 2026 వరల్డ్‌కప్ ద్వారా మొత్తం 14.1 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పైనాన్సియల్ ట్రాన్సక్షన్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది.

ఖర్చు ఎవరు భరిస్తారు? లాభం ఏంటి?
స్టేడియాలు, భద్రత, రహదారులు, ప్రజా రవాణా, నగర అభివృద్ధి వంటి మూలధన వ్యయాలను దేశ ప్రభుత్వాలు భరిస్తాయి. మరోవైపు టోర్నీ నిర్వహణ, ప్రసారాలు, ప్రైజ్ మనీ, అధికారిక కార్యక్రమాల ఖర్చులను ఫిఫా తన ఆదాయ వనరుల ద్వారా నిర్వహిస్తుంది. వరల్డ్‌కప్ నిర్వహణ ద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలకు కూడా భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పర్యాటకుల రాకతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రవాణా, రిటైల్ వ్యాపారాలకు మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది.

కొన్ని నగరాల్లో కోట్ల డాలర్ల మేర అదనపు ఖర్చు జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. కెనడా విషయంలో ఫిఫా నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం 2026 వరల్డ్‌కప్ వల్ల ఆ దేశానికి 3.8 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగవచ్చు. అలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను ఆకర్షించే ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్ కేవలం స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ మాత్రమే కాదు, మంచి ఆదాయం అందించే ఈవెంట్ కూడా.

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