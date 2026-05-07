చరిత్ర సృష్టించిన కనోలి- 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ హిస్టరీలో తొలి బ్యాటర్గా రికార్డ్
Published : May 7, 2026 at 11:13 AM IST
Cooper Connolly IPL 2026 : సన్రైజర్స్తో మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఓడిపోయినా ఆ జట్టు యువ సంచలనం కూపర్ కనోలి అద్భుత సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో మరో ఎండ్లో సహకారం లేకున్నా పోరాటపటిమతో ఆత్మవిశ్వాసం ప్రదర్శించాడు. ఈ క్రమంలోనే శతకం బాదేశాడు. దీంతో కనోలి ఐపీఎల్లో అద్భుతమైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. అతడి తాజా సెంచరీతో 10ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది. ఇంతకీ అదేంటంటే?
10ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
22 ఏళ్ల కనోలి ఈ మ్యాచ్లో వన్ డౌన్లో బ్యాటింగ్కు దిగాడు. మొత్తం 59 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 8 సిక్స్లు1 7 ఫోర్లు ఉండడం విశేషం. దీంతో కనోలి 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో సెంచరీ నమోదు చేసిన అతిపిన్న విదేశీ ఆటగాడిగా అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. ఈ సెంచరీ నమోదు చేసే నాటికి కనోలి వయసు 22 ఏళ్ల 257 రోజులు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఈ రికార్డు సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్ క్వింటన్ డి కాక్ పేరిట ఉండేది. అతడు 2016లో దిల్లీ డేడ్డెవిల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ఆర్సీబీపై సెంచరీ బాదాడు. ఆ రోజుకి డికాక్ వయసు 23ఏళ్ల 122 రోజులు. గత 10ఏళ్లుగా ఈ రికార్డు అతడి పేరిటే కొనసాగుతూ వస్తోంది. తాజా మ్యాచ్తో కనోలి ఆ రికార్డు బద్దలుకొట్టాడు.
IPLలో శతకం సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన విదేశీ బ్యాటర్
- 22 ఏళ్ల 257 రోజులు - కూపర్ కొనొలీ (పంజాబ్ కింగ్స్) vs సన్రైజర్స్- హైదరాబాద్, 2026*
- 23 ఏళ్ల 122 రోజులు - క్వింటన్ డి కాక్ (దిల్లీ) vs ఆర్సీబీ- బెంగళూరు, 2016
- 23 ఏళ్ల 153 రోజులు - డేవిడ్ వార్నర్ (దిల్లీ) vs కోల్కాత నైట్రైడర్స్- దిల్లీ, 2010
- 23 ఏళ్ల 330 రోజులు - డేవిడ్ మిల్లర్ (పంజాబ్ కింగ్స్) vs ఆర్సీబీ, మొహాలి, 2013
- 23 ఏళ్ల 352 రోజులు. - కామెరాన్ గ్రీన్ (ముంబయి ఇండియన్స్) vs సన్రైజర్స్ - వాంఖడే, 2023
క్రిస్ గేల్ రికార్డు బద్దల్
అలాగే ఈ మ్యాచ్తో యూనివర్సల్ బాస్ క్రిస్ గేల్ రికార్డును కూడా కనోలి బ్రేక్ చేశాడు. ఐపీఎల్లో పంజాబ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ నమోదు చేసిన రెండో బ్యాటర్గా కనోలి నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో అతడు క్రిస్ గేల్ (104 పరుగులు vs సన్రైజర్స్, 2018లో) ను అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్లో పాల్ పాల్థాటీ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 2011లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై 120 రన్స్ చేశాడు. ఇక రెండో స్థానంలో కనోని ఉండగా, ఆ తర్వాత ఈ లిస్ట్లో వరుసగా డేవిడ్ మిల్లర్ (101), హషీమ్ ఆమ్లా (100), మయంక్ అగర్వాల్ (100) ఉన్నారు.
22ఏళ్లకే రికార్డు
కాగా, పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున 22ఏళ్లకే సెంచరీ బాదిన రెండో బ్యాటర్గా కనోలి నిలిచాడు. అతడి కంటే ముందు ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ప్రభ్సిమ్రన్ 2023 ఎడిషన్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై సెంచరీ చేశాడు. అలాగే ఇదే ఏజ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ఆటగాడిగానూ రికార్డు కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో కనోలి 8 సిక్స్లు బాదాడు. ఇదివరకు కూడా ఈ రికార్డు కనోలి పేరిటే ఉంది. ఇదే సీజన్లో లఖ్నవూతో మ్యాచ్లో 7 సిక్స్లు కొట్టాడు.
