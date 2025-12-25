వైభవ్ను సచిన్ తెందూల్కర్తో పోల్చిన శశి థరూర్- టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటూ పోస్ట్!
వైభవ్ సూర్యవంశీపై శశి థరూర్ ప్రశంసలు- సచిన్ తెందూల్కర్తో పోల్చిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ- టీమ్ఇండియాలో అవకాశం కల్పించాలంటూ ఎక్స్లో ట్వీట్
Published : December 25, 2025 at 11:20 AM IST
Shashi Tharoor On Vaibhav Suryavanshi : 14ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ఫామ్లో దూసుకుపోతున్నాడు. 2025 ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం నుంచి తాజాగా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ సెంచరీ దాకా అదిరే ఆటతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. బుధవారం విజయ్ హజారేలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ బిహారీ కుర్రాడు 190 పరుగులు భారీ ఇన్నింగ్స్తో సత్తా చాటాడు. దీంతో అతడి ప్రతిభను కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ ప్రశంసించారు. వైభవ్ను ఏకంగా భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్తో పోల్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో థరూర్ ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
సచిన్తో పోల్చిన థరూర్!
టీనేజీ వయసులోనే మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన సందర్భాన్ని థరూర్ గుర్తుచేశారు. అలాగే ఇప్పుడు వైభవ్ను కూడా టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలని అన్నారు. 'గతంలో 14ఏళ్ల వయసులోనే సచిన్ తెందూల్కర్ క్రికెట్లో అసాధారణ ప్రదర్శన చేయడం చూశాం. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. అలాగే వైభవ్ సూర్యవంశీని టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకునేందుకు ఇంకా ఎందుకు వేచి చూస్తున్నారు?' అని శశి థరూర్ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
The last time a fourteen year old showed such prodigious cricketing talent, it was Sachin Tendulkar — and we all know what became of him. What are waiting for? VaibhavSuryavanshi for India!@imAagarkar @GautamGambhir @bcci @sachin_rt https://t.co/BK9iKqBGV2— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 24, 2025
14ఏళ్లకే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఎంట్రీ ఉంటుందా?
వైభవ్పై తాజాగా శశి థరూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆలోచనలో పడేశాయి. కొందరు ఆయన కామెంట్స్ను సమర్థిస్తూ, అతడికి టీమ్ఇండియాలో అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని అంటున్నారు. కానీ, ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు 14 ఏళ్ల 273 రోజులు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం కుదరదు.
ఐసీసీ రూల్ ఇదే!
2020లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యంగ్ ప్లేయర్ల అరంగేట్రంపై ఓ నిబంధన తీసుకొచ్చింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయాలంటే కనీసం 15 ఏళ్లు నిండి ఉండాల్సిందే. ఈ లెక్కన 2026 మార్చి తర్వాతే వైభవ్ పేరును టీమ్ఇండియాకు పరిశీస్తారు. అయితే ఆ తర్వాత కూడా వెంటనే జాతీయ జట్టులోకి వస్తాడని చెప్పలేం. అప్పటి ప్రదర్శనను దృష్టిలో ఉంచుకొని సెలక్టర్ల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అయితే వైభవ్ ఇదే ఫామ్ కొనసాగిస్తే టీమ్ఇండియా సీనియర్ జట్టులోకి వచ్చేందుకు ఎక్కువ సమయం పట్టదేమో!
వైభవ్ వీరబాదుడు
తాజాగా విజయ్ హజారేలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వైభవ్ దుమ్ముదులిపాడు. ఏకంగా 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్లతో 84 బంతుల్లోనే 190 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే లిస్ట్ A క్రికెట్లో చరిత్రలో సెంచరీ బాదిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా సూర్యవంశీ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ సెంచరీ బాదిన నాటికి వైభవ్ వయసు 14ఏళ్ల 272 రోజులు. అతడు జహూర్ ఇలాహి (15 ఏళ్ల 209 రోజులు, 1986) రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు.