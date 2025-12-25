ETV Bharat / sports

వైభవ్​ను సచిన్​ తెందూల్కర్​తో పోల్చిన శశి థరూర్- టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటూ పోస్ట్!

వైభవ్ సూర్యవంశీపై శశి థరూర్​ ప్రశంసలు- సచిన్ తెందూల్కర్​తో పోల్చిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ- టీమ్ఇండియాలో అవకాశం కల్పించాలంటూ ఎక్స్​లో ట్వీట్

ETV Bharat Sports Team

December 25, 2025

Shashi Tharoor On Vaibhav Suryavanshi : 14ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ఫామ్​లో దూసుకుపోతున్నాడు. 2025 ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం నుంచి తాజాగా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ సెంచరీ దాకా అదిరే ఆటతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. బుధవారం విజయ్ హజారేలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఈ బిహారీ కుర్రాడు 190 పరుగులు భారీ ఇన్నింగ్స్​తో సత్తా చాటాడు. దీంతో అతడి ప్రతిభను కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ ప్రశంసించారు. వైభవ్​ను ఏకంగా భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్​తో పోల్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ఎక్స్​లో థరూర్ ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

సచిన్​తో పోల్చిన థరూర్!
టీనేజీ వయసులోనే మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన సందర్భాన్ని థరూర్ గుర్తుచేశారు. అలాగే ఇప్పుడు వైభవ్​ను కూడా టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలని అన్నారు. 'గతంలో 14ఏళ్ల వయసులోనే సచిన్ తెందూల్కర్ క్రికెట్​లో అసాధారణ ప్రదర్శన చేయడం చూశాం. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. అలాగే వైభవ్ సూర్యవంశీని టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకునేందుకు ఇంకా ఎందుకు వేచి చూస్తున్నారు?' అని శశి థరూర్ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

14ఏళ్లకే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఎంట్రీ ఉంటుందా?
వైభవ్​పై తాజాగా శశి థరూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆలోచనలో పడేశాయి. కొందరు ఆయన కామెంట్స్​ను సమర్థిస్తూ, అతడికి టీమ్ఇండియాలో అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని అంటున్నారు. కానీ, ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు 14 ఏళ్ల 273 రోజులు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, ఇంత చిన్న ఏజ్​లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం కుదరదు.

ఐసీసీ రూల్ ఇదే!
2020లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యంగ్ ప్లేయర్ల అరంగేట్రంపై ఓ నిబంధన తీసుకొచ్చింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేయాలంటే కనీసం 15 ఏళ్లు నిండి ఉండాల్సిందే. ఈ లెక్కన 2026 మార్చి తర్వాతే వైభవ్​ పేరును టీమ్ఇండియాకు పరిశీస్తారు. అయితే ఆ తర్వాత కూడా వెంటనే జాతీయ జట్టులోకి వస్తాడని చెప్పలేం. అప్పటి ప్రదర్శనను దృష్టిలో ఉంచుకొని సెలక్టర్ల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అయితే వైభవ్ ఇదే ఫామ్​ కొనసాగిస్తే టీమ్ఇండియా సీనియర్ జట్టులోకి ​వచ్చేందుకు ఎక్కువ సమయం పట్టదేమో!

వైభవ్ వీరబాదుడు
తాజాగా విజయ్ హజారేలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో వైభవ్ దుమ్ముదులిపాడు. ఏకంగా 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్​లతో 84 బంతుల్లోనే 190 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే లిస్ట్ A క్రికెట్​లో చరిత్రలో సెంచరీ బాదిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా సూర్యవంశీ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ సెంచరీ బాదిన నాటికి వైభవ్ వయసు 14ఏళ్ల 272 రోజులు. అతడు జహూర్ ఇలాహి (15 ఏళ్ల 209 రోజులు, 1986) రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు.

