ETV Bharat / sports

సర్ఫరాజ్​ను అందుకే ఎంపిక చేయట్లేదా? కాంగ్రెస్ నేత మరో వివాదాస్పద పోస్ట్​

కాంగ్రెస్​ అధికార ప్రతినిథి శమా మహ్మద్​ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

Shama Mohamed Controversy
Shama Mohamed Controversy (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shama Mohamed Controversy : టీమ్​ఇండియా ఎంపికపై కాంగ్రెస్​ నేత శమా మహ్మద్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మతప్రాతిపదికన భారత క్రికెట్ జట్టు ఎంపిక జరుగుతుందంటూ విమర్శించారు. అందుకే మిడిల్​ ఆర్డర్​ బ్యాటర్​ సర్ఫరాజ్ ఖాన్​ను ఎంపిక చేయడం లేదని ఆరోపించారు. దీనిపై ప్రధాన కోచ్​ గౌతమ్ గంభీర్​ తన వైఖరి వెల్లడించాలని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.

మరోవైపు శమా వ్యాఖ్యలపై అధికార బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. క్రికెట్​ జట్టును మతం ఆధారంగా విభజించేందుకు కాంగ్రెస్​ ప్రయత్నిస్తుందని దుయ్యబట్టింది. ఈ ట్వీట్​ను చూస్తేనే కాంగ్రెస్​ విషపూరిత మైండ్​సెట్​ అర్థమవుతుందని బీజేపీ అధికార ప్రతినిథి సీఆర్ కేశవన్​ అన్నారు. విషపూరిత రాజకీయ, విభజన టూల్​కిట్​తోనే కాంగ్రెస్ కాలం గడుపుతుందని విమర్శించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలపై మాజీ క్రికెటర్​ అతుల్​ వాసన్​ సైతం స్పందించారు. సర్ఫరాజ్ ఖాన్​కు సరైన అవకాశాలు రావడం లేదనే విషయాన్ని తాను అంగీకరిస్తానని, కానీ అందుకు కారణం కాంగ్రెస్​ ఆరోపిస్తున్నది కాదన్నారు. భారత క్రీడల్లో ఇలాంటివి ఎప్పుడూ జరగలేదని తెలిపారు.

రోహిత్​పైనా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
అంతకుముందు భారత మాజీ కెప్టెన్​ రోహిత్​ శర్మపైనా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు శమా మహ్మద్​. ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్ శర్మ ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. 17 బంతుల్లో 15 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. దీనిపై స్పందించిన కాంగ్రెస్‌ అధికార ప్రతినిధి శమా మహమ్మద్‌, ఎక్స్‌లో ఓ పోస్ట్‌ చేశారు. క్రీడాకారుడిగా రోహిత్‌ శర్మ ఫిట్‌గా లేడని, అతడు బరువు తగ్గాలని అన్నారు. అంతేకాకుండా, గత కెప్టెన్లతో పోలిస్తే అత్యంత ఆకట్టుకోని సారథి ఇతడే అని రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్‌ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారడంతో దీనిపై తీవ్ర వివాదం చెలరేగింది.

అలా చేస్తే సర్ఫరాజ్​కు జట్టులో ఛాన్స్​
చాలా రోజుల నుంచే సర్ఫరాజ్​ ఖాన్​ విషయంలో భారత సెలక్టర్లపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే, వారి కారణాలు భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, మంచి ప్రదర్శన చేస్తున్నప్పుడు కనీసం జట్టులోకైనా తీసుకోవాలి కదా? అనే ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇటీవలే దాదాపు 17 కేజీల వరకూ తగ్గి ఫిట్‌నెస్‌ సాధించిన అతడు దేశవాళీలోనూ ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయినా కానీ, భారత్‌ A జట్టులో స్థానం దక్కకపోవడంతో అతడి టెస్టు భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడిందనే వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి. బీసీసీఐ సెలక్షన్‌ కమిటీ వాదన మాత్రం మరోలా ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌కు అవకాశం ఇవ్వలేకపోవడానికి అతడి బ్యాటింగ్‌ ఆర్డరే కారణమని తెలుస్తోంది. "ఇప్పటి వరకు ఐదో స్థానంలో ఆడుతోన్న సర్ఫరాజ్‌, తన బ్యాటింగ్‌ ప్లేస్‌ను టాప్‌ ఆర్డర్‌లోకి మార్చుకోవాలి. అందుకోసం ముంబయి మేనేజ్‌మెంట్‌తో చర్చించాలి. ఒకవేళ అతడు ఐదు లేదా ఆరో స్థానంలోనే ఉంటే మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే భారత జట్టు ఎక్కువగా ఆల్‌రౌండర్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. పంత్ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చే ఆటగాళ్లంతా ఆల్​రౌండర్లే. రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, నితీశ్‌ కుమార్ ఇలా వచ్చేవారు ఆల్‌రౌండర్లు. అందుకే, సర్ఫరాజ్‌ టాప్‌ ఆర్డర్‌పై దృష్టి సారించాలి." అని ఓ మాజీ సెలక్టర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

TAGGED:

SHAMA MOHAMED CONTROVERSY
SHAMA MOHAMED ON SARFARAZ KHAN
SARFARAZ KHAN INDIA A EXCLUSION
SARFARAZ KHAN INDIA A SNUB BCCI
SHAMA MOHAMED CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.