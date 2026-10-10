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ఇట్స్ రంజీ ట్రోఫీ టైమ్- తొలి రోజే తెలుగు జట్లు బరిలోకి- టోర్నీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

రంజీ ట్రోఫీ 92వ సీజన్ అక్టోబర్ 11న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఎలైట్, ప్లేట్ గ్రూప్‌లో వేర్వేరు మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. ఈ టోర్నీ గురించి మరిన్ని విషయాలు కోసం ఈ స్టోరీ చదివేయండి!

Ranji Trophy 2026 -27
రంజీ ట్రోఫీ సీజన్ 2026- 27 (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2026 at 6:43 PM IST

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Ranji Trophy 2026 : భారతీయ దేశవాళీ క్రికెట్ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన రంజీ ట్రోఫీకి సమయం ఆసన్నమైంది. 2026-27 సీజన్ రంజీ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్ అక్టోబర్ 11న (ఆదివారం) ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి జరుగుతున్నది 92వ సీజన్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వందల మంది క్రికెటర్లు ఆయా జట్ల తరుఫున బరిలోకి దిగి సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. కొంతమంది క్రికెటర్లు అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు, మరికొందరు తమ ప్రతిభను చాటుకునేందుకు ఈ టోర్నమెంట్​లో ఆడుతున్నారు. మరి ఈసారి టోర్నీ ఎలా ఉండనుంది? కీలక ఆటగాళ్లు ఎవరెవరు బరిలోకి దిగుతున్నారు? షెడ్యూల్ ఏంటి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూసేద్దాం!

ఈ 92వ సీజన్ రంజీలో ఎప్పటిలాగే 'ఎలైట్', 'ప్లేట్' గ్రూపులుగా వేర్వేరు మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. ఇందులో 'ఎలైట్​'లో 32 జట్లు, 'ప్లేట్'లో ఆరు జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ప్రాథమిక దశలో దేశవ్యాప్తంగా 19 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఇక 2025-26 సీజన్‌లో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ జమ్ము కశ్మీర్ తమ తొలి మ్యాచ్​లో మధ్యప్రదేశ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ శ్రీనగర్ వేదికగా జరగనుంది.

మ్యాచ్ షెడ్యూల్- గ్రూపులు
ఎలైట్ డివిజన్‌లోని 32 జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఎనిమిది జట్ల చొప్పున ఉంటాయి. లీగ్ మ్యాచ్‌లు రెండు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటి దశ అక్టోబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 5 దాకా సాగనుంది. రెండో దశ మ్యాచ్​లు జనవరి 2027లో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ మధ్యలో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ నిర్వహించనున్నారు. నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు ఫిబ్రవరిలో జరగనుండగా, ఫైనల్ మ్యాచ్ మార్చిలో ఉండనుంది. టోర్నమెంట్ మొత్తంలో మొత్తం 138 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి.

Ranji Trophy 2026 Winners
రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ విజేత జమ్ము కశ్మీర్ (Source : IANS)

తెలుగు రాష్ట్రాల జట్లు
తెలుగు జట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్​ తొలి మ్యాచ్​లో కర్ణాటకను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు విజయవాడ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఇక త్రిపురతో హైదరాబాద్ తమ మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. హైదరాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్​లో ఈ పోటీ ఉండనుంది. రెండు మ్యాచ్​లు కూడా ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి.

రంజీ ట్రోఫీ 2026-27 గ్రూపులు (ఎలైట్ జట్లు)

  • గ్రూప్ A - బరోడా, బీహార్, గోవా, జమ్ము కశ్మీర్, మధ్యప్రదేశ్, పుదుచ్చేరి, ఉత్తరప్రదేశ్, విదర్భ
  • గ్రూప్ B - ఆంధ్రప్రదేశ్, అసోం, ఛత్తీస్‌గఢ్, హైదరాబాద్, కర్ణాటక, పంజాబ్, సౌరాష్ట్ర, త్రిపుర
  • గ్రూప్ C - బంగాల్, దిల్లీ, గుజరాత్, జార్ఖండ్, కేరళ, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, సర్వీసెస్
  • గ్రూప్ D - చండీగఢ్, హరియణా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ముంబయి, రైల్వేస్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్

ఎలైట్ ఫార్మాట్
ఇందులో ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్‌లోని మిగిలిన అన్ని జట్లతో ఏడు లీగ్ మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంది. నాలుగు గ్రూపుల నుంచి అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ ఎనిమిది జట్లతో నాకౌట్ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. క్వార్టర్ ఫైనల్స్​లో నెగ్గిన నాలుగు జట్లు సెమీ ఫైనల్స్‌కు వెళ్తాయి. ఆపై మిగిలిన రెండు జట్లు ఫైనల్‌లో టైటిల్ కోసం పోటీపడతాయి. ఈ మ్యాచ్​లు నాలుగు రోజుల టెస్టు మ్యాచ్ ఫార్మాట్​లో ఉంటాయి.

ప్లేట్ గ్రూప్ మ్యాచ్​లు- ఫార్మాట్
ప్లేట్ గ్రూప్​లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాం, నాగాలాండ్, సిక్కిం జట్లు ఉన్నాయి. ఎలైట్​తో పోలిస్తే, ప్లేట్​ ఫార్మాట్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒక్కో జట్టు మిగిలిన ఐదు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. టాప్​ 2లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్​ ఫైనల్​లో తలపడతాయి. ఈ మ్యాచ్​లు కూడా రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫైనల్ వచ్చే ఏడాది జనవరి 24న ఉండనుంది.

బరిలోకి స్టార్ ఆటగాళ్లు
పలువురు భారత ఆటగాళ్లు ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. మహ్మద్ సిరాజ్, కేఎల్ రాహుల్, యశస్వీ జైస్వాల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ షమీ తమతమ రాష్ట్రా జట్ల తరపున ఆడతారు. న్యూజిలాండ్‌తో జరగబోయే రెండు టెస్టుల సిరీస్‌కు ముందు తమ ఫామ్‌ను తిరిగి పొందేందుకు ఈ ఆటగాళ్లకు ప్రారంభ రౌండ్ మ్యాచ్‌లు చాలా కీలకం కానుంది.

ముంబయి ఖాతాలో అత్యధిక టైటిళ్లు
కాగా, రంజీ చరిత్రలో అత్యధికసార్లు టైటిళ్లు నెగ్గిన రికార్డు ముంబయి పేరిట ఉంది. ఆ జట్టు రికార్డు స్థాయిలో 42 సార్లు రంజీ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఇక రంజీ చరిత్రలో 12,038 పరుగులతో వసీం జాఫర్ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా ఉండగా, 640 వికెట్లతో రాజిందర్ గోయల్ అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్​గా టాప్​లో ఉన్నాడు.

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RANJI TROPHY 2026 SCHEDULE
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