ఇట్స్ రంజీ ట్రోఫీ టైమ్- తొలి రోజే తెలుగు జట్లు బరిలోకి- టోర్నీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
రంజీ ట్రోఫీ 92వ సీజన్ అక్టోబర్ 11న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఎలైట్, ప్లేట్ గ్రూప్లో వేర్వేరు మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. ఈ టోర్నీ గురించి మరిన్ని విషయాలు కోసం ఈ స్టోరీ చదివేయండి!
Published : October 10, 2026 at 6:43 PM IST
Ranji Trophy 2026 : భారతీయ దేశవాళీ క్రికెట్ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన రంజీ ట్రోఫీకి సమయం ఆసన్నమైంది. 2026-27 సీజన్ రంజీ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్ అక్టోబర్ 11న (ఆదివారం) ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి జరుగుతున్నది 92వ సీజన్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వందల మంది క్రికెటర్లు ఆయా జట్ల తరుఫున బరిలోకి దిగి సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. కొంతమంది క్రికెటర్లు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు, మరికొందరు తమ ప్రతిభను చాటుకునేందుకు ఈ టోర్నమెంట్లో ఆడుతున్నారు. మరి ఈసారి టోర్నీ ఎలా ఉండనుంది? కీలక ఆటగాళ్లు ఎవరెవరు బరిలోకి దిగుతున్నారు? షెడ్యూల్ ఏంటి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూసేద్దాం!
ఈ 92వ సీజన్ రంజీలో ఎప్పటిలాగే 'ఎలైట్', 'ప్లేట్' గ్రూపులుగా వేర్వేరు మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. ఇందులో 'ఎలైట్'లో 32 జట్లు, 'ప్లేట్'లో ఆరు జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ప్రాథమిక దశలో దేశవ్యాప్తంగా 19 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఇక 2025-26 సీజన్లో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ జమ్ము కశ్మీర్ తమ తొలి మ్యాచ్లో మధ్యప్రదేశ్ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ శ్రీనగర్ వేదికగా జరగనుంది.
మ్యాచ్ షెడ్యూల్- గ్రూపులు
ఎలైట్ డివిజన్లోని 32 జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఎనిమిది జట్ల చొప్పున ఉంటాయి. లీగ్ మ్యాచ్లు రెండు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటి దశ అక్టోబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 5 దాకా సాగనుంది. రెండో దశ మ్యాచ్లు జనవరి 2027లో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ మధ్యలో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ నిర్వహించనున్నారు. నాకౌట్ మ్యాచ్లు ఫిబ్రవరిలో జరగనుండగా, ఫైనల్ మ్యాచ్ మార్చిలో ఉండనుంది. టోర్నమెంట్ మొత్తంలో మొత్తం 138 మ్యాచ్లు ఉంటాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల జట్లు
తెలుగు జట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి మ్యాచ్లో కర్ణాటకను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్కు విజయవాడ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఇక త్రిపురతో హైదరాబాద్ తమ మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. హైదరాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్లో ఈ పోటీ ఉండనుంది. రెండు మ్యాచ్లు కూడా ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి.
రంజీ ట్రోఫీ 2026-27 గ్రూపులు (ఎలైట్ జట్లు)
- గ్రూప్ A - బరోడా, బీహార్, గోవా, జమ్ము కశ్మీర్, మధ్యప్రదేశ్, పుదుచ్చేరి, ఉత్తరప్రదేశ్, విదర్భ
- గ్రూప్ B - ఆంధ్రప్రదేశ్, అసోం, ఛత్తీస్గఢ్, హైదరాబాద్, కర్ణాటక, పంజాబ్, సౌరాష్ట్ర, త్రిపుర
- గ్రూప్ C - బంగాల్, దిల్లీ, గుజరాత్, జార్ఖండ్, కేరళ, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, సర్వీసెస్
- గ్రూప్ D - చండీగఢ్, హరియణా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ముంబయి, రైల్వేస్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్
ఎలైట్ ఫార్మాట్
ఇందులో ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్లోని మిగిలిన అన్ని జట్లతో ఏడు లీగ్ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. నాలుగు గ్రూపుల నుంచి అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ ఎనిమిది జట్లతో నాకౌట్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో నెగ్గిన నాలుగు జట్లు సెమీ ఫైనల్స్కు వెళ్తాయి. ఆపై మిగిలిన రెండు జట్లు ఫైనల్లో టైటిల్ కోసం పోటీపడతాయి. ఈ మ్యాచ్లు నాలుగు రోజుల టెస్టు మ్యాచ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి.
𝘽𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙧𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 from these batters who topped the run-scoring charts last season 💯🙌 Who will make it to this list in Ranji Trophy 2026-27? 👌 #RanjiTrophy begins TOMORROW! @mflone_ https://t.co/BXLNjc9h0X— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 10, 2026
ప్లేట్ గ్రూప్ మ్యాచ్లు- ఫార్మాట్
ప్లేట్ గ్రూప్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాం, నాగాలాండ్, సిక్కిం జట్లు ఉన్నాయి. ఎలైట్తో పోలిస్తే, ప్లేట్ ఫార్మాట్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒక్కో జట్టు మిగిలిన ఐదు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. టాప్ 2లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్ ఫైనల్లో తలపడతాయి. ఈ మ్యాచ్లు కూడా రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫైనల్ వచ్చే ఏడాది జనవరి 24న ఉండనుంది.
🎥 A historic moment that brought an incredible Ranji Trophy 2025-26 season to a close 🏆👏 Predict your Champions for this season 👇 #RanjiTrophy 2026-27 begins TOMORROW! @mflone_ https://t.co/gMjC79JMYe— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 10, 2026
బరిలోకి స్టార్ ఆటగాళ్లు
పలువురు భారత ఆటగాళ్లు ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. మహ్మద్ సిరాజ్, కేఎల్ రాహుల్, యశస్వీ జైస్వాల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ షమీ తమతమ రాష్ట్రా జట్ల తరపున ఆడతారు. న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే రెండు టెస్టుల సిరీస్కు ముందు తమ ఫామ్ను తిరిగి పొందేందుకు ఈ ఆటగాళ్లకు ప్రారంభ రౌండ్ మ్యాచ్లు చాలా కీలకం కానుంది.
ముంబయి ఖాతాలో అత్యధిక టైటిళ్లు
కాగా, రంజీ చరిత్రలో అత్యధికసార్లు టైటిళ్లు నెగ్గిన రికార్డు ముంబయి పేరిట ఉంది. ఆ జట్టు రికార్డు స్థాయిలో 42 సార్లు రంజీ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఇక రంజీ చరిత్రలో 12,038 పరుగులతో వసీం జాఫర్ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా ఉండగా, 640 వికెట్లతో రాజిందర్ గోయల్ అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా టాప్లో ఉన్నాడు.
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