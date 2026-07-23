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కామన్వెల్స్ గేమ్స్ : భారత్​కు డోపింగ్ టెన్షన్- పోటీ నుంచి తప్పుకున్న జూడో ఆటగాడు

డోపింగ్​ టెస్టుల్లో ఫెయిలైన నలుగురు వెయిట్ లిఫ్టర్లు, జూడో ఆటగాడు- కామన్వెల్త్ క్రీడల నేపథ్యంలో తగ్గిన భారత్ కోటా

Commonwealth Games Doping
Commonwealth Games Doping (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 5:46 PM IST

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Commonwealth Games Doping : కామన్వెల్స్ క్రీడల ​ ప్రారంభానికి ముందే భారత్​కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. డోపింగ్ నిబంధనల ఉల్లంఘన కారణంగా వెయిట్​లిఫ్టింగ్ విభాగంలో పోటీపడే భారత్ కోటా తగ్గింది. డోపింగ్ నిబంధనల ఉల్లంఘనల కారణంగా వెయిట్‌లిఫ్టర్ దిల్బాగ్ సింగ్‌, జూడో ఆటగాడు అరుణ్ కుమార్ పోటీల నుంచి తప్పుకున్నారు.

టెస్టులో పాజిటివ్!
73 కేజీల విభాగంలో పోటీపడే అరుణ్, గత నెలలో క్వింగ్డావో గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లో పాల్గొన్నాడు. అయితే ఈ పోటీలకు ముందు జరిగిన అరుణ్ డోపింగ్ టెస్టులో విఫలమయ్యాడు. అతడు అనాబాలిక్ అనే స్టెరాయిడ్ వాడినట్లు తేలడం వల్ల జాతీయ డోపింగ్ నిరోధక సంస్థ (నాడా) అరుణ్​పై సస్పెన్షన్ విధించింది. దీంతో ఈ పోటీలకు అరుణ్​ను సమాఖ్య అనర్హుడిగా ప్రకటించింది. అయితే భారత్ మొదటగా ఏడుగురు పురుషులు, ఏడుగురు మహిళా జూడో ప్లేయర్లతో మొత్తం 14 మంది సభ్యుల జూడో జట్టును ప్రకటించింది. జులై 31న జూడో పోటీలు ఉండనున్నాయి. ఇందులో పాల్లొనేందుకు ఈ బృందం ఈనెల 27న గ్లాస్గోకు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈ లోపే డోపింగ్ టెస్టులో ఫెయిల్ అవ్వడంతో అరుణ్ కుమార్‌ను పోటీ నుంచి తప్పుకున్నాడు.

మరోవైపు, దిల్బాగ్ డోపింగ్​కు పాల్పడకపోయినా అతడిని నిబంధన కారణంగా తప్పించాల్సి వచ్చింది. క్వాలిఫికేషన్ టైమ్ (2025 జూన్ - 2026 జులై) మధ్యలో నలుగురు భారత వెయిట్ లిఫ్టర్లు డోపింగ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. దీంతో రూల్స్ ప్రకారం పెనాల్టీగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కోటాను 16 నుంచి 11కు తగ్గించారు. కానీ, భారత్ సమాఖ్య అప్పటికే 12మంది బృందాన్ని గ్లాస్గోకు పంపించింది. దీంతో ఈ నిబంధన కోటా వల్ల దిల్బాగ్​ను పోటీ నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు సమాఖ్య ప్రకటించింది.

అదే కారణం!
అయితే దిల్బాగ్​పైనే వేటు వేయడంపై సమాఖ్య వివరణ ఇచ్చింది. అతడు ప్రస్తుతం వెన్ను గాయంతో బాధపడుతున్నాడని, అలాగే బర్మింగ్‌హామ్‌లో శిక్షణ తీసుకోకపోవడంతో అతడిని పోటీల నుంచి తప్పించాలని సమాఖ్య నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఇక అంతకుముందు ఎన్. అజిత్ (71 కిలోలు), సాయిరాజ్ పరదేశి (88 కిలోలు), హర్​చరణ్ సింగ్ (110 కిలోలు) డోపింగ్ కారణంగా నిషేధానికి గురయ్యారు. ఇక మహిళల విభాగంలోనూ లిఫ్టర్ వంశిత వర్మ (86 కిలోలు)పై కూడా డోపింగ్ ఉల్లంఘన చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో మొత్తం ఐదుగురిపై వేటు పడింది.

ఈ క్రీడల కోసం ఒలింపిక్ రజత పతక విజేత మీరాబాయి చాను నేతృత్వంలో 12 మంది సభ్యుల బృందాన్ని భారత వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ సమాఖ్య ఇటీవల ప్రకటించింది. అయితే కోటా తగ్గింపు గురించి మాత్రం తమకు బుధవారమే సమాచారం అందినట్లు సమాఖ్య తెలిపింది. "వెయిట్​లిఫ్టింగ్​ కోటాను 12 మంది నుంచి 11కి తగ్గించిన విషయం సమాఖ్యకు నిన్ననే తెలిసింది" అని విశ్వసనీయ వర్గాలు పీటీఐకు తెలిపాయి.

వెయిట్​లిఫ్టింగ్​లో దిల్బాగ్ సింగ్, జూడోలో అరుణ్​ కుమార్ పోటీల నుంచి తప్పుకోవజడంతో 2026 కామన్వెల్త్ పోటీల్లో పాల్గొనున్న భారత బృందం అథ్లెట్ల సంఖ్య 126 నుంచి 124కు తగ్గింది. అయితే డోపింగ్ ఉల్లంఘనల కారణంగా భారత అథ్లెట్లు పదేపదే ఆంక్షలను ఎదుర్కోవడం ఆందోళనకరంగా మారింది.

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