2030 కామన్వెల్త్ గేమ్స్కు భారత్ ఆతిథ్యం- అహ్మదాబాద్లో పోటీలు
Published : November 26, 2025 at 10:23 PM IST
Ahmedabad Host CWG 2030 : భారతదేశానికి 2030 కామన్వెల్త్ క్రీడల నిర్వహణ హక్కులు దక్కాయి. బుధవారం గ్లాస్గోలో జరిగిన కామన్వెల్త్ స్పోర్ట్ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. భారత్ 2010లో మొదటిసారిగా కామెన్వెల్త్ క్రీడలకు దిల్లీలో ఆతిథ్యమిచ్చింది. కాగా, ఈసారి అహ్మదాబాద్ ఇందుకు వేదిక కానుంది. వాస్తవానికి గతనెలలో కామన్వెల్త్ స్పోర్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు సిఫార్సు చేయగా, 74మంది సభ్యుల జనరల్ అసెంబ్లీ భారత్ బిడ్ను లాంఛనంగా ఆమోదించింది. 15ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి భారత్ కామన్వెల్త్ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండడం గమనార్హం.
2036 ఒలింపిక్స్కు ఆతిథ్యమివ్వాలని ఇండియా కోరుకుంటున్న తరుణంలో, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ (CWG2030) ఆతిథ్య హక్కులు దక్కడం గమనార్హం. వాస్తవానికి కామెన్వెల్త్ క్రీడలకు 2030లో వందేళ్లు పూర్తికానున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో వీటికి భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండడం విశేషం. వాస్తవానికి సీడబ్ల్యూజీ క్రీడల నిర్వహణ కోసం నైజీరియా నగరం అబుజా కూడా పోటీ పడింది. కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు అహ్మదాబాద్ వైపే మొగ్గుచూపింది.
17 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు
2030 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మొత్తం 15 నుంచి 17 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు ఉంటాయని కామన్వెల్త్ స్పోర్ట్ వెల్లడించింది. వీటిలో అథ్లెటిక్స్, ఆర్టిస్టిక్ జిమ్నాస్టిక్స్, స్విమ్మింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, వెయిట్లిఫ్టింగ్, నెట్బాల్, బాక్సింగ్ సహా మరికొన్ని క్రీడలు ఇప్పటికే ఖరారయ్యాయి. ఇంకొన్నింటిని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ డిసెంబర్ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. బీచ్ వాలీబాల్, టీ20 క్రికెట్, సైక్లింగ్, డైవింగ్, రగ్బీ సెవెన్స్, ఆర్చరీ, బ్యాడ్మింటన్, హాకీ, జూడో, షూటింగ్, స్క్వాష్, వీల్ఛైర్ బాస్కెట్బాల్ వంటివి పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
మోదీ అభినందనలు
కామన్వెల్త్ క్రీడల హక్కులు భారత్ దక్కించుకోవటంపై దేశప్రజలకు, క్రీడా రంగానికి ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. సమిష్టి నిబద్ధత, క్రీడాస్ఫూర్తి భారత్ను ప్రపంచ క్రీడాపటంలో నిలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. వసుధైవ కుటుంబకం అనే తత్వంతో ఈ చారిత్రాత్మక క్రీడలను ఎంతో ఉత్సాహంగా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రధాని తెలిపారు. ప్రపంచ దేశాలకు స్వాగతం పలకడానికి ఎదురు చూస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
"2030 కామన్వెల్త్ క్రీడలకు అహ్మదాబాద్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి భారతీయ పౌరుడికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచ క్రీడా కేంద్రంగా మార్చాలనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతకు ఇది నిదర్శనం. దశాబ్దానికి పైగా సాగిన కృషితో ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను ప్రధాని అభివృద్ధి చేశారు. సమర్థవంతమైన పాలన ద్వారా మన దేశ సామర్థ్యాన్ని ఆయన ఎంతో మెరుగుపరిచారు" అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు.
"ఈ క్రీడల నిర్వహణ భారతదేశ యువశక్తిని, ఆశయాలను, సుసంపన్నమైన సంస్కృతిని, అపారమైన క్రీడాభిమానాన్ని, ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది. కామన్వెల్త్ క్రీడలకు సంబంధించిన మన తదుపరి శతాబ్దాన్ని గొప్పగా ప్రారంభించబోతున్నాం" అని కామన్వెల్త్ స్పోర్ట్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ డొనాల్డ్ రుకరే అన్నారు.