CWG 2026 : ఒక్క రోజే 10 పతకాలు గెలిచే ఛాన్స్- భారత అథ్లెట్ల షెడ్యూల్ ఇదే!
కామన్వెల్త్ క్రీడలలో ఈరోజు పోటీలు- ఆయా విభాగాల్లో భారత్కు పతకాలు గెలిచే అవకాశం- ఐదో రోజు పోటీపడనున్నఅథ్లెట్ల పోటీలివే!
Published : July 27, 2026 at 2:11 PM IST
Commonwealth Games 2026 Day 5: కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో గడిచిన నాలుగు రోజుల్లో భారత్ ఖాతాలో నాలుగే పతకాలు చేరాయి. మిరాబాయి చాను మహిళల వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో స్వర్ణం ముద్దాడింది. ఇక పురుషుల వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో మణికాంత, రాజా ముత్తుపాండి, ఝండూ కుమార్ (పారా లిఫ్టింగ్) పతకాలు సాధించారు. అయితే ఐదో రోజు పోటీలు మరింత ఉత్కంఠగా ఉండనున్నాయి. ఇవాళ ఒక్కరోజే భారత్ 10 పతకాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. బాక్సర్లు నాలుగు పతకాలు గెలుస్తారని అంచనా ఉంది. దీంతోపాటు జిమ్నాస్టిక్స్, వెయిట్లిఫ్టింగ్, స్విమ్మింగ్, పారా అథ్లెటిక్స్ విభాగాలలో కూడా భారత్ పతకాల రేసులో ఉంది.
సోమవారం జరగనున్న ప్రధాన పోటీల్లో 'హై జంప్' ఫైనల్ ఒకటి. ఇందులో సర్వేష్ కుశారె, తేజస్విన్ శంకర్, జె. ఆదర్శ్ రామ్ పతకాలు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్లో కూడా జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్, బింద్యారాణి దేవి, వి. అజయ్ బాబు నుంచి పతకాలు ఆశించవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఈరోజు భారత అథ్లెట్లు పాల్గొనే పోటీలేంటి? వాటి సమయంతోపాటు ఐదోరోజు పూర్తి షెడ్యూల్పై ఓ లుక్కేద్దామా?
- పురుషుల 100మీ హర్డిల్స్ (హీట్ 4) : గురిందర్వీర్ సింగ్, మధ్యాహ్నం 2:40 గంటలకు
- పురుషుల లాంగ్ జంప్ క్వాలిఫైయర్ (గ్రూప్ A): శ్రీ శంకర్, మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు
- పురుషుల 110మీ హర్డిల్స్ రౌండ్ 1 (హీట్ 1) : తేజస్ షిర్సే, మధ్యాహ్నం 3:55 గంటలకు
- పురుషుల లాంగ్ జంప్ క్వాలిఫైయర్ (గ్రూప్ B) : లోకేశ్ సత్యనాథన్, సాయంత్రం 4:20 గంటలకు
- పురుషుల హై జంప్ ఫైనల్ : సర్వేష్ అనిల్ కుశారె, ఆదర్శ్ రామ్ జ్యోతి శంకర్, తేజస్విన్ శంకర్ - రాత్రి 11:40 గంటలకు
- పురుషుల 110మీ హర్డిల్స్ ఫైనల్ : తేజస్ షిర్సే, తెల్లవారుజామున 2:20 గంటలకు (జూలై 28) (హీట్ 1లో గెలిస్తే)
పారా అథ్లెటిక్స్
- మహిళల షాట్ పుట్ F57 ఫైనల్ : శిల్ప కంచుగర్కొప్పలు శైల మరియు షర్మిల, రాత్రి 11:35 గంటలకు
- పురుషుల T38 100మీ ఫైనల్ : రాకేశ్ భాయ్ భట్, శ్రేయాన్ష్ త్రివేది, తెల్లవారుజామున 1:57 గంటలకు (జూలై 28)
బాక్సింగ్
India Schedule | 27 July CWG 2026— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 27, 2026
A packed day awaits Team India at the Commonwealth Games 2026! 🇮🇳
From Athletics and Swimming to Boxing, Weightlifting, Gymnastics, Bowls, Para Athletics, and 3x3 Wheelchair Basketball, Indian athletes will be in action across multiple medal… pic.twitter.com/ZYn4sd3tHf
- పురుషుల 60కిలోల విభాగం - రౌండ్ ఆఫ్ 16: సచిన్, సాయంత్రం 4:45 గంటలకు
- పురుషుల 80కిలోల విభాగం - రౌండ్ ఆఫ్ 16: అంకుశ్, సాయంత్రం 6:00 గంటలకు
- మహిళల 51కిలోల విభాగం - రౌండ్ ఆఫ్ 16: సాక్షి, రాత్రి 10:30 గంటలకు
- పురుషుల 70కిలోల విభాగం - రౌండ్ ఆఫ్ 16: సుమిత్, తెల్లవారుజామున 1:00 గంటలకు (జూలై 28)
జిమ్నాస్టిక్స్
- మహిళల వాల్ట్ ఫైనల్ : ప్రతిష్ఠ సమంత, సాయంత్రం 6:15 గంటలకు
లాన్ బౌల్స్
- పురుషుల సింగిల్స్ సెక్షనల్ ప్లే : పుతుల్ సోనోవాల్, రాత్రి 10:05 గంటలకు
- మహిళల పెయిర్స్ సెమీఫైనల్స్ : పింకీ, రూప రాణి టిర్కీ, జూలై 28న తెల్లవారుజామున 1:10 గంటలకు
3x3 వీల్చైర్ బాస్కెట్బాల్
- మహిళల పూల్ బి మ్యాచ్ : రీనా ఆర్. గుప్తా, లక్ష్మి ఆర్. రాయన్నవర్, మీనాక్షి హెచ్. జాదవ్ - రీతు సి. ఇరెంగ్బమ్ - అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలకు (జూలై 28)
రేపటి ఈవెంట్స్ ఈత (స్విమ్మింగ్)
- పురుషుల 200మీ బటర్ఫ్లై హీట్స్ : సాజన్ ప్రకాశ్ జూలై 28న మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు
- ఫైనల్స్: అర్హత సాధిస్తే జూలై 28న తెల్లవారుజామున 1:44 గంటలకు.
- పురుషుల 800మీ ఫ్రీస్టైల్ (హీట్స్/ఫైనల్ : ఆర్యన్ నెహ్రా - జూలై 28న తెల్లవారుజామున 1:07 గంటలకు.
- పారా స్విమ్మింగ్
- పురుషుల 100మీ బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ SB9 హీట్స్ : స్వాతిక్ పాటిల్ - జూలై 28న సాయంత్రం 4:26 గంటలకు.
- పురుషుల 100మీ బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ SB9 ఫైనల్ : స్వాతిక్ పాటిల్ - జూలై 28న తెల్లవారుజామున 12:02 గంటలకు (అర్హత సాధిస్తే).
- వెయిట్లిఫ్టింగ్
- మహిళల 53 కేజీల విభాగం ఫైనల్ : జ్ఞానేశ్వరి దేవి - సాయంత్రం 5:30 గంటలకు
- మహిళల 58 కేజీల విభాగం ఫైనల్ : బింద్యారాణి దేవి సొరోఖైబమ్ - రాత్రి 8:00 గంటలకు
- పురుషుల 79 కేజీల విభాగం ఫైనల్ : వల్లూరి అజయ్ బాబు - మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు (జూలై 28)
వెయిట్లిఫ్టింగ్లో భారత్కు మూడో పతకం- 65 కేజీల విభాగంలో రాజా ముత్తుపాండికి రజతం
చరిత్ర సృష్టించిన మీరాబాయి చాను- కామన్వెల్త్లో 'హ్యాట్రిక్' గోల్డ్ మెడల్