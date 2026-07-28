కామన్వెల్త్లో భారత్ జోరు- ఒకే రోజులో 6 మెడల్స్
పారా అథ్లెటిక్స్లో తొలి స్వర్ణం అందించిన షర్మిలా ధన్ఖఢ్- హైజంప్లో చరిత్ర సృష్టించిన సర్వేష్ కుషారే- రెండు స్వర్ణాలు, ఐదు రజతాలు, మూడు కాంస్యాలతో పతకాల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో భారత్
Published : July 28, 2026 at 7:48 AM IST
Commonwealth Games India Medals : గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు అద్భుత ప్రదర్శనతో పతకాల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్, వెయిట్లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్ విభాగాల్లో భారత క్రీడాకారులు సత్తా చాటుతూ దేశానికి వరుస విజయాలు అందిస్తున్నారు. పారా అథ్లెటిక్స్లో షర్మిలా ధన్ఖఢ్ చారిత్రక స్వర్ణ పతకం సాధించగా, హైజంప్లో సర్వేష్ కుషారే రజతంతో చరిత్ర సృష్టించాడు. వెయిట్లిఫ్టింగ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన అజయ్ బాబు ఒక్క కిలో తేడాతో స్వర్ణం చేజార్చుకుని రజతంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.
Glasgow Commonwealth Games: India strike 6 medals today!— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
🥇 Sharmila Dhankhar | Para Athletics (Shotput F57)
🥈 Gyaneshwari Yadav | Weightlifting (53kg)
🥈 Sarvesh Kushare | High Jump
🥈 Ajaya Babu | Weightlifting (79 kg)
🥉 Bindyarani Devi | Weightlifting (58kg)
🥉 Shilpa… pic.twitter.com/eQBSjfRZDH
భారత్కు తొలి స్వర్ణ పతకం
పారా అథ్లెటిక్స్ మహిళల షాట్పుట్ ఎఫ్-57 విభాగంలో 40 ఏళ్ల షర్మిలా ధన్ఖఢ్ అసాధారణ ప్రదర్శన కనబర్చింది. ఆమె 9.81 మీటర్ల దూరం షాట్పుట్ విసిరి ఈ సీజన్లో తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన నమోదు చేసింది. దీంతో కామన్వెల్త్ పారా అథ్లెటిక్స్ చరిత్రలో భారత్కు తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించిన అథ్లెట్గా నిలిచింది. షర్మిల విజయం భారత బృందంలో ఆనందాన్ని నింపింది. అదే విభాగంలో పోటీ పడిన మరో భారత అథ్లెట్ శిల్పా శైలకు నాటకీయ పరిణామాల మధ్య కాంస్య పతకం దక్కింది. శిల్పా 7.26 మీటర్ల దూరం విసిరి తన వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ ప్రదర్శన నమోదు చేసినప్పటికీ తొలుత నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే మూడో స్థానంలో నిలిచిన నైజీరియా అథ్లెట్ యుచారియా ఇయాజీ త్రోపై భారత బృందం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అధికారులు వీడియో పరిశీలించిన తర్వాత ఆ త్రోను ఫౌల్గా ప్రకటించారు. దీంతో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న శిల్పాకు కాంస్య పతకం వరించింది.
BREAKING: GOLD MEDAL FOR INDIA AT GLASGOW COMMONWEALTH GAMES! 🥇🔥— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
Para Athletics: Sharmila Dhankhar finishes on top in Shot Put F57, clinching Gold for India 🇮🇳 #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/qYkKvP6pPM
TWIST IN THE TALE! 🥉🇮🇳— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
India have another medal (Bronze) at Glasgow Commonwealth Games!
Shilpa, who had initially finished 4th in Shot Put F57, has been upgraded to Bronze after the Nigerian athlete's throw was ruled No Mark. #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS https://t.co/ONu0F5WtOH pic.twitter.com/rLC4UUnOlH
గర్వకారణంగా నిలిచిన సర్వేశ్ ప్రదర్శన
పురుషుల హైజంప్లో భారత అథ్లెట్ సర్వేష్ కుషారే మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 2.25 మీటర్ల ఎత్తు దూకి రజత పతకం గెలుచుకున్న సర్వేష్, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో హైజంప్ విభాగంలో రజతం సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. జమైకాకు చెందిన రొమైన్ బెక్ఫోర్డ్ కూడా 2.25 మీటర్లు దూకినా, కౌంట్బ్యాక్ నిబంధన ప్రకారం స్వర్ణ పతకం అతడిని వరించింది. అయినప్పటికీ సర్వేశ్ ప్రదర్శన భారత అథ్లెటిక్స్కు మరో గర్వకారణంగా నిలిచింది. వెయిట్లిఫ్టింగ్లో తెలుగు కుర్రాడు వల్లూరి అజయ్ బాబు అద్భుత పోరాటంతో రజత పతకం గెలుచుకున్నాడు. పురుషుల 79 కిలోల విభాగంలో పోటీ పడిన 21 ఏళ్ల అజయ్ స్నాచ్లో 149 కిలోలు, క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో 181 కిలోలు ఎత్తి మొత్తం 330 కిలోలతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. మలేషియాకు చెందిన ఎర్రీ హిదాయత్ మొత్తం 331 కిలోలు ఎత్తి స్వర్ణ పతకం సాధించగా, అజయ్ ఒక్క కిలో తేడాతో పసిడి అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. అయినప్పటికీ అతడి ప్రదర్శనపై క్రీడా అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
NEWS FLASH: SARVESH KUSHARE WINS SILVER MEDAL IN HIGH JUMP AT GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 🔥— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
His Best attempt: 2.25m #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/aCqI8TNZHX
Ajaya Babu on the podium after winning Silver medal (Weightlifting) at Glasgow Commonwealth Games #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/ntFGJhUHBW— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్లో కూడా భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటారు. 53 కిలోల విభాగంలో జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ రజత పతకం సాధించింది. స్నాచ్లో 88 కిలోలు, క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో 111 కిలోలు ఎత్తిన ఆమె మొత్తం 199 కిలోలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. నైజీరియాకు చెందిన ఒనోమే ఒమోలోలా స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మహిళల 58 కిలోల వెయిట్లిఫ్టింగ్ విభాగంలో వింద్యారాణి దేవి కాంస్య పతకం సాధించింది. మొత్తం 199 కిలోల బరువు ఎత్తి మూడో స్థానంలో నిలిచిన ఆమె భారత ఖాతాలో మరో పతకాన్ని చేర్చింది. ఈ విభాగంలో నైజీరియాకు చెందిన రఫియాత్ ఫోలాషాడే లావల్ 229 కిలోలతో స్వర్ణం సాధించగా, కెనడాకు చెందిన ఆన్ సోఫీ టాషెరో రజత పతకం దక్కించుకుంది.
పతకాల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానం
అటు బాక్సింగ్ రింగ్లోనూ భారత బాక్సర్లు విజయాల పరంపర కొనసాగిస్తున్నారు. సోమవారం జరిగిన వేర్వేరు బౌట్లలో సచిన్ సివాచ్, అంకుశ్, సాక్షి చౌదరి తమ ప్రత్యర్థులను ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించారు. ముగ్గురు బాక్సర్ల ప్రదర్శనతో భారత జట్టుకు మరో పతకాల ఆశలు పెరిగాయి. మొత్తంగా కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్ అన్ని విభాగాల్లో సమిష్టి ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. పారా అథ్లెటిక్స్లో చారిత్రక స్వర్ణం, అథ్లెటిక్స్లో రికార్డు రజతం, వెయిట్లిఫ్టింగ్లో వరుస పతకాలు, బాక్సింగ్లో విజయాలతో భారత బృందం ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం భారత్ రెండు స్వర్ణాలు, ఐదు రజతాలు, మూడు కాంస్య పతకాలతో మొత్తం 10 పతకాలు సాధించి పతకాల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ఈవెంట్లు మిగిలి ఉండటంతో భారత పతకాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు భారత క్రీడాకారులు కనబర్చిన పోరాట పటిమ, ఆత్మవిశ్వాసం దేశ అభిమానుల్లో కొత్త ఆశలు నింపుతోంది.
Glasgow Commonwealth Games Medal Tally:— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
With 10 medals (🥇2 | 🥈5 |🥉3), India are currently 8th in the medal standings at end of Day 4.
Australia continue to dominate the table with 59 medals, including 26 Gold. #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/wNsjMotrQA
2026 కామన్వెల్త్లో భారత్ పతకాలు(ఇప్పటిదాకా)
- స్వర్ణం- షర్మిలా ధన్ఖఢ్- పారా అథ్లెటిక్స్
- స్వర్ణం - మీరాబాయి చాను - మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం- సర్వేశ్ కుషారే- పురుషుల హైజంప్
- రజతం - రాజా ముత్తుపాండి- పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం - రిషికాంత సింగ్ - పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం- అజయ్ బాబు- పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం- జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్- మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- కాంస్యం- శిల్పా శైల- పారా అథ్లెటిక్స్ మహిళల షాట్పుట్ ఎఫ్-57
- కాంస్యం - ఝండూ కుమార్ - పారాలిఫ్టింగ్
- కాంస్యం- వింద్యారాణి- మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్
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