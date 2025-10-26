ETV Bharat / sports

'రోహిత్ శర్మ రిటైర్ అయ్యేది అప్పుడే!'- కోచ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

మ్యాన్​ ఆఫ్ ది సిరీస్​గా రోహిత్ శర్మ- అతడి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఇవే!

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Rohit Sharma Retirement : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అదరగొట్టాడు. తనలోని క్లాస్​ ఆటను బయటకు తీసి పరుగులు సాధించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. తొలి వన్డేలో ఫెయిలైనా తర్వాత రెండు మ్యాచ్​ల్లో సత్తా చాటాడు. ముఖ్యంగా సిడ్నీ వన్డేలో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. దీంతో 38ఏళ్ల వయసులోనూ రోహిత్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు గెలుచున్నాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలని అనుకుంటున్న హిట్​మ్యాన్​కు ఇది ఓ మంచి ఆరంభం అని చెప్పవచ్చు. అయితే దీనిపై రోహిత్ కోచ్ దినేశ్ లడ్ స్పందించాడు. మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే?

రోహిత్ శర్మ సిడ్నీ ఇన్నింగ్స్​ను 'స్పెషల్ మూమెంట్' అని అన్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో విమర్శకులకు రోహిత్ చెక్ పెట్టాడని తెలిపాడు. ఈ ఆత్మ విశ్వాసమే తనను రిటైర్మెంట్ తీసుకోనీయకుండా ముందుకు నడిపిస్తుందని అన్నాడు. ఆసీస్​తో మూడో వన్డే మ్యాచ్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన దినేశ్, హిట్​మ్యాన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్​ గురించి చెప్పాడు.

కాన్ఫిడెన్సే తన బలం!
"ఇది ఒక స్పెషల్ మూమెంట్. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ రాణించలేకపోతే అతడు క్రికెట్ ఆడడం మానేయాలంటూ చర్చలు జరిగాయి. కానీ రోహిత్ గత రెండు మ్యాచ్​ల్లో అద్భుతంగా ఆడాడు. రెండో మ్యాచ్​లో 73 పరుగులు చేయగా, తాజాగా సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఇప్పటికీ అతడు స్టార్ ప్లేయరే. తన జట్టు కోసం ఎంతో చేస్తాడు. 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలని బలంగా అనుకుంటున్నాడు. అందుకు ప్రిపేర్ కూడా అవుతున్నాడు. ఈ ఆత్మ విశ్వాసమే రోహిత్ బలంగా నడిపిస్తుంది. ఇక రిటైర్మెంట్ అనేది మెగా టోర్నమెంట్ తర్వాతే ఉంటుంది" అని దినేశ్ అన్నాడు.

అవన్నీ అబద్ధం!
అయితే సోషల్ మీడియాలో రోహిత్- విరాట్​కు మధ్య గ్యాప్ ఉందని జరుగుతున్న ప్రచారం అబద్ధమని దినేశ్ అన్నాడు. వాళ్లిద్దరు మంచి మిత్రులు అని, అలాంటి బంధం వాళ్ల మధ్య లేకపోతే ఇంతమంచి భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పేవారు కాదని చెప్పాడు. అలాగే రో-కో ఇద్దరూ 2027 ప్రపంచకప్​లో ఆడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు.

