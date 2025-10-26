'రోహిత్ శర్మ రిటైర్ అయ్యేది అప్పుడే!'- కోచ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా రోహిత్ శర్మ- అతడి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఇవే!
Published : October 26, 2025 at 12:41 PM IST
Rohit Sharma Retirement : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్లో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అదరగొట్టాడు. తనలోని క్లాస్ ఆటను బయటకు తీసి పరుగులు సాధించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. తొలి వన్డేలో ఫెయిలైనా తర్వాత రెండు మ్యాచ్ల్లో సత్తా చాటాడు. ముఖ్యంగా సిడ్నీ వన్డేలో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. దీంతో 38ఏళ్ల వయసులోనూ రోహిత్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు గెలుచున్నాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడాలని అనుకుంటున్న హిట్మ్యాన్కు ఇది ఓ మంచి ఆరంభం అని చెప్పవచ్చు. అయితే దీనిపై రోహిత్ కోచ్ దినేశ్ లడ్ స్పందించాడు. మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే?
రోహిత్ శర్మ సిడ్నీ ఇన్నింగ్స్ను 'స్పెషల్ మూమెంట్' అని అన్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో విమర్శకులకు రోహిత్ చెక్ పెట్టాడని తెలిపాడు. ఈ ఆత్మ విశ్వాసమే తనను రిటైర్మెంట్ తీసుకోనీయకుండా ముందుకు నడిపిస్తుందని అన్నాడు. ఆసీస్తో మూడో వన్డే మ్యాచ్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన దినేశ్, హిట్మ్యాన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి చెప్పాడు.
కాన్ఫిడెన్సే తన బలం!
"ఇది ఒక స్పెషల్ మూమెంట్. ఈ సిరీస్లో రోహిత్ రాణించలేకపోతే అతడు క్రికెట్ ఆడడం మానేయాలంటూ చర్చలు జరిగాయి. కానీ రోహిత్ గత రెండు మ్యాచ్ల్లో అద్భుతంగా ఆడాడు. రెండో మ్యాచ్లో 73 పరుగులు చేయగా, తాజాగా సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఇప్పటికీ అతడు స్టార్ ప్లేయరే. తన జట్టు కోసం ఎంతో చేస్తాడు. 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడాలని బలంగా అనుకుంటున్నాడు. అందుకు ప్రిపేర్ కూడా అవుతున్నాడు. ఈ ఆత్మ విశ్వాసమే రోహిత్ బలంగా నడిపిస్తుంది. ఇక రిటైర్మెంట్ అనేది మెగా టోర్నమెంట్ తర్వాతే ఉంటుంది" అని దినేశ్ అన్నాడు.
అవన్నీ అబద్ధం!
అయితే సోషల్ మీడియాలో రోహిత్- విరాట్కు మధ్య గ్యాప్ ఉందని జరుగుతున్న ప్రచారం అబద్ధమని దినేశ్ అన్నాడు. వాళ్లిద్దరు మంచి మిత్రులు అని, అలాంటి బంధం వాళ్ల మధ్య లేకపోతే ఇంతమంచి భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పేవారు కాదని చెప్పాడు. అలాగే రో-కో ఇద్దరూ 2027 ప్రపంచకప్లో ఆడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు.
