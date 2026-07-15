ఇంగ్లాండ్ టూర్లో భారత్కు తొలి విజయం- మొదటి వన్డేలో 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు
తొలి వన్డేలో ఇంగ్లాండ్పై భారత్ విజయం- అర్థ శతకాలతో రాణించిన అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్
Published : July 15, 2026 at 6:52 AM IST
IND vs ENG 1st ODI : ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భారత్ ఎట్టకేలకు విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బర్మింగ్హామ్ వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో ఇంగ్లాండ్పై భారత జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఇంగ్లీష్ జట్టు 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లలో జో రూట్ 76 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. లియామ్ డాసున్ 68, బెన్ డకెట్ 43, విల్ జాక్స్ 20 పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 4, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ తలో రెండు, బుమ్రా, దూబే చెరో వికెట్ తీశారు. 259 పరుగల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన టీమ్ఇండియా 45.2 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. భారత్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ 11 పరుగులకే వెనుదిరిగినా, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మాత్రం కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 80 పరుగులు చేసి జట్టును విజయం దిశగా నడిపించాడు. మధ్యలో కాలు పట్టేయడంతో రిటైర్ట్ హర్ట్గా వెనుదిరిగాడు. తర్వాత వచ్చిన ఆల్రౌండర్లు అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్లు అర్ధసెంచరీలు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో ఆర్చర్, జోష్ టంగ్, సామ్ కరన్ తలో వికెట్ తీశారు. గురువారం కార్డిఫ్ వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య రెండో వన్డే జరగనుంది.