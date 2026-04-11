ETV Bharat / sports

సంజూ 'సూపర్ సెంచరీ'- ఎట్టకేలకు చెన్నై బోణీ

థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజయం - పోరాడి ఓడిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 11:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CSK vs DC IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత నాలుగో మ్యాచ్​లో గెలుపు రుచి చూసింది. శనివారం సొంతగడ్డపై దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 23 పరుగులు తేడాతో విజయం సాధించింది. సంజు శాంసన్ సెంచరీతో రాణించడంతో తొలుత సీఎస్కే 212 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. అనంతరం 213 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన దిల్లీ సరిగ్గా 20 ఓవర్లలో 189 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (60 పరుగులు) పోరాటం వృథా అయ్యింది. చెన్నై బౌలర్లలో జెమీ ఓవర్టన్ 4, అన్షల్ కంబోజ్ 3, ఖలీల్ అహ్మద్, గుర్జపనీత్ సింగ్, నూర్ అహ్మద్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగులు చేసింది. ఇన్ని రోజులు విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ దిల్లీపై సెంచరీతో చెలరేగాడు. 56 బంతుల్లో ఏకంగా 115 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఇందులో 15 ఫోర్లు, 5 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. 6.2 ఓవర్ వద్ద కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (15) ఔటయ్యాడు. వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన యువ సంచలనం ఆయుశ్ మాత్రే 59 పరుగులు రఫ్పాడించాడు.

ఈ ఇద్దరు రెండో వికెట్​కు 68 బంతుల్లోనే 113 పరుగులు జోడించారు. 17.3 ఓవర్ వద్ద మాత్రే రిటైర్డ్ హర్ట్​గా వెనుదిరిగాడు. చివర్లో శివమ్ దూబె 20 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో సీఎస్కే భారీ సాధించింది. దిల్లీ బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. సెంచరీతో రాణించిన సంజు శాంసన్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.

శాంసన్ సూపర్ రికార్డ్
లేట్​గా క్లిక్ అయినా శాంసన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుత సీజన్​లో తొలి సెంచరీ బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా 18 మ్యాచ్​లు ముగియగా ఇవాళే తొలి శతకం నమోదైంది. ఇటీవల దిల్లీ బ్యాటర్లు కేఎల్ రాహుల్ (92 పరుగులు, గుజరాత్​పై) , సమీర్ రిజ్వీ (90 పరుగులు, ముంబయిపై) సెంచరీకి దగ్గరగా వచ్చిన 100 మార్క్ అందుకోలేదు.

ఈ మ్యాచ్​ గురించి మరిన్ని విషయాలు

  • చెన్నై చెపాక్ స్టేడియంలో వరుసగా ఆరు ఓటముల తర్వాత సీఎస్కేకు ఇదే తొలి విజయం
  • చెపాక్ మైదానంలో దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో ఇప్పటిదాకా ఆడిన 9 మ్యాచ్​ల్లో చెన్నై ఎనిమిదింట నెగ్గింది.
  • ఐపీఎల్​లో ఆలౌట్ అవ్వడం దిల్లీకి ఇది 31వ సారి. లీగ్ చరిత్రలో ఇన్నిసార్లు ఏ జట్టు కూడా ఆలౌట్ అవ్వలేదు
  • తొలి విజయానికి చెన్నై ఈ సీజన్​లో నాలుగు మ్యాచ్​లు తీసుకుంది. బోణీ కొట్టేందుకు సీఎస్కే అత్యధిక మ్యాచ్​లు తీసుకున్న రెండో సీజన్​ ఇది. 2022లో తొలి విజయం ఐదో మ్యాచ్​లో దక్కింది
  • ప్రత్యర్థి జట్టును ఆలౌట్ చెయ్యడం చెన్నైకు ఇది 26వసారి. ప్రత్యర్థులను ఎక్కువసార్లు ఆలౌట్ చేసిన లిస్ట్​లో సీఎస్కే మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది

ఐపీఎల్​లో ప్రత్యర్థును జట్లను అత్యధికసార్లు ఆలౌట్ చేసిన జట్లు

  • 40 - ముంబయి ఇండియన్స్
  • 28 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • 26 - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్*
  • 25 - కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్
  • 22 - సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.