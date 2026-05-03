ముంబయి మళ్లీ ఫెయిల్- చెపాక్లో సీఎస్కే ఘన విజయం
మారని ముంబయి కథ- బ్యాటు, బంతి రెండింటితోనూ ఫెయిల్- సొంతగడ్డపై అలవోకగా నెగ్గిన చెన్నై
Published : May 3, 2026 at 12:01 AM IST
CSK vs MI 2026 : వేదికలు, ప్రత్యర్థులు మారుతున్న ముంబయి ఇండియన్స్ ఆటతీరు మారడం లేదు. పేలవమైన ఆట తీరుతో మరో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. తాజాగా చెపాక్ వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ ఓడిపోయి ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను దాదాపు దూరం చేసుకుంది. 160 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సీఎస్కే 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (67 పరుగులు), కార్తిక్ శర్మ (54 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో బుమ్రా, గజన్ఫర్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అదరగొట్టిన అన్షుల్, నూర్ అహ్మద్!
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ముంబయి ఇండియన్స్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. అన్షుల్, నూర్ అహ్మద్ బౌలింగ్ దెబ్బకు ముంబయిని కట్టడి చేశారు. నమన్ ధర్ (57 పరుగులు, 37 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ర్యాన్ రికెల్టన్ (37 పరుగులు, 24 బంతుల్లో) ఫర్వాలేదనిపించాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (21 పరుగులు, 12 బంతుల్లో) వేగంగా ఆడే క్రమంలో పెవిలియన్కు చేరాడు. తిలక్ వర్మ (5), హార్దిక్ పాండ్య (18 పరుగులు), రాబిన్ మింజ్ (5 పరుగులు) ఫెయిల్ అయ్యారు. చెన్నై బౌలర్లలో అన్షల్ కంబోజ్ 3, నూర్ అహ్మద్ 2, రామకృష్ణ ఘోష్, జెమీ ఓవర్టన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ముంబయికి ఇక కష్టమే!
ఈ ఓటమితో ముంబయి ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు మరింత సంక్లిష్టం అయ్యాయి. ఇప్పటిదాక తొమ్మిది మ్యాచ్ల్లో రెండే నెగ్గిన ముంబయి నాలుగు పాయింట్లతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. ఈ సీజన్లో ఆ జట్టు ఆడేది ఇంకా ఐదు మ్యాచ్లే. ఈ ఐదింట్లో గెలిచినప్పటికీ 14 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్కు చేరుతుందని అప్పుడే చెప్పలేం. అందుకు మిగతా జట్ల గెలుపోటములపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఇది నాలుగో విజయం. ఈ గెలుపుతో సీఎస్కే ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఇంకా సజీవంగానే ఉంది. తొమ్మిదింట నాలుగు విజయాలతో ప్రస్తుతం ఆరో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.
చెన్నై తుది జట్టు - సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), ఉర్విల్ పటేల్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివం దూబే, జామీ ఓవర్టన్, రామకృష్ణ ఘోష్, ప్రశాంత్ వీర్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ముకేశ్ చౌదరి
ముంబయి తుది జట్టు - విల్ జాక్స్, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), సూర్యకుమార్ యాదవ్, నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), రాబిన్ మింజ్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, క్రిష్ భగత్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, గజన్ఫర్