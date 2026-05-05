దిల్లీపై సీఎస్కే ఘన విజయం- రాణించిన శాంసన్, కార్తిక్ శర్మ
దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై చెన్నై ఘన విజయం- ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం-
Published : May 5, 2026 at 11:06 PM IST
CSK vs DC IPL 2025 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సీఎస్కే 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దిల్లీ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చెన్నై 17.3 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. సంజు శాంసన్ (87 పరుగులు), కార్తిక్ శర్మ (41 పరుగులు) రాణించారు. దిల్లీ బౌలర్లలో ఎంగ్డి, అక్షర్ పటేల్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన దిల్లీ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 155 పరుగులు చేసింది. సమీర్ రిజ్వీ (40 పరుగులు), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (38 పరుగులు) రాణించారు. సీఎస్కే బౌలర్లోల నూర్ అహ్మద్ 2, గుర్జనీత్ సింగ్, జేమీ ఓవర్టన్, ముకేశ్ చౌదరి, అకీల్ హుస్సెన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
కాగా, ఇది చెన్నైకు ఐదో విజయం. 10 మ్యాచ్లు ఆడిన సీఎస్కే ఐదింట్లో నెగ్గింది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్ ఆసలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. ప్రస్తుతం 10 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు10 మ్యాచ్లు ఆడిన దిల్లీకి ఇది ఆరో ఓటమి. ఆ జట్టు 8 పాయింట్లతో ఏడో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.