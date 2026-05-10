లఖ్​నవూపై చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఘన విజయం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 7:43 PM IST

CSL VS LSG : చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​ ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. 5 వికెట్ల తేడాతో లఖ్​నవూ సూపర్​ జెయింట్స్​పై విజయం సాధించింది. ఎల్‌ఎస్‌జీ నిర్దేశించిన 204 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఉర్విల్‌ పటేల్‌ 65 పరుగులు (23 బంతుల్లో) చేసి అదరగొట్టాడు. అతడు 13 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ చేయడం విశేషం. రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ 42, సంజు శాంసన్‌ 28, కార్తిక్‌ శర్మ 20 రన్స్‌ చేశారు. LSG బౌలర్లలో దిగ్వేశ్‌ సింగ్‌, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ చెరో 2 వికెట్లు అవేశ్‌ ఖాన్‌ ఒక వికెట్‌ తీశారు.

