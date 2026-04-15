తిప్పేసిన నూర్ అహ్మద్- చెన్నై వరుసగా రెండో విజయం

మళ్లీ ఓడిన కోల్​కతా- ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడినా బోణీ కొట్టని కేకేఆర్

Published : April 15, 2026 at 12:20 AM IST

CSK vs KKR : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​పై సీఎస్కే 32 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 193 పరుగుల ఛేదనలో కేకేఆర్ 20 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులే చేసింది. రమన్​దీప్ సింగ్ (35), రోమన్ పావెల్ (31) మాత్రమే ఫర్వాలేదనిపించారు. సీఎస్కే బౌలర్లలో నూర్ అహ్మద్ 3, అన్షుల్ కంబోజ్ 2, ఖలీల్ అహ్మద్, అకిల్ హొస్సెన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 192 పరుగులు చేసింది. సంజు శాంసన్ (48), డివాల్డ్ బ్రేవిస్ (41) రాణించారు. ఆయుశ్ మాత్రే (38 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔటయ్యాడు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో కార్తిక్ త్యాగి 2, అనుకుల్ రాయ్, సునిల్ నరైన్, వైభవ్ అరోరా తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

ఈ మ్యాచ్​తో సీఎస్కే వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసి నాలుగు పాయింట్లతో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు, ఐదు మ్యాచ్​లు ముగిసినప్పటికీ కోల్​కతా ఇంకా బోణీ కొట్టలేదు. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడగా, నాలుగింట్లో ఓడింది. ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. దీంతో 1 పాయింట్​తో కేకేఆర్ 10వ ప్లేస్​లో ఉంది.

