సెంచరీతో రఫ్పాడించిన శాంసన్- ముంబయిపై చెన్నై భారీ విజయం

ముంబయి మళ్లీ పాత కథే- సొంతగడ్డపై చిత్తు చిత్తు- సీఎస్కే గ్రాండ్ విక్టరీ

MI vs CSK
MI vs CSK
Published : April 23, 2026 at 11:27 PM IST

MI vs CSK : వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబయి ఇండియన్స్​ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 103 పరుగుల తేడాతో​ చిత్తు చేసింది. 208 పరుగుల ఛేదనలో ముంబయి తేలిపోయింది. 19 ఓవర్లలో 104 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (36), తిలక్ వర్మ (37) కాసేపు పోరాటం మినహా ముంబయి ఇన్నింగ్స్​లో చెప్పుకోదగింది ఏమీ లేదు. చెన్నై బౌలర్లలో అకిల్ హుస్సెన్ 4, నూర్ అహ్మద్ 2, జెమీ ఓవర్టన్, అన్షల్ కంబోజ్, గుర్జపనీత్ సింగ్, ముకుల్ చౌదరి తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్కే 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. సంజు శాంసన్ (101 నాటౌట్) సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. రుతురాజ్ (22), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (21) ఫర్వాలేదనిపించారు. ముంబయి బౌలర్లలో అశ్వనీ కుమార్, ఘజన్​ఫర్ చెరో 2, బుమ్రా, శాంట్నర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

MI VS CSK
IPL 2026

