సెంచరీతో రఫ్పాడించిన శాంసన్- ముంబయిపై చెన్నై భారీ విజయం
Published : April 23, 2026 at 11:27 PM IST
MI vs CSK : వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబయి ఇండియన్స్ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 103 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. 208 పరుగుల ఛేదనలో ముంబయి తేలిపోయింది. 19 ఓవర్లలో 104 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (36), తిలక్ వర్మ (37) కాసేపు పోరాటం మినహా ముంబయి ఇన్నింగ్స్లో చెప్పుకోదగింది ఏమీ లేదు. చెన్నై బౌలర్లలో అకిల్ హుస్సెన్ 4, నూర్ అహ్మద్ 2, జెమీ ఓవర్టన్, అన్షల్ కంబోజ్, గుర్జపనీత్ సింగ్, ముకుల్ చౌదరి తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్కే 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. సంజు శాంసన్ (101 నాటౌట్) సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. రుతురాజ్ (22), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (21) ఫర్వాలేదనిపించారు. ముంబయి బౌలర్లలో అశ్వనీ కుమార్, ఘజన్ఫర్ చెరో 2, బుమ్రా, శాంట్నర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.