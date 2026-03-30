CSK ఒక శకం ముగిసింది!- ఆ స్టార్లు లేకుండా తొలిసారి బరిలోకి దిగిన 'ఎల్లో ఆర్మీ'

IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్- ధోనీ లేకుండా ఆరోసారి బరిలోకి చెన్నై- గతంలో ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

IPL CSK (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 7:48 PM IST

CSK vs RR IPL 2026 : ఐపీఎల్​లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. గువాహటి వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ తలపడుతున్నాయి. మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన రాజస్థాన్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో ఓ అరుదైన ఫీట్ నమోదైంది. అదేంటంటే?

ఇదే తొలిసారి!
గతంలో సీఎస్కే జట్టుకు స్టార్ ప్లేయర్లు సురేశ్ రైనా, రవీంద్ర జడేజా, మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కీలక ప్లేయర్లుగా ఉండేవారు. చెన్నై అనేక విజయాల్లో వీళ్లు ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. అయితే రైనా ఇప్పటికే క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయగా, గతేడాది మినీ వేలం సందర్భంగా ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా చెన్నై నుంచి రాజస్థాన్ రాయల్స్​కు ట్రేడ్ అయ్యాడు. ఇక ఈ సీజన్​కు ముందు సీనియర్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు.

దీంతో ఈ ముగ్గురు లేకుండా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ జట్టు ఐపీఎల్​లో తొలిసారి బరిలోకి దిగింది. 2008 నుంచి చెన్నై ఆడిన మ్యాచ్​లో ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు బరిలో దిగారు. కానీ, 19ఏళ్లలో తొలిసారి వీళ్లు లేకుండానే సీఎస్కే మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ముఖ్యంగా రైనా- ధోనీ తొలి సీజన్ నుంచి సీఎస్కేలోనే ఉన్నారు. అయితే 2016, 2017 రెండు సీజన్లలో జట్టు బ్యాన్ అవ్వడంతో అప్పుడు చెరో జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

రైనా- ధోనీ
ఐపీఎల్​లో రైనా- ధోనీ బాండింగ్ వెరీ స్పెషల్. ధోనీని ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా తలా అని పిలుచుకుంటే, రైనాను చిన్న తలా అంటుంటారు. వీళ్లద్దరికి వ్యక్తిగతంగానూ మంచి రిలేషన్ ఉంది. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీకి స్టార్ ప్లేయర్లుగా నిలిచారు.

ధోనీ లేకుండా ఆరోసారి!​
ఇక ధోనీ లేకుండా చెన్నై ఐపీఎల్ బరిలో దిగడం ఇది ఆరోసారి. గతంలో 2010లో మూడుసార్లు, 2019లో రెండుసార్లు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ధోనీ లేకుండానే మ్యాచ్ ఆడింది. ఇందులో 2010లో ఒక్కసారి నెగ్గింది. మిగిలిన నాలుగుసార్లు ఓడింది.

ఐపీఎల్​లో MS ధోనీ లేకుండా చెన్నై ఆడిన మ్యాచ్‌లు

  • vs దిల్లీ డేర్​డెవిల్స్, దిల్లీ 2010 (గెలుపు)
  • vs కింగ్స్ 11 పంజాబ్ , చెన్నై 2010 (ఓటమి)
  • vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు , బెంగళూరు 2010 (ఓటమి)
  • vs సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ , హైదరాబాద్ 2019 (ఓటమి)
  • vs ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై 2019 (ఓటమి)

