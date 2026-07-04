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రాణించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు- కరీంనగర్​ను ఆదుకున్న చందన్

కరీంగనర్ డైమండ్స్​- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్- రాణించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు

Hyderabad vs Karimnagar
Hyderabad vs Karimnagar (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 9:12 PM IST

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Hyderabad E Champions vs Karimnagar : కరీంనగర్ డైమండ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు రెచ్చిపోయారు. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 186 పరుగులు చేసింది. చందన్ సాహని (90 పరుగులు) భారీ ఇన్నింగ్స్​తో ఆదుకున్నాడు. చివర్లో నారాయణ్ (45 పరుగులు), హర్షిత్ ఠాకూర్ (20 నాటౌట్, 9 బంతుల్లో) రాణించారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అఖిల్ రాథోడ్ 2, దేవ్ మెహత 1, అజయ్ గౌడ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టార్గెట్ 187 పరుగులు.

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మ్యాచ్​ వీక్షిస్తున్న మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ ఎండీ శైలజా కిరణ్ (Source : ETV Bharat)

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS VS KARIMNAGAR
TG 20 LEAUGE

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