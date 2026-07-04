రాణించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు- కరీంనగర్ను ఆదుకున్న చందన్
కరీంగనర్ డైమండ్స్- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్- రాణించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు
Hyderabad vs Karimnagar (Source : ETV Bharat)
Published : July 4, 2026 at 9:12 PM IST
Hyderabad E Champions vs Karimnagar : కరీంనగర్ డైమండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు రెచ్చిపోయారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 186 పరుగులు చేసింది. చందన్ సాహని (90 పరుగులు) భారీ ఇన్నింగ్స్తో ఆదుకున్నాడు. చివర్లో నారాయణ్ (45 పరుగులు), హర్షిత్ ఠాకూర్ (20 నాటౌట్, 9 బంతుల్లో) రాణించారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అఖిల్ రాథోడ్ 2, దేవ్ మెహత 1, అజయ్ గౌడ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టార్గెట్ 187 పరుగులు.