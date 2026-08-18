అర్జున అవార్డులను ప్రకటించిన కేంద్రం- ఈసారి ఎవరికంటే?
అరుమాయినాయగానికి 'జీవిత సాఫల్య' పురస్కారం- చెస్ క్రీడాకారులు విధిత్ గుజరాతీ, దివ్య దేశ్ముఖ్లకు అర్జున అవార్డు
Published : August 18, 2026 at 1:40 PM IST
Arjuna Awards 2025 : క్రీడారంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అర్జున అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈసారి 17 మందికి అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నట్లు కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. గత నాలుగేళ్ల కాలంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్థిరమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన క్రీడాకారుల పేర్లను పరిశీలించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, తుది జాబితాను ప్రకటించింది. 1962 ఆసియా గేమ్స్ స్వర్ణ పతక విజేత ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఐ. అరుమాయినాయగానికి జీవిత సాఫల్య అవార్డు దక్కింది. క్రీడా రంగంలో దేశంలోనే అత్యున్నత పురస్కారమైన 'మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న' అవార్డును ఈసారి ఎవరికీ ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం.
చెస్ రంగంలో
ఇక, ఈ పురస్కారానికి నామినేట్ అయినవారి విషయానికొస్తే, చెస్ విభాగంలో భారత చెస్ గ్రాండ్మాస్టర్ విదిత్ సంతోశ్ గుజరాతీని అవార్డు వరించింది. గత కొంతకాలంగా అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో భారత్కు అద్భుత విజయాలను అందించడంలో విదిత్ సంతోశ్కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాగే, మహిళల విభాగంలో ఫిడే ప్రపంచ కప్లో అదరగొట్టిన దివ్య జితేంద్ర దేశ్ముఖ్ సైతం అర్జున అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. భారత్లో చెస్ క్రీడకు లభిస్తున్న ఆదరణకు ఈ అవార్డులే నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.
Ministry of Youth Affairs & Sports Announces National Sports Awards 2025 pic.twitter.com/kz8nAifc3S— IANS (@ians_india) August 18, 2026
మహిళల డబుల్స్ విభాగంలో
ఇక, మహిళల డబుల్స్ విభాగంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంచలంచెలుగా ఎదుగుతున్న పుల్లెల గాయత్రి గోపీచంద్, ట్రీసా జాలీ జోడికి సంయుక్తంగా ఈ గౌరవం దక్కింది. భారత బ్యాడ్మింటన్ దిగ్గజం పుల్లెల గోపీచంద్ కుమార్తె అయిన గాయత్రి, ట్రీసాతో కలిసి ప్రపంచ వేదికలపై కనబరిచిన ప్రతిభకు ఈ అవార్డు తగిన గుర్తింపుగా నిలిచింది. మరోవైపు, డెకాథ్లాన్, హైజంప్ విభాగంలో దేశానికి ఎన్నో పతకాలు తెచ్చిన తేజస్విన్ శంకర్కు ఈ అవార్డు లభించింది. అలాగే రేస్ వాకింగ్లో దేశ కీర్తిని పెంచిన ప్రియాంక గోస్వామి, ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్లో దూసుకుపోతున్న మహమ్మద్ అజ్మల్ కూడా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక జాబితాలో అవకాశం లభించింది. వీరితో పాటు నరేందర్ (బాక్సింగ్), లాల్రెమ్సియామి (హాకీ), రాజ్కుమార్ పాల్ (హాకీ), సుర్జీత్ (కబడ్డీ), పూజ (కబడ్డీ), రుద్రాంశ్ ఖండేల్వాల్ (పారా-షూటింగ్), ఏక్తా భయన్ (పారా-షూటింగ్), అరవింద్ సింగ్ (రోయింగ్), అఖిల్ షెరాన్ (షూటింగ్) అవార్డులను అందుకోనున్నారు.
విజేతలకు ఇచ్చే బహుమతి ఏంటో తెలుసా?
కాగా, అర్జున అవార్డుకు ఎంపికైన క్రీడాకారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక బహుమతులను అందజేస్తుంది. పురస్కార ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా విజేతలకు రూ.15 లక్షల నగదు బహుమతి అందజేస్తారు. దేశంలో క్రీడా సంస్కృతిని పెంపొందించేందుకు, అలాగే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు ఏటా కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలను అందజేస్తుంది. ఒలింపిక్స్, ఆసియా గేమ్స్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లలో భారత్ తరఫున అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన వారికి ఈ పురస్కారాలు వరిస్తాయి.
ఈ ఏడాది అవార్డుల ఎంపికలో అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, చెస్, షూటింగ్, హాకీ, కబడ్డీ వంటి వివిధ క్రీడలకు సమాన ప్రాధాన్యం లభించింది. యువ క్రీడాకారులతో పాటు సీనియర్లకు కూడా ఈ జాబితాలో చోటు దక్కింది. భారత సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి, రిటైర్డ్ జస్టిస్ అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఎంపిక కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా పేర్లను ఎంపిక చేస్తారు. అయితే, వివిధ విభాగాల కింద క్రీడాకారులు, కోచ్లు సంస్థలకు పురస్కారాలు ప్రదానం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. కాగా, భారత క్రీడారంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఈ పురస్కారాలు క్రీడాకారుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. రానున్న అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లు, ఒలింపిక్స్ పోటీల్లో భారత్ మరిన్ని పతకాలు సాధించేందుకు ఈ గుర్తింపు ఎంతగానో దోహదపడుతుందని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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