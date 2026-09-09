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అల్కరాజ్‌కు భారీ షాక్ - క్వార్టర్​ఫైనల్​లో ఓటమి- US ఓపెన్​ నుంచి ఔట్

యూఎస్ ఓపెన్​లో మరో సంచలనం- అల్కరాస్​కు ఓటమి

Carlos Alcaraz
కర్లోస్ అల్కరాస్​ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 3:44 PM IST

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Carlos Alcaraz US Open : యూఎస్ ఓపెన్​లో మరో సంచలనం నమోదైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ స్పానిష్ టెన్నిస్ స్టార్ కర్లోస్ అల్కరాస్​కు క్వార్టర్ ఫైనల్​లో భారీ షాక్ తగిలింది. టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకడిగా బరిలోకి దిగిన అతడిని బెన్ షెల్టన్ (అమెరికా) ఓడించాడు. సుమారు నాలుగు గంటలపాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో అల్కరాస్​పై బెన్ షెల్టన్ 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) తేడాతో నెగ్గాడు. దీంతో ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవాలనుకున్న అల్కరాస్​ ఇంటిబాట పట్టాడు.

ఇదే టోర్నమెంట్​లో రీసెంట్​గా సెర్బియా టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్​కు తొలి రౌండ్​లోనే ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అతడిని మారియానో ​​నావోన్​ (అర్జెంటీనా) 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 తేడాతో ఓడించి సంచలనం సృష్టించాడు.

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CARLOS ALCARAZ LOST
US OPEN 2026

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