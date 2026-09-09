అల్కరాజ్కు భారీ షాక్ - క్వార్టర్ఫైనల్లో ఓటమి- US ఓపెన్ నుంచి ఔట్
యూఎస్ ఓపెన్లో మరో సంచలనం- అల్కరాస్కు ఓటమి
Published : September 9, 2026 at 3:44 PM IST
Carlos Alcaraz US Open : యూఎస్ ఓపెన్లో మరో సంచలనం నమోదైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ స్పానిష్ టెన్నిస్ స్టార్ కర్లోస్ అల్కరాస్కు క్వార్టర్ ఫైనల్లో భారీ షాక్ తగిలింది. టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకడిగా బరిలోకి దిగిన అతడిని బెన్ షెల్టన్ (అమెరికా) ఓడించాడు. సుమారు నాలుగు గంటలపాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో అల్కరాస్పై బెన్ షెల్టన్ 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) తేడాతో నెగ్గాడు. దీంతో ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవాలనుకున్న అల్కరాస్ ఇంటిబాట పట్టాడు.
ఇదే టోర్నమెంట్లో రీసెంట్గా సెర్బియా టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్కు తొలి రౌండ్లోనే ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అతడిని మారియానో నావోన్ (అర్జెంటీనా) 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 తేడాతో ఓడించి సంచలనం సృష్టించాడు.
THE DREAM RUN CONTINUES for 𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐄𝐍! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 9, 2026
Ben Shelton survives the 5️⃣-𝐒𝐄𝐓 𝐓𝐇𝐑𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 & punches his ticket to the US Open semifinals! 🎾
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