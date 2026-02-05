భారత్కు అండర్ 19 టైటిళ్లు అందించిన కెప్టెన్లు ఎవరో తెలుసా?- ఆయుష్కు ఎలైట్ లిస్ట్లో చేరే ఛాన్స్!
భారత్ ఇప్పటిదాకా ఎన్నిసార్లు అండర్ 19 ఫైనల్ ఆడింది?- ఎన్నిసార్లు నెగ్గింది?- ఛాంపియన్గా నిలిపిన సారథులు వీళ్లే!
Published : February 5, 2026 at 1:05 PM IST
Team India Under 19 : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు సర్వం సిద్ధమైంది. సెమీస్లో అఫ్గాన్ను చిత్తుగా ఓడించిన యువ భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఇక ఈ ఫైనల్లో టైటిల్ ఫైట్లో ఇంగ్లాండ్తో ఢీ కొట్టనుంది. ఫిబ్రవరి 06 (శుక్రవారం) ఈ జింబాబ్వే హజారే క్లబ్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అండర్ 19లో భారత్ జర్నీ ఎలా సాగింది? ఇప్పటిదాకా టీమ్ఇండియాకు టైటిల్ అందించిన కెప్టెన్లు ఎవరు? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!
ఫైనల్కు పదోసారి
అండర్ 19 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో భారత్ అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు. ఈ టోర్నీలో చరిత్రలో ఫైనల్ చేరడం భారత్కు ఇది ఏకంగా పదోసారి కావడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టు కూడా ఇన్నిసార్లు తుదిపోరుకు అర్హత సాధించలేదు. భారత్ తర్వాత ఈ లిస్ట్లో ఆస్ట్రేలియా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా ఆరుసార్లు ఫైనల్ ఆడింది.
ఆరో టైటిల్పై గురి
అలాగే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్మమెంట్లో యువ భారత్ ఏకంగా ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో అత్యధిక టైటిళ్లు సాధించిన జట్టు టీమ్ఇండియానే. 2000 సంవత్సరంలో తొలిసారి అండర్ 19 టైటిల్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా ఆ తర్వాత 2008, 2012, 2018, 2020, 2022 ఎడిషన్లలో విజేతగా నిలిచింది. ఈ సీజన్ కాకుండా మొత్తం తొమ్మిదిసార్లు ఫైనల్ చేరితే అందులో ఐదుసార్లు టైటిల్ సాధించగా, నాలుగుసార్లు ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోల్సి వచ్చింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఈసారి ఆరో కప్పుపై కన్నేసింది.
A record-extending 6⃣th title in sight 🙌— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
India U19 will play against England U19 in the ICC Men's Under-19 Cricket World Cup 2026 final 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/rM2IsqevMZ#U19WorldCup pic.twitter.com/hA1NyCIVPO
గతంలో టీమ్ఇండియా ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఫలితాలు
- 2000 vs శ్రీలంక : 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- 2006 vs పాకిస్తాన్: 38 పరుగుల తేడాతో ఓటమి
- 2008 vs సౌతాఫ్రికా: 12 పరుగుల తేడాతో విజయం (డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతి)
- 2012 vs ఆస్ట్రేలియా: 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- 2016 vs వెస్టిండీస్: 5 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి
- 2018 vs ఆస్ట్రేలియా: 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- 2020 vs బంగ్లాదేశ్: 3 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి (డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతి)
- 2022 vs ఇంగ్లాండ్: 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- 2024 vs ఆస్ట్రేలియా: 79 పరుగుల తేడాతో ఓటమి
టీమ్ఇండియాకు అండర్- 19 టైటిళ్లు సాధించిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!
మహ్మద్ కైఫ్ : 2000 సంవత్సరంలో టీమ్ఇండియా మహ్మద్ కైఫ్ కెప్టెన్సీలో అండర్ 19 బరిలోకి దిగింది. ఈ టోర్నీలోనే యువరాజ్ సింగ్ ఆడాడు. ఫైనల్లో శ్రీలంకపై నెగ్గి భారత్కు అండర్ 19 తొలి టైటిల్ సాధించిన కెప్టెన్గా కైఫ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.
విరాట్ కోహ్లీ : భారత్ రెండోసారి అండర్ 19 ఛాంపియన్గా నిలిచేందుకు ఎనిమిదేళ్ల సమయం పట్టింది. విరాట్ కోహ్లీ నేతృత్వంలోని యువ భారత్ 2008 అండర్ 19 ప్రపంచకప్ ముద్దాడింది. ఇది భారత్కు రెండో కప్పు.
ఉన్ముక్త్ చంద్ : - 2012లో టీమ్ఇండియా మూడోసారి ఈ టైటిల్ సాధించింది. ఈసారి ఉన్ముక్త్ చంద్ భారత్కు కెప్టెన్సీ వహించాడు. ఫైనల్లో ఆసీస్ను ఢీకొట్టిన భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఈ ఫైనల్లో ఉన్ముక్త్ సెంచరీతో కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
పృథ్వీ షా : 2018లో భారత్ అండర్ 19లో నాలుగోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. పృథ్వీ షా కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ టోర్నీలోనే శుభ్మన్ గిల్ కూడా ఆడాడు.
యశ్ ధుల్ : యువ క్రికెటర్ యశ్ ధుల్ భారత్కు అండర్ 19 టైటిల్ అందించిన ఐదో కెప్టెన్గా రికార్డు సాధించాడు. 2022 ఎడిషన్లో ధుల్ నాయకత్వంలో దిగిన టీమ్ఇండియా ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి కప్పు పట్టేసింది.
ఆరో కెప్టెన్గా నిలుస్తాడా?
2026 సీజన్లో ఆయుష్ మాత్రే టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సీజన్లో యువ ఆటగాళ్లతో టీమ్ఇండియా దూసుకెళ్తోంది. అదిరే ఆటతీరుతో ఇప్పటికే ఫైనల్కు చేరింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుష్ , ఆరోన్ జార్జ్, విహాన్ మల్హోత్రా, వేదంత్తో జట్టు బ్యాటింగ్ బలంగానే ఉంది. ఒకరు విఫలమైనా, ఇంకొకరు జట్టును ఆదుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా సెమీస్లో అఫ్గాన్పై 312 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను 41.1 ఓవర్లలోనే ఛేజ్ చేయడం ఫైనల్కు ముందు జట్టు ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుతుంది. అదే జోరు కొనసాగిస్తూ ఫైనల్లోనూ ఇంగ్లాండ్ను చిత్తు చేసి ఆరోసారి విశ్వ విజేతలుగా నిలవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
మ్యాచ్ ఎప్పుడు?
ఫిబ్రవరి 06న హజారే క్లబ్ మైదానంలో మ్యాచ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది. అంతకంటే అరగంట ముందు టాస్ పడనుంది.
