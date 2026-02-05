ETV Bharat / sports

భారత్​కు అండర్ 19 టైటిళ్లు అందించిన కెప్టెన్లు ఎవరో తెలుసా?- ఆయుష్​కు ఎలైట్ లిస్ట్​లో చేరే ఛాన్స్​!

భారత్ ఇప్పటిదాకా ఎన్నిసార్లు అండర్ 19 ఫైనల్ ఆడింది?- ఎన్నిసార్లు నెగ్గింది?- ఛాంపియన్​గా నిలిపిన సారథులు వీళ్లే!

Under 19 World Cup
Under 19 World Cup (Source : Getty Images)
Team India Under 19 : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​కు సర్వం సిద్ధమైంది. సెమీస్​లో అఫ్గాన్​ను చిత్తుగా ఓడించిన యువ భారత్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఇక ఈ ఫైనల్​లో టైటిల్ ఫైట్​లో ఇంగ్లాండ్​తో ఢీ కొట్టనుంది. ఫిబ్రవరి 06 (శుక్రవారం) ఈ జింబాబ్వే హజారే క్లబ్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్​ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అండర్ 19లో భారత్ జర్నీ ఎలా సాగింది? ఇప్పటిదాకా టీమ్ఇండియాకు టైటిల్ అందించిన కెప్టెన్లు ఎవరు? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!

ఫైనల్​కు పదోసారి​
అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​ హిస్టరీలో భారత్ అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు. ఈ టోర్నీలో చరిత్రలో ఫైనల్​ చేరడం భారత్​కు ఇది ఏకంగా పదోసారి కావడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టు కూడా ఇన్నిసార్లు తుదిపోరుకు అర్హత సాధించలేదు. భారత్ తర్వాత ఈ లిస్ట్​లో ఆస్ట్రేలియా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా ఆరుసార్లు ఫైనల్​ ఆడింది.

ఆరో టైటిల్​పై గురి
అలాగే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్మమెంట్​లో యువ భారత్ ఏకంగా ఐదుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో అత్యధిక టైటిళ్లు సాధించిన జట్టు టీమ్ఇండియానే. 2000 సంవత్సరంలో తొలిసారి అండర్ 19 టైటిల్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా ఆ తర్వాత 2008, 2012, 2018, 2020, 2022 ఎడిషన్లలో విజేతగా నిలిచింది. ఈ సీజన్ కాకుండా మొత్తం తొమ్మిదిసార్లు ఫైనల్​ చేరితే అందులో ఐదుసార్లు టైటిల్ సాధించగా, నాలుగుసార్లు ఓడిపోయి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకోల్సి వచ్చింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఈసారి ఆరో కప్పుపై కన్నేసింది.

గతంలో టీమ్ఇండియా ఫైనల్ మ్యాచ్​లో ఫలితాలు

  • 2000 vs శ్రీలంక : 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • 2006 vs పాకిస్తాన్: 38 పరుగుల తేడాతో ఓటమి
  • 2008 vs సౌతాఫ్రికా: 12 పరుగుల తేడాతో విజయం (డక్​వర్త్​ లూయిస్ పద్ధతి)
  • 2012 vs ఆస్ట్రేలియా: 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • 2016 vs వెస్టిండీస్: 5 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి
  • 2018 vs ఆస్ట్రేలియా: 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • 2020 vs బంగ్లాదేశ్: 3 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి (డక్​వర్త్​ లూయిస్ పద్ధతి)
  • 2022 vs ఇంగ్లాండ్: 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • 2024 vs ఆస్ట్రేలియా: 79 పరుగుల తేడాతో ఓటమి

టీమ్ఇండియాకు అండర్- 19 టైటిళ్లు సాధించిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!

మహ్మద్ కైఫ్ : 2000 సంవత్సరంలో టీమ్ఇండియా మహ్మద్ కైఫ్ కెప్టెన్సీలో అండర్ 19 బరిలోకి దిగింది. ఈ టోర్నీలోనే యువరాజ్ సింగ్ ఆడాడు. ఫైనల్​లో శ్రీలంకపై నెగ్గి భారత్​కు అండర్ 19 తొలి టైటిల్ సాధించిన కెప్టెన్​గా కైఫ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.

విరాట్ కోహ్లీ : భారత్ రెండోసారి అండర్ 19 ఛాంపియన్​గా నిలిచేందుకు ఎనిమిదేళ్ల సమయం పట్టింది. విరాట్ కోహ్లీ నేతృత్వంలోని యువ భారత్ 2008 అండర్ 19 ప్రపంచకప్​ ముద్దాడింది. ఇది భారత్​కు రెండో కప్పు.

2008 Under 19 Virat Kohli
2008 అండర్ 19 ట్రోఫీతో అప్పటి కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ (Source : Getty Images)

ఉన్ముక్త్ చంద్ : - 2012లో టీమ్ఇండియా మూడోసారి ఈ టైటిల్ సాధించింది. ఈసారి ఉన్ముక్త్ చంద్ భారత్​కు కెప్టెన్సీ వహించాడు. ఫైనల్​లో ఆసీస్​ను ఢీకొట్టిన భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఈ ఫైనల్​లో ఉన్ముక్త్ సెంచరీతో కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

పృథ్వీ షా : 2018లో భారత్ అండర్ 19లో నాలుగోసారి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. పృథ్వీ షా కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ టోర్నీలోనే శుభ్​మన్ గిల్ కూడా ఆడాడు.

యశ్ ధుల్ : యువ క్రికెటర్ యశ్ ధుల్ భారత్​కు అండర్ 19 టైటిల్ అందించిన ఐదో కెప్టెన్​గా రికార్డు సాధించాడు. 2022 ఎడిషన్​లో ధుల్ నాయకత్వంలో దిగిన టీమ్ఇండియా ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​ను ఓడించి కప్పు పట్టేసింది.

ఆరో కెప్టెన్​గా నిలుస్తాడా?
2026 సీజన్​లో ఆయుష్ మాత్రే టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సీజన్​లో యువ ఆటగాళ్లతో టీమ్ఇండియా దూసుకెళ్తోంది. అదిరే ఆటతీరుతో ఇప్పటికే ఫైనల్​కు చేరింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుష్ , ఆరోన్ జార్జ్, విహాన్ మల్హోత్రా, వేదంత్​తో జట్టు బ్యాటింగ్ బలంగానే ఉంది. ఒకరు విఫలమైనా, ఇంకొకరు జట్టును ఆదుకుంటున్నారు.

ముఖ్యంగా సెమీస్​లో అఫ్గాన్​పై 312 పరుగుల భారీ టార్గెట్​ను 41.1 ఓవర్లలోనే ఛేజ్ చేయడం ఫైనల్​కు ముందు జట్టు ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుతుంది. అదే జోరు కొనసాగిస్తూ ఫైనల్లోనూ ఇంగ్లాండ్​ను చిత్తు చేసి ఆరోసారి విశ్వ విజేతలుగా నిలవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

మ్యాచ్ ఎప్పుడు?
ఫిబ్రవరి 06న హజారే క్లబ్ మైదానంలో మ్యాచ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది. అంతకంటే అరగంట ముందు టాస్ పడనుంది.

