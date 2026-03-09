ETV Bharat / sports

ఎలైట్ లిస్ట్​లో సూర్యకుమార్- టీమ్ఇండియాకు వరల్డ్​కప్ అందించిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!

కపిల్ దేవ్ నుంచి సూర్యకుమార్ యాదవ్ దాకా- భారత్​ను ప్రపంచ కప్ విజేతలుగా నిలిపిన కెప్టెన్లు లిస్ట్ ఇదే

Team India Captains :
Team India Captains : (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 12:15 AM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 12:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India Captains : భారత్​ క్రికెట్ జట్టుకు ఇప్పటిదాకా అనేక మంది కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తారు. కానీ ఆ అవకాశం అందరికీ దక్కదు. ముఖ్యంగా ఐసీసీ టోర్నమెంట్​ల్లో భారత్​ను నడిపించే అవకాశం దక్కడం గొప్ప ఛాన్స్. అదే ఐసీసీ టోర్నీల్లో టీమ్ఇండియాను విజేతగా నిలిపితే దక్కే గౌరవమే వేరు. అలాంటి అవకాశం సూర్యకుమార్​కు దక్కింది. తన కెప్టెన్సీలో భారత్​ను విశ్వవిజేతగా నిలిపాడు. అయితే అతి తక్కువ మంది కెప్టెన్లే ఇప్పటిదాకా భారత్​కు ప్రపంచకప్ అందించారు. మరి వాళ్లెవరో? ఇప్పుడు చూద్దాం!

కపిల్ దేవ్ (1983 ODI ప్రపంచ కప్)
భారత మాజీ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ భారత క్రికెట్‌లో స్వర్ణయుగాన్ని ప్రారంభించాడు. అతని నాయకత్వంలో, భారత్ మొదటిసారి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. 1983 ఫైనల్‌లో అతను పటిష్ఠమైన వెస్టిండీస్‌ను ఓడించి భారత్​కు తొలి ప్రపంచ కప్‌ అందించాడు. అలా భారత్​కు తొలి వరల్డ్​కప్ అందించిన కెప్టెన్​గా కపిల్ దేవ్ చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయాడు.

1983 ODI WC
భారత్​కు తొలి వరల్డ్​కప్ సాధించిన కపిల్ దేవ్ (Source : IANS)

M.S ధోని (2007 T20, 2011 ODI)
కపిల్ దేవ్​ తర్వాత ఆ ఘనత ధోనీకే దక్కింది. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భారత్​ అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌గా పేరు దక్కించుకున్నాడు. అతడి కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా మూడు ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్‌కు (రెండుసార్లు T20, ఒకసారి వన్డే) చేరుకుంది. ఇందులో ధోనీ నాయకత్వంలో భారత్​ 2007లో T20 ప్రపంచ కప్, 2011లో వవ్డే వరల్డ్ కప్‌ గెలుచుకుంది.

రోహిత్ శర్మ (2024 T20)
కపిల్, ధోనీ తర్వాత ఈ ఎలైట్ లిస్ట్​లో రోహిత్ శర్మ స్థానం దక్కించుకున్నాడు. టీమ్ఇండియాకు దాదాపు 11ఏళ్ల తర్వాత ఐసీసీ ట్రోఫీ అందించిన కెప్టెన్​గా నిలిటాడు. అతడి కెప్టెన్సీలో భారత్ 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఇదే కాకుండా భారత్ జట్టును దూకుడు, డేరింగ్ గేమ్ అప్రోచ్​ టీమ్​గా మార్చాడు. అతడి నాయకత్వంలో భారత్ వరుసగా 2023 వన్డే, 2024 టీ20, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ పైనల్స్​కు చేరింది. ఇందులో వన్డే వరల్డ్​కప్ మినహా రెండు టోర్నీల్లో భారత్​ను రోహిత్ విజేతగా నిలిపాడు.

Rohit Sharma @2024
టీ20 వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీతో రోహిత్ (Source : IANS)

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (2026 T20 ప్రపంచ కప్)
ఈ జాబితాలో ఇప్పుడు సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేరిపోయాడు. భారత్​కు వరల్డ్​కప్ అందించిన నాలుగో కెప్టెన్​గా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 2024 వరల్డ్​కప్ తర్వాత రోహిత్ శర్మ T20 రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. దీంతో సూర్య పగ్గాలు అందుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి పొట్టి పార్మాట్​లో భారత్​ ఒక్క సిరీస్​ కూడా కోల్పోసేదు. అదే జోష్​లో ఇప్పుడు టీ20 వరల్డ్​కప్ బరిలో నిలిచి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

వీళ్లతోపాటు మహిళల క్రికెట్​లో హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్​ కూడా వన్డే వరల్డ్​కప్​ నెగ్గింది. గతేడాది భారత్ వేదికగా జరిగిన టోర్నీలో భారత్ హర్మన్​ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అలా ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టుకు (మహిళలలు, పురుషులు జట్లు) ఇప్పటిదాకా కేవలం ఐదుగురే ప్రపంచకప్ సాధించి పెట్టారు.

Last Updated : March 9, 2026 at 12:29 AM IST

TAGGED:

TEAM INDIA CAPTAINS
INDIA WORLD CUP WINNING CAPTAINS
TEAM INDIA CAPTAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.