2026 ఐపీఎల్ - హాట్టాపిక్గా నలుగురు కెప్టెన్లు- వచ్చే సీజన్లో వేటు తప్పదా?
Published : May 14, 2026 at 3:49 PM IST
Captains Failed IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుంది. లీగ్ స్టేజ్లో ఇంకా 13 మ్యాచ్లే మిగిలి ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సీజన్లో యువ క్రికెటర్లతోపాటు సీనియర్లు కూడా తమతమ ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని జట్ల కెప్టెన్లు మాత్రం అంచనాలు అందుకోలేకపోతున్నారు. కెప్టెన్సీతోపాటు వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలో కూడా విఫలమవుతున్నారు. దీంతో ఆయా జట్లు ఈ సీజన్లో ప్లేఆఫ్స్కు దాదాపు దూరం అయ్యాయి. అందుకే ఈ సీజన్లో జట్లను సమర్థంగా నడిపించలేకపోయిన సారథులపై వచ్చే సీజన్లో వేటు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మరి ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేయండి
హార్దిక్ పాండ్య!
హార్దిక్ పాండ్య సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన ముంబయి ఇండియన్స్ ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి అఫీషియల్గా ఔట్ అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా 11 మ్యాచ్లు ఆడిన ముంబయి ఏడింట్లో ఓడి 3 మ్యాచ్ల్లోనే నెగ్గింది. జట్టులో రోహిత్ శర్మ, బుమ్రా, సూర్య లాంటి స్టార్లు ఉన్నా ముంబయి ప్రదర్శన పేలవంగా సాగుతోంది. అటు వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కూడా గొప్పగా ఏమీ లేదు. 8 మ్యాచ్ల్లో 146 పరుగులే చేసిన అతడు బౌలింగ్లో 4 వికెట్లు మాత్రమే పడగొట్టాడు. ఇక వెన్నునొప్పి గాయం కారణంగా గత రెండు మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగలేదు. ఇకపైనా దిగుతాడో లేదో తెలియదు. దీంతో హార్దిక్పై వచ్చే సీజన్లో వేటు పడే ఛాన్స్ ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రిషభ్ పంత్!
ఈ సీజన్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ పరిస్థితీ అంతే. పంత్ నాయకత్వం వహిస్తున్న ఈ జట్టు అత్యంత పేలవ ప్రదర్శనతో ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే అత్యంత ఖరీదైన (రూ.27 కోట్లు) ప్లేయరైన పంత్ కెప్టెన్సీ, బ్యాటింగ్లో ప్రభావం చూపించలేకపోతున్నాడు. భారీ ప్రైజ్ ట్యాగ్ మోస్తున్న పంత్, జట్టు భారాన్ని మాత్రం మోయలేకపోతున్నాడు. ఈ సీజన్లో 11 మ్యాచ్ల్లో పంత్ చేసింది 251 పరుగులే. ఇక కెప్టెన్సీలో అయితే పూర్తిగా తేలిపోతున్నాడు. వ్యూహాలు, గేమ్ ఆప్రోచ్లో ఎలాంటి మార్క్ లేదు. దీంతో పంత్ కెప్టెన్సీ పదవిపై వేటు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అక్షర్ పటేల్!
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్రయాణం మాత్రం ఈ రెండు జట్లు కంటే భిన్నం. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గిన దిల్లీ ఆ తర్వాత రెండింట్లో ఓడింది. మళ్లీ ఆర్సీబీని ఓడించి గాడిలో పడ్డట్లే కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత హ్యాట్రిక్ ఓటములతో తాము మారలేదని నిరూపించింది. ఎట్టకేలకు రాజస్థాన్పై నెగ్గి, మళ్లీ రెండు మ్యాచ్ల్లో పరాజయం పాలైంది. ఇక చివరి మ్యాచ్లో పంజాబ్ను ఓడించి ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. అయితే టెక్నికల్గా రేసులోనే ఉన్నా దిల్లీకి మాత్రం ప్లేఆఫ్స్ చేరడం కష్టమే! ఇక కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ విషయానికొస్తే, అతడి మార్క్ ఈ సీజన్లో కనిపించలేదనే చెప్పాలి. ఆల్రౌండర్గా బౌలింగ్లో 10 వికెట్లు తీసి ఫర్వాలేదనిపించినా, బ్యాటింగ్లో 100 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. దీంతో వచ్చే ఎడిషన్లో అక్షర్పై వేటు వేసి కేఎల్ రాహుల్కు జట్టు పగ్గాలు అప్పగిస్తారని టాక్ వినిపిస్తుంది.
🔴 3 IPL CAPTAINS LIKELY TO BE SACKED AFTER POOR IPL 2026 CAMPAIGNS 🤯
- According to a PTI report via NDTV Sports, Rishabh Pant, Ajinkya Rahane, and Axar Patel are likely to lose their captaincy roles after disappointing IPL 2026 campaigns. pic.twitter.com/LGJTQXV2fc
అజింక్య రహానే!
పైన పేర్కొన్న ప్లేయర్లు యంగ్ ఆటగాళ్లే. ఏదో ఫార్మాట్లో ఇప్పటికీ టీమ్ఇండియాకు ఆడుతున్నవారే. కానీ కోల్కతా నైట్రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే పరిస్థితి వేరు. శ్రేయస్ అయ్యిర్ వెళ్లిపోయిన తర్వాత, జట్టులో ఆ స్థాయి అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు ఎవరు లేకపోవడంతో రహానేకు పగ్గాలు అప్పగించారు. సీనియర్గా 38ఏళ్ల రహానే జట్టు సభ్యులతో సమన్వయం చేసుకుంటు ఆకట్టుకుంటాడని భావిస్తే, వరుసగా రెండు సీజన్లలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈ సీజన్లో రేసులో ఉన్న కేకేఆర్కు ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు దాదాపు అసాధ్యమే! ఇక ప్లేయర్గా రహానే 11 మ్యాచ్ల్లో చేసింది 237 పరుగులే. దీంతో వచ్చే ఎడిషన్లో కొత్త కెప్టెన్ కోసం ఫ్రాంచైజీ వెతుకులాటలో పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.
ఫైనల్గా, ఈ సీజన్లో ఈ నలుగురు కెప్టెన్ల ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. దీంతోపాటు కెప్టెన్గానూ మైదానంలో ఎలాంటి మార్క్ చూపించలేదు. మరి వచ్చే సీజన్లో ఈ కెప్టెన్లు ఇలాగే కొనసాగుతారా? లేదా అదే జట్టులో ప్లేయర్గా ఉంటారా? ఇంకో ఫ్రాంచైజీకి వెళ్తారా? అనేది వేచి చూడాలి!
