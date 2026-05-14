ETV Bharat / sports

ఆ నలుగురు కెప్టెన్లు ఫెయిల్!- వచ్చే సీజన్​లో వేటు తప్పదా?

2026 ఐపీఎల్ - హాట్​టాపిక్​గా నలుగురు కెప్టెన్లు- వచ్చే సీజన్​లో వేటు తప్పదా?

IPL 2026
IPL 2026 (IANS (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Captains Failed IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుంది. లీగ్ స్టేజ్​లో ఇంకా 13 మ్యాచ్​లే మిగిలి ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సీజన్​లో యువ క్రికెటర్లతోపాటు సీనియర్లు కూడా తమతమ ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని జట్ల కెప్టెన్లు మాత్రం అంచనాలు అందుకోలేకపోతున్నారు. కెప్టెన్సీతోపాటు వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలో కూడా విఫలమవుతున్నారు. దీంతో ఆయా జట్లు ఈ సీజన్​లో ప్లేఆఫ్స్​కు దాదాపు దూరం అయ్యాయి. అందుకే ఈ సీజన్​లో జట్లను సమర్థంగా నడిపించలేకపోయిన సారథులపై వచ్చే సీజన్​లో వేటు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మరి ఈ లిస్ట్​లో ఉన్న ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేయండి

హార్దిక్ పాండ్య!
హార్దిక్ పాండ్య సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన ముంబయి ఇండియన్స్ ఈ సీజన్​లో ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి అఫీషియల్​గా ఔట్ అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా 11 మ్యాచ్​లు ఆడిన ముంబయి ఏడింట్లో ఓడి 3 మ్యాచ్​ల్లోనే నెగ్గింది. జట్టులో రోహిత్ శర్మ, బుమ్రా, సూర్య లాంటి స్టార్లు ఉన్నా ముంబయి ప్రదర్శన పేలవంగా సాగుతోంది. అటు వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కూడా గొప్పగా ఏమీ లేదు. 8 మ్యాచ్​ల్లో 146 పరుగులే చేసిన అతడు బౌలింగ్​లో 4 వికెట్లు మాత్రమే పడగొట్టాడు. ఇక వెన్నునొప్పి గాయం కారణంగా గత రెండు మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగలేదు. ఇకపైనా దిగుతాడో లేదో తెలియదు. దీంతో హార్దిక్​పై వచ్చే సీజన్​లో వేటు పడే ఛాన్స్ ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

రిషభ్ పంత్!
ఈ సీజన్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​ పరిస్థితీ అంతే. పంత్ నాయకత్వం వహిస్తున్న ఈ జట్టు అత్యంత పేలవ ప్రదర్శనతో ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే అత్యంత ఖరీదైన (రూ.27 కోట్లు) ప్లేయరైన పంత్ కెప్టెన్సీ, బ్యాటింగ్​లో ప్రభావం చూపించలేకపోతున్నాడు. భారీ ప్రైజ్ ట్యాగ్ మోస్తున్న పంత్, జట్టు భారాన్ని మాత్రం మోయలేకపోతున్నాడు. ఈ సీజన్​లో 11 మ్యాచ్​ల్లో పంత్ చేసింది 251 పరుగులే. ఇక కెప్టెన్సీలో అయితే పూర్తిగా తేలిపోతున్నాడు. వ్యూహాలు, గేమ్ ఆప్రోచ్​లో ఎలాంటి మార్క్ లేదు. దీంతో పంత్ కెప్టెన్సీ పదవిపై వేటు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అక్షర్ పటేల్!
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్రయాణం మాత్రం ఈ రెండు జట్లు కంటే భిన్నం. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గిన దిల్లీ ఆ తర్వాత రెండింట్లో ఓడింది. మళ్లీ ఆర్సీబీని ఓడించి గాడిలో పడ్డట్లే కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత హ్యాట్రిక్ ఓటములతో తాము మారలేదని నిరూపించింది. ఎట్టకేలకు రాజస్థాన్​పై నెగ్గి, మళ్లీ రెండు మ్యాచ్​ల్లో పరాజయం పాలైంది. ఇక చివరి మ్యాచ్​లో పంజాబ్​ను ఓడించి ప్లేఆఫ్స్​ రేసులో నిలిచింది. అయితే టెక్నికల్​గా రేసులోనే ఉన్నా దిల్లీకి మాత్రం ప్లేఆఫ్స్​ చేరడం కష్టమే! ఇక కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ విషయానికొస్తే, అతడి మార్క్ ఈ సీజన్​లో కనిపించలేదనే చెప్పాలి. ఆల్​రౌండర్​గా బౌలింగ్​లో 10 వికెట్లు తీసి ఫర్వాలేదనిపించినా, బ్యాటింగ్​లో 100 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. దీంతో వచ్చే ఎడిషన్​లో అక్షర్​పై వేటు వేసి కేఎల్ రాహుల్​కు జట్టు పగ్గాలు అప్పగిస్తారని టాక్ వినిపిస్తుంది.

అజింక్య రహానే!
పైన పేర్కొన్న ప్లేయర్లు యంగ్ ఆటగాళ్లే. ఏదో ఫార్మాట్లో ఇప్పటికీ టీమ్ఇండియాకు ఆడుతున్నవారే. కానీ కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే పరిస్థితి వేరు. శ్రేయస్ అయ్యిర్ వెళ్లిపోయిన తర్వాత, జట్టులో ఆ స్థాయి అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు ఎవరు లేకపోవడంతో రహానేకు పగ్గాలు అప్పగించారు. సీనియర్​గా 38ఏళ్ల రహానే జట్టు సభ్యులతో సమన్వయం చేసుకుంటు ఆకట్టుకుంటాడని భావిస్తే, వరుసగా రెండు సీజన్లలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈ సీజన్​లో రేసులో ఉన్న కేకేఆర్​కు ప్లేఆఫ్స్​ అవకాశాలు దాదాపు అసాధ్యమే! ఇక ప్లేయర్​గా రహానే 11 మ్యాచ్​ల్లో చేసింది 237 పరుగులే. దీంతో వచ్చే ఎడిషన్​లో కొత్త కెప్టెన్ కోసం ఫ్రాంచైజీ వెతుకులాటలో పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.

ఫైనల్​గా, ఈ సీజన్​లో ఈ నలుగురు కెప్టెన్ల ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. దీంతోపాటు కెప్టెన్​గానూ మైదానంలో ఎలాంటి మార్క్ చూపించలేదు. మరి వచ్చే సీజన్​లో ఈ కెప్టెన్లు ఇలాగే కొనసాగుతారా? లేదా అదే జట్టులో ప్లేయర్​గా ఉంటారా? ఇంకో ఫ్రాంచైజీకి వెళ్తారా? అనేది వేచి చూడాలి!

IPL ప్లే ఆఫ్స్ రేస్- ఆ రెండు జట్లకు టాప్ 2 ఛాన్స్​లు- మరి SRH సంగతేంటంటే?

IPL జట్లకు బీసీసీఐ 8పేజీల స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ లెటర్- అందులో ఏముందో తెలుసా?

TAGGED:

FAILED CAPTAINS IPL 2026
HARDIK PANDYA IPL 2026
RISHABH PANT IPL CAPTAINCY RECORD
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.