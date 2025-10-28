అయ్యర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అప్డేట్ ఇచ్చిన సూర్య కుమార్
శ్రేయస్ అయ్యర్ హెల్త్ అప్డేట్ ఇచ్చిన సూర్యకుమార్ యాదవ్
Published : October 28, 2025 at 12:41 PM IST
Surya Kumar About Shreyas Health : సిడ్నీ వేదికగా జరిగిన వన్డేలో క్యాచ్ పట్టే క్రమంలో శ్రేయస్ అయ్యర్కు గాయం అయ్యింది. ప్రస్తుతం అతడు సిడ్నీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఆసీస్తో బుధవారం(అక్టోబర్ 29) భారత జట్టు టీ20 మ్యాచ్ ఆడనున్న క్రమంలో మ్యాచ్కు ముందు నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రేయస్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడాడు.
'శ్రేయస్ అయ్యర్ గాయపడ్డాడని తెలిసినప్పుడు అతడికి ఫోన్ చేశా. కానీ, శ్రేయస్ దగ్గర ఫోన్ లేదని విషయం నాకు తర్వాత తెలిసింది. దీంతో నేను ఫిజియోకు కాల్ చేస్తే, శ్రేయస్ అయ్యర్ ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని చెప్పాడు. మొదటి రోజే కండీషన్ ఎలా ఉంటుందో కచ్చితంగా చెప్పలేరు. కానీ నేను గత రెండు రోజులుగా శ్రేయస్తో మాట్లాడుతూనే ఉన్నా. అతడి మాటాలు వింటుంటే ఆరోగ్యం స్థిరంగానే ఉందని అర్ధమవుతుంది. ప్రస్తుతం శ్రేయస్ బాగానే ఉన్నాడు. ఇది మంచి పరిణామం. మరికొన్ని రోజులు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంటాడు' అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నాడు.
ఆసీస్ టూర్లో భాగంగా భారత్ జట్టు 5 టీ20ల సిరీస్ను ఆడనుంది. బుధవారం కాన్బెర్రా వేదికగా మొదటి మ్యాచ్ జరగనుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్ను టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది.