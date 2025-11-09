'ఎట్టకేలకు సూర్యకుమార్ చేతిలో ట్రోఫీ!'- కెప్టెన్ ఫుల్ ఖుషీ

ETV Bharat / sports

ఆసియాకప్ ట్రోఫీ వివాదంపై కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్

ETV Bharat Sports Team

November 9, 2025

Updated : November 9, 2025 at 12:44 PM IST

Suryakumar On Asia Cup Trophy : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనను భారత్ టీ20 సిరీస్​ విజయంతో ముగించింది. ఈ సిరీస్ విజయం అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సుర్యకుమార్ యాదవ్ చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. అతడు ప్రెస్​మీట్ సమయంలో ఆసియా కప్ ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీపై పరోక్షంగా సెటైర్లు పేల్చాడు. 'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని పట్టుకోవడం చాలా బాగుంది' అని ఫన్నీగా అన్నాడు.

ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ముగిసి నెల దాటిపోయినా, క్రికెట్​లో ఇంకా ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీ కొనసాగుతోంది. దీనిపై తాజాగా సూర్యకుమార్ కూడా పరోక్షంగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆసీస్​ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా టీ20 సిరీస్​ను 2-1 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో సూర్యకుమార్ కెప్టెన్ హోదాలో సిరీస్​ ట్రోఫీని అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో 'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని పట్టుకోవడం చాలా బాగుంది' అని అన్నాడు.

'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని తాకడం చాలా బాగుంది. సిరీస్ గెలిచిన తర్వాత నాకు ట్రోఫీని అందించినప్పుడు, ఆ అనుభూతిని నేను ఫీల్ అయ్యాను. ఇండియాకు ఇంకో ట్రోఫీ వచ్చింది. రీసెంట్​గా మా అమ్మాయిల జట్టు వరల్డ్​కప్ నెగ్గింది. మాకు ట్రోఫీ కూడా వచ్చింది. ట్రోఫీని తాకడం కూడా బాగుంది. 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్ తర్వాత ఏడు సిరీస్​లు గెలుపొందాం' అని సూర్య మీడియాతో చెప్పాడు.

కాగా, భారత్ ఆసియా కప్ నెగ్గి నెల గడుస్తున్నా, చేతికి ఇంకా ట్రోఫీ రాలేదు. ఏసీసీ చీఫ్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ ట్రోఫీని తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనిపై బీసీసీఐ ఫైర్ అయ్యింది. ఈ వ్యవహారాన్ని ఐసీసీ సమావేశంలో లేవనెత్తింది. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకునేందుకు బీసీసీఐ- మోహ్సిన్ ట్రోఫీ అంగీకరించారని రీసెంట్​గా బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ కాంట్రవర్సీకి ఫుల్ స్టాప్ పడి, ట్రోఫీ టీమ్ఇండియా చేతికి రానున్నట్లు సమాచారం.

