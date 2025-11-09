'ఎట్టకేలకు సూర్యకుమార్ చేతిలో ట్రోఫీ!'- కెప్టెన్ ఫుల్ ఖుషీ
ఆసియాకప్ ట్రోఫీ వివాదంపై కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్
Published : November 9, 2025 at 12:29 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 12:44 PM IST
Suryakumar On Asia Cup Trophy : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనను భారత్ టీ20 సిరీస్ విజయంతో ముగించింది. ఈ సిరీస్ విజయం అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సుర్యకుమార్ యాదవ్ చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అతడు ప్రెస్మీట్ సమయంలో ఆసియా కప్ ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీపై పరోక్షంగా సెటైర్లు పేల్చాడు. 'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని పట్టుకోవడం చాలా బాగుంది' అని ఫన్నీగా అన్నాడు.
ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ముగిసి నెల దాటిపోయినా, క్రికెట్లో ఇంకా ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీ కొనసాగుతోంది. దీనిపై తాజాగా సూర్యకుమార్ కూడా పరోక్షంగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆసీస్ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా టీ20 సిరీస్ను 2-1 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో సూర్యకుమార్ కెప్టెన్ హోదాలో సిరీస్ ట్రోఫీని అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో 'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని పట్టుకోవడం చాలా బాగుంది' అని అన్నాడు.
'ఎట్టకేలకు ట్రోఫీని తాకడం చాలా బాగుంది. సిరీస్ గెలిచిన తర్వాత నాకు ట్రోఫీని అందించినప్పుడు, ఆ అనుభూతిని నేను ఫీల్ అయ్యాను. ఇండియాకు ఇంకో ట్రోఫీ వచ్చింది. రీసెంట్గా మా అమ్మాయిల జట్టు వరల్డ్కప్ నెగ్గింది. మాకు ట్రోఫీ కూడా వచ్చింది. ట్రోఫీని తాకడం కూడా బాగుంది. 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ తర్వాత ఏడు సిరీస్లు గెలుపొందాం' అని సూర్య మీడియాతో చెప్పాడు.
కాగా, భారత్ ఆసియా కప్ నెగ్గి నెల గడుస్తున్నా, చేతికి ఇంకా ట్రోఫీ రాలేదు. ఏసీసీ చీఫ్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ ట్రోఫీని తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనిపై బీసీసీఐ ఫైర్ అయ్యింది. ఈ వ్యవహారాన్ని ఐసీసీ సమావేశంలో లేవనెత్తింది. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకునేందుకు బీసీసీఐ- మోహ్సిన్ ట్రోఫీ అంగీకరించారని రీసెంట్గా బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ కాంట్రవర్సీకి ఫుల్ స్టాప్ పడి, ట్రోఫీ టీమ్ఇండియా చేతికి రానున్నట్లు సమాచారం.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
Congratulations #TeamIndia on winning the 5⃣-match T20I series in Australia. 🇮🇳#AUSvIND pic.twitter.com/rCg6RusMtd