'వైభవ్ను ఆడించకపోవడానికి కారణం ఇదే'- అసలు విషయం చెప్పేసిన కెప్టెన్ అయ్యర్
వెస్డిండీస్తో టీ20 సిరీస్ డ్రా గా ముగిసింది. శనివారం బెంగళూరు వేదికగా జరిగిన నిర్ణయాత్మకమైన ఐదో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. దీంతో సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది.
Published : October 18, 2026 at 10:15 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi : స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ 2- 2తో డ్రా గా ముగిసింది. అయితే సొంతగడ్డపై జరిగిన ఈ సిరీస్లో భారత యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలో దిగే అవకాశం రాలేదు. దీంతో ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసినా, స్వదేశంలో ఆడే అవకాశం కోసం వైభవ్ ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే దీనిపై ఐదో మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ స్పందించాడు. అతడిని ఎందుకు ఆడించలేదో చెప్పాడు. మరి అయ్యర్ ఏమన్నాడంటే?
సిరీస్లో నిర్ణయాత్మకమైన ఐదో టీ20 మ్యాచ్ శనివారం బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగింది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగించింది. ఓవర్లు కుదించి మ్యాచ్ నిర్వహించే ప్రయత్నం చేసినా పూర్తి ఆట సాధ్య పడలేదు. దీంతో మ్యాచ్ రద్దైంది. అయితే ఈ సిరీస్లో వైభవ్కు అవకాశం దక్కకపోవడంపై మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ అయ్యర్ మాట్లాడాడు. తమకు సంజు శాంసన్ - అభిషేక్ శర్మ లాంటి బలమైన ఓపెనింగ్ జోడీ ఉండడం వల్ల వైభవ్కు అవకాశం రాలేదని అన్నాడు. అయినప్పటికీ అతడికి కచ్చితంగా అవకాశం వస్తుందని చెప్పాడు.
"వైభవ్కు కచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుందని నేను పదే పదే అతడికి చెబుతున్నాను. అయితే అతను తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా కేవలం ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాలి. అవకాశం రాలేదని మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు ఓపిగ్గా వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. మా దగ్గర ఓపెనింగ్ కోసం శాంసన్ - అభిషేక్ శర్మతో బలమైన జోడి ఉంది. ఇదే విషయాన్ని మేం వైభవ్తోనూ చర్చించాం. ఈ సిరీస్లో శాంసన్- అభిషేక్ కూడా నిలకడగా రాణించారు" అని అయ్యర్ పేర్కొన్నాడు.
బౌలర్లు రాణించి ఉంటే ఫలితం వేరేలా ఉండేది : అయ్యర్
కాగా, తమ బౌలర్ల ప్రదర్శనపై కెప్టెన్ అయ్యర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. వాళ్లు నిలకడగా రాణించి ఉండే సిరీస్ ఫలితం ఇంకోలా ఉండేదని అన్నాడు. 'రెండు, నాలుగో మ్యాచ్లలో మా బౌలర్లు మరింత మెరుగ్గా బౌలింగ్ చేసి ఉంటే, ఇవాళ ఫలితం వేరేలా ఉండేది' అని అయ్యర్ పేర్కొన్నాడు. అయితే రెండో మ్యాచ్లో 250 పరుగులను కూడా టీమ్ఇండియా కాపాడుకోలేకపోయింది. ఇక నాలుగో మ్యాచ్లో భారత్ బౌలర్లు విండీస్కు 247 పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది.