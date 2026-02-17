ETV Bharat / sports

Yuvraj Samra Record : భారత సంతతికి చెందిన కెనడా ఓపెనర్‌ యువరాజ్‌ సమ్రా అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. టీ20 ప్రపంచకప్​ చరిత్రలో సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా ఘనత సాధించాడు. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ 2026లో భాగంగా చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఈ రికార్డు సాధించాడు. 58 బంతుల్లోనే సెంచరీ నమోదు చేసిన అతడు, 19 సంవత్సరాల 141 రోజులు టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో శతకం కొట్టిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఇప్పటి వరకు ఈ రికార్డ్‌ పాకిస్థాన్‌ బ్యాటర్‌ అహ్మద్‌ షెహజాద్‌ పేరిట ఉండేది. అతడు 22 సంవత్సరాల 127 రోజుల వయసులో టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో సెంచరీ చేశాడు. యువరాజ్​ తండ్రి బల్​జిత్​ సమ్రా భారత మాజీ క్రికెటర్​ యువరాజ్​ సింగ్​కు అభిమాని. ఈ క్రమంలోనే తన కుమారుడికి యువరాజ్​ సమ్రా అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. గతేడాది మార్చిలో అరంగేట్రం చేసిన యువరాజ్​, ఇప్పటి వరకు కేవలం 19 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచులే ఆడాడు.

