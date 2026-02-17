టీ20 ప్రపంచకప్లో సెంచరీ కొట్టిన అతిపిన్న వయస్కుడు- ఎవరీ యువరాజ్ సమ్రా?
భారత సంతతికి చెందిన కెనడా ఓపెనర్ యువరాజ్ సమ్రా అరుదైన రికార్డ్
Published : February 17, 2026 at 5:27 PM IST
Yuvraj Samra Record : భారత సంతతికి చెందిన కెనడా ఓపెనర్ యువరాజ్ సమ్రా అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా ఘనత సాధించాడు. టీ20 వరల్డ్కప్ 2026లో భాగంగా చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ రికార్డు సాధించాడు. 58 బంతుల్లోనే సెంచరీ నమోదు చేసిన అతడు, 19 సంవత్సరాల 141 రోజులు టీ20 వరల్డ్ కప్లో శతకం కొట్టిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటి వరకు ఈ రికార్డ్ పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ అహ్మద్ షెహజాద్ పేరిట ఉండేది. అతడు 22 సంవత్సరాల 127 రోజుల వయసులో టీ20 వరల్డ్కప్లో సెంచరీ చేశాడు. యువరాజ్ తండ్రి బల్జిత్ సమ్రా భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్కు అభిమాని. ఈ క్రమంలోనే తన కుమారుడికి యువరాజ్ సమ్రా అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. గతేడాది మార్చిలో అరంగేట్రం చేసిన యువరాజ్, ఇప్పటి వరకు కేవలం 19 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచులే ఆడాడు.