83 కంప్లీట్, మరి 100 సెంచరీలు సాధ్యమేనా?- లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

కోహ్లీకి సచిన్ రికార్డు సాధ్యమేనా? లెక్కలు చూస్తే ఇలా ఉన్నాయి!

Virat
Virat (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Virat 100 Centuries : క్రికెట్ దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ తన బ్యాటింగ్ పవర్ ఏంటో మరోసారి చూపించాడు. సౌతాఫ్రికాపై అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించి, తన అంతర్జాతీయ సెంచరీల సంఖ్యను 83కి పెంచుకున్నాడు. దీంతో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందూల్కర్ 100 సెంచరీల రికార్డును కోహ్లీ బద్దలు కొట్టడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ సంబరపడిపోతున్నారు. కానీ, వాస్తవ పరిస్థితులు, భవిష్యత్తు షెడ్యూల్, కోహ్లీ ప్రస్తుత కెరీర్ గ్రాఫ్ పరిశీలిస్తే ఆ 100వ సెంచరీ మార్క్ ని చేరుకోవడం దాదాపు సాధ్యమేనా? మరి గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఓసారి లుక్కేద్దాం!

ఫార్మాట్లు తగ్గాయి- భారం పెరిగింది
విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో ఇప్పుడు 30 టెస్ట్ సెంచరీలు, 52 వన్డే సెంచరీలు, 1 టీ20 సెంచరీ ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 83. అంటే మ్యాజికల్ ఫిగర్ 100ను చేరుకోవడానికి ఇంకా 17 సెంచరీలు కావాలి. ఇక్కడే అసలు సమస్య ఉంది. కోహ్లీ ఇప్పటికే టీ20లకు, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేశారు. అంటే పరుగులు చేయాలన్నా, సెంచరీలు బాదాలన్నా అతనికి మిగిలిన ఏకైక వేదిక వన్డే ఫార్మాట్ మాత్రమే. మూడు ఫార్మాట్లు ఆడేటప్పుడు ఉండే అవకాశాలు ఇప్పుడు లేవు. కేవలం వన్డేలపైనే ఆధారపడి ఆ 17 సెంచరీలు పూర్తి చేయాలి. ఇది కోహ్లీ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు.

ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి?
టీమ్ఇండియా ఫ్యూచర్ టూర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం, 2027 వరల్డ్ కప్ గ్రూప్ స్టేజ్ వరకు భారత్ ఆడబోయే వన్డే మ్యాచ్‌ల సంఖ్య సుమారుగా 35 మాత్రమే. కోహ్లీ ఈ 35 మ్యాచ్‌లలోనే 17 సెంచరీలు సాధించాలి. అంటే గణాంకాల ప్రకారం విరాట్ కోహ్లీ ఇకపై ఆడబోయే ప్రతీ రెండు మ్యాచ్‌లకు కచ్చితంగా ఒక సెంచరీ కొట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే 2027 నాటికి 100 సెంచరీల రికార్డును అందుకోగలడు. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో ఎంతటి గొప్ప బ్యాటర్‌కైనా, ఫామ్‌లో ఉన్నపుడు కూడా ప్రతీ మ్యాచ్‌లో సెంచరీ చేయడం అనేది అసాధ్యమైన పని.

కెరీర్ రికార్డు ఏం చెబుతోంది?
కోహ్లీ కెరీర్ మొత్తం చూసుకున్నా, సుమారుగా ప్రతి 6 ఇన్నింగ్స్‌లకు ఒక సెంచరీ కొట్టిన రికార్డు అతనికి ఉంది. ఈ లెక్కన రాబోయే 35 మ్యాచ్‌లలో కోహ్లీ తన కెరీర్ బెస్ట్ ఫామ్‌లో ఆడినా మరో 6 నుంచి 7 సెంచరీలు చేయవచ్చు. అంతేకానీ 17 అంటే దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి. అప్పుడు అతని మొత్తం సెంచరీల సంఖ్య 89 లేదా 90 దగ్గరే ఆగిపోతుంది. అంటే సచిన్ రికార్డుకు ఇంకా 10 సెంచరీల దూరంలోనే అన్నమాట!

అద్భుతం జరిగితే తప్ప
ఈ అసాధ్యం సుసాధ్యం కావాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఉంది. కోహ్లీ తన కెరీర్‌లోనే ఎప్పుడూ చూడని 'పర్పుల్ ప్యాచ్' లోకి వెళ్లాలి. 2016లో టీ20లలో, 2023 వరల్డ్ కప్‌లో చూపించిన భీకరమైన ఫామ్‌ను మళ్లీ చూపిస్తూ వరుస పెట్టి సెంచరీలు బాదితే తప్పా ఆ మ్యాజికల్ నెంబర్ సాధ్యం కాదు.

రికార్డు కాదు- వరల్డ్ కప్ ముఖ్యం
నిజానికి కోహ్లీ ఎప్పుడూ రికార్డుల కోసం ఆడే ప్లేయర్ కాదు. 2027 వరల్డ్ కప్ గెలవడమే ఇప్పుడు అతని ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం. ఆ క్రమంలో సెంచరీలు వస్తే సంతోషమే కానీ, కేవలం 100వ సెంచరీ కోసమే అతను ఒత్తిడి తీసుకుంటాడని అనుకోలేం. సచిన్ రికార్డు బద్దలు కాకపోయినా, వన్డే క్రికెట్‌లో కోహ్లీ సాధించిన విజయాలు, ఛేజింగ్‌లో అతను చూపించిన తెగువ అతన్ని ఎప్పటికీ 'ది గ్రేటెస్ట్'గానే నిలబెడతాయి. ఏదేమైనా కింగ్ కోహ్లీ 100 సెంచరీల రికార్డు అనేది ఇకపై ఒక అద్భుతం జరిగితే తప్ప సాధ్యం కాకపోవచ్చు.

