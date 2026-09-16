ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ పతకం గెలిస్తే నఖ్వీనే అందిస్తారా?- రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
మరో మూడు రోజుల్లో ఆసియా గేమ్స్ - భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగనున్న భారత క్రికెట్ జట్లు - ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్లో కొత్త డౌట్!
Published : September 16, 2026 at 12:29 PM IST
Asian Games Mohsin Naqvi : 2026 ఆసియా గేమ్స్ మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ పోటీల్లో భారత్ పసిడి పతకం గెలిచేందుకు అత్యధిక అవకాశాలు ఉన్న క్రీడ క్రికెట్. ఈ విభాగంలో భారత మహిళలు, పురుషుల జట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా అభిమానుల మదిలో ఓ కొత్త ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. క్రీడావర్గాల్లో ఇప్పుడిదే హాట్టాపిక్గా మారింది.
ఆసియా గేమ్స్లో
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ఇటీవల రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిదోసారి ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా ట్రోఫీ లేకుండానే సంబరాలు జరుపుకుంది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఛైర్మన్, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు మోహ్సిన్ నఖ్వీ చేతులమీదుగా ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. దీంతో ట్రోఫీ లేకుండానే హర్మన్ సేన స్వదేశానికి తిరిగివచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా గేమ్స్ ప్రజెంటేషన్ పోడియంపై నఖ్వీ కనిపిస్తారా? ఒకవేళ ఈ పోటీల్లో భారత్ జట్టు గోల్డ్ మెడల్ గెలిస్తే, అప్పుడు కూడా నఖ్వీనే ప్లేయర్లకు పతకాలు అందిస్తారా? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. మరి దీనిపై స్పష్టత కోసం ఈ కథనం చదివేయండి.
STORY | Muzumdar relishes Asiad challenge as India Women land in Japan eyeing golden double— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
The Indian women's cricket team head coach Amol Muzumdar said his players are eagerly looking forward to the unique atmosphere of the Asian Games after the defending champions landed in… pic.twitter.com/ZNYd7n3yAS
క్రికెట్ పతకాలు నఖ్వీ అందజేస్తారా?
ఆసియా గేమ్స్లో క్రికెట్ పోటీల కంటే అందులో మెడల్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమమే క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ క్రీడా ఈవెంట్లను 'ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియా' (OCA), 'అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ' (IOC) నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిర్వహిస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం, ఈ క్రీడల్లో అథ్లెట్లకు పతకాలు బహుకరించే అధికారం ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియా కమిటీ ప్రతినిధులకు మాత్రమే ఉంటుంది. సాధారణ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ల మాదిరిగా, ఒక నిర్దిష్ట బోర్డు అధ్యక్షుడు స్వయంగా పతకాలను అథ్లెట్లకు అందజేయడానికి అనుమతి ఉండదు. దీంతో 2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఒకవేళ స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుంటే, నఖ్వీ మనోళ్లకు మెడల్ అందజేసే అవకాశం లేనట్లే!
ప్రతినిధులు వీళ్లే
ఈ ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియా (ఓసీఏ)లో 45 సభ్యదేశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో కార్యకలాపాలు ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు నిర్వహిస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం ఖతార్కు చెందిన షేక్ జోన్ బిన్ హమద్ అల్ థానీ ఈ బోర్డు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అలాగే డాక్టర్ హుస్సెన్ అల్ ముసల్లమ్ (కువైట్) డైరెక్టన్ జనరల్గా, భారత్కు చెందిన వినోద్ కుమార్ తివారి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్గా కొనసాగుతున్నారు. ఈ మూడు ప్యానెల్లో అత్యున్నత పదవులు. అయితే ఈ ప్యానెల్లో పాకిస్థాన్కు చెందిన వ్యక్తుల ప్రాతినిధ్యం లేదు.