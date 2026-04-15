'KKR తప్పు చేసింది- అందుకు సిగ్గుపడాల్సిన పనిలేదు'- రూ.25 కోట్ల ప్లేయర్ విషయంలో సెహ్వాగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Published : April 15, 2026 at 5:05 PM IST
Virender Sehwag On Cameron Green : 2026 ఐపీఎల్లో భారీ అంచనాలతో అడుగు పెట్టిన కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ వరుసగా విఫలమవుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా అతడి నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. అటు బ్యాటుతోపాటు బంతితోనూ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. దీనిపై భారత మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ స్పందించాడు. గ్రీన్ను కొనుగోలు చేసే విషయంలో కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీ తప్పు చేసిందని అభిప్రాయపడ్డాడు. చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం లేదని కేకేఆర్ను ఉద్దేశిస్తూ అన్నాడు. తాజాగా చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో కేకేఆర్ ఓడిపోయిన అనంతరం క్రిక్బజ్తో మాట్లాడుతూ సెహ్వాగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఐదు మ్యాచ్లలో కేవలం 56 పరుగులు
ఈ మ్యాచ్లో సీఎస్కే నిర్దేశించిన 193 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో కేకేఆర్ 7 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులకే పరిమితమై 32 రన్స్ తేడాతో ఓడింది. ఈ మ్యాచ్లో గ్రీన్ డకౌట్ అయ్యాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ సీజన్లో ఐదు మ్యాచ్లు ఆడిన గ్రీన్ చేసింది కేవలం 56 పరుగులే కావడం గమనార్హం. బౌలింగ్లోనూ ప్రభావం చూపించలేదు. ఒకే వికెట్ తీశాడు. దీంతో కామెరూన్ గ్రీన్ని అంత డబ్బు పెట్టి కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని సెహ్వాగ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా, గతేడాది జరిగిన మినీవేలంలో గ్రీన్ను కేకేఆర్ రూ.25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
అంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టి బెంచ్కే !
"కేకేఆర్ వద్ద చాలా డబ్బు ఉండడంతో కామెరూన్ గ్రీన్లాంటి ఆటగాడిపై రూ. 25-27 కోట్లు వెచ్చించింది. కానీ అతడు జట్టుకు భారంగా మారాడు. అతడి మ్యాచ్లో ఆడిస్తే, పరుగులు చేయడం లేదు. ఒకవేళ అతన్ని జట్టులోకి తీసుకోకపోతే, అంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టి బెంచ్కే ఎందుకు పరిమితం చేశారని ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నిస్తారు. అందుకే గ్రీన్ విషయంలో కేకేఆర్ తప్పు చేసింది. గ్రీన్ను ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చుపెట్టి కోనుగోలు చేశామని ఒప్పుకోవాలి. అందుకు సిగ్గుపడాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటికైనా అతన్ని జట్టు నుంచి తొలగించి, వేరొకరికి అవకాశం కల్పించండి. అతని బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటి వల్ల టీమ్కు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు" అని సెహ్వాగ్ అన్నాడు.
అతని స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్
గ్రీన్ స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్ను ఎంపిక చేయాలని సెహ్వాగ్ అన్నాడు. "గ్రీన్ను బెంచ్పై కూర్చోబెట్టి, అతని స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్ను ఆడించాలని నేను కోరుతున్నా. ఇటీవల, అతను న్యూజిలాండ్ తరఫున ఎలా ఆడాడో ఆందరం చూశాం. ఆ జట్టు ఓపెనర్లు (ఫిన్ అలెన్, సీఫెర్ట్) దూకుడుగా ఆడారు. అందుకే వారిద్దరితోనే (అలెన్, సీఫెర్ట్) ఇన్నింగ్స్ ఓపెనింగ్ చేయించండి. ఆ తర్వాత అజింక్య రహానెను మూడో స్థానంలో, పావెల్ను నాలుగో ప్లేస్లో ఆడించండి. రాఘవంశీని మ్యాచ్లో చివరి స్థానంలో పంపించండి. ఒకవేళ రహానె ఔటైతే, రాఘవంశీని క్రీజులోకి దింపండి. ఇంకెవరైనా ఔటయితే, అప్పుడు పావెల్ లేదా రింకు ఆడించండి" అంటూ కేకేఆర్కు సెహ్వాగ్ సూచనలు చేశారు.
స్వేచ్ఛగా ఆడండి
అయితే ఈ సీజన్లో కేకేఆర్ ఓటమి అంచుల్లో ఉండగా రన్రేట్ కోసం నెమ్మదిగా ఆడుతోంది. ఈ స్ట్రాటజీపైనా సెహ్వాగ్ మాట్లాడాడు. మ్యాచ్లో ఓడిపోయినా ఫర్వాలేదని కానీ స్వేచ్ఛగా ఆడండి అంటూ కేకేఆర్ ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి అన్నాడు. "మీరు నిజంగా పాయింట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే నెట్ రన్రేట్ పరిగణనలోకి వస్తుంది. పాయింట్లు లేకుండా, నెట్ రన్రేట్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి ? ఒకవేళ మీ ఖాతాలో పాయింట్లు ఉండి, ఇతర జట్లతో పోటీ పడుతున్నప్పుడు మాత్రమే నెట్ రన్రేట్ ముఖ్యం. అందుకే నెట్ రన్రేట్పై దృష్టి పెట్టకుంటా స్వేచ్ఛగా ఆడండి. ఓడిపోయినా ఫర్వాలేదు. కనీసం మీరు ప్రయత్నిస్తే పట్టుదల ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నాడు.
