ETV Bharat / sports

'KKR తప్పు చేసింది- అందుకు సిగ్గుపడాల్సిన పనిలేదు'- రూ.25 కోట్ల ప్లేయర్​ విషయంలో సెహ్వాగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Virender Sehwag (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Virender Sehwag On Cameron Green : 2026 ఐపీఎల్​లో భారీ అంచనాలతో అడుగు పెట్టిన కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ ఆల్​రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ వరుసగా విఫలమవుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా అతడి నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. అటు బ్యాటుతోపాటు బంతితోనూ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. దీనిపై భారత​ మాజీ ఓపెనర్​ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ స్పందించాడు. గ్రీన్​ను కొనుగోలు చేసే విషయంలో కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీ తప్పు చేసిందని అభిప్రాయపడ్డాడు. చేసిన​ తప్పును ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం లేదని కేకేఆర్​ను ఉద్దేశిస్తూ అన్నాడు. తాజాగా చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో కేకేఆర్​ ఓడిపోయిన అనంతరం క్రిక్​బజ్​తో మాట్లాడుతూ సెహ్వాగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

ఐదు మ్యాచ్​లలో కేవలం 56 పరుగులు
ఈ మ్యాచ్​లో సీఎస్కే నిర్దేశించిన 193 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో కేకేఆర్​ 7 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులకే పరిమితమై 32 రన్స్​ తేడాతో ఓడింది. ఈ మ్యాచ్​లో గ్రీన్​ డకౌట్​ అయ్యాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ సీజన్​లో ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడిన గ్రీన్ చేసింది కేవలం 56 పరుగులే కావడం గమనార్హం. బౌలింగ్​లోనూ ప్రభావం చూపించలేదు. ఒకే వికెట్​ తీశాడు. దీంతో కామెరూన్​ గ్రీన్​ని అంత డబ్బు పెట్టి కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని సెహ్వాగ్​ అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా, గతేడాది జరిగిన మినీవేలంలో గ్రీన్​ను కేకేఆర్ రూ.25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

అంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టి బెంచ్‌కే !
"కేకేఆర్ వద్ద చాలా డబ్బు ఉండడంతో కామెరూన్ గ్రీన్​లాంటి ఆటగాడిపై రూ. 25-27 కోట్లు వెచ్చించింది. కానీ అతడు జట్టుకు భారంగా మారాడు. అతడి మ్యాచ్​లో ఆడిస్తే, పరుగులు చేయడం లేదు. ఒకవేళ అతన్ని జట్టులోకి తీసుకోకపోతే, అంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టి బెంచ్‌కే ఎందుకు పరిమితం చేశారని ఫ్యాన్స్​ ప్రశ్నిస్తారు. అందుకే గ్రీన్ విషయంలో కేకేఆర్ తప్పు చేసింది. గ్రీన్​ను ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చుపెట్టి కోనుగోలు చేశామని ఒప్పుకోవాలి. అందుకు సిగ్గుపడాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటికైనా అతన్ని జట్టు నుంచి తొలగించి, వేరొకరికి అవకాశం కల్పించండి. అతని బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటి వల్ల టీమ్​కు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు" అని సెహ్వాగ్​ అన్నాడు.

అతని స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్‌
గ్రీన్​ స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్​ను ఎంపిక చేయాలని సెహ్వాగ్​ అన్నాడు. "గ్రీన్​ను బెంచ్​పై కూర్చోబెట్టి, అతని స్థానంలో టిమ్ సీఫెర్ట్‌ను ఆడించాలని నేను కోరుతున్నా. ఇటీవల, అతను న్యూజిలాండ్ తరఫున ఎలా ఆడాడో ఆందరం చూశాం. ఆ జట్టు ఓపెనర్లు (ఫిన్ అలెన్, సీఫెర్ట్) దూకుడుగా ఆడారు. అందుకే వారిద్దరితోనే (అలెన్, సీఫెర్ట్) ఇన్నింగ్స్ ఓపెనింగ్ చేయించండి. ఆ తర్వాత అజింక్య రహానెను మూడో స్థానంలో, పావెల్‌ను నాలుగో ప్లేస్​లో ఆడించండి. రాఘవంశీని మ్యాచ్​లో చివరి స్థానంలో పంపించండి. ఒకవేళ రహానె ఔటైతే, రాఘవంశీని క్రీజులోకి దింపండి. ఇంకెవరైనా ఔటయితే, అప్పుడు పావెల్ లేదా రింకు ఆడించండి" అంటూ కేకేఆర్​కు సెహ్వాగ్​ సూచనలు చేశారు.

స్వేచ్ఛగా ఆడండి
అయితే ఈ సీజన్​లో కేకేఆర్ ఓటమి అంచుల్లో ఉండగా రన్​రేట్ కోసం నెమ్మదిగా ఆడుతోంది. ఈ స్ట్రాటజీపైనా సెహ్వాగ్ మాట్లాడాడు. మ్యాచ్​లో ఓడిపోయినా ఫర్వాలేదని కానీ స్వేచ్ఛగా ఆడండి అంటూ కేకేఆర్​ ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి అన్నాడు. "మీరు నిజంగా పాయింట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే నెట్​ రన్​రేట్ పరిగణనలోకి వస్తుంది. పాయింట్లు లేకుండా, నెట్ రన్​రేట్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి ? ఒకవేళ మీ ఖాతాలో పాయింట్లు ఉండి, ఇతర జట్లతో పోటీ పడుతున్నప్పుడు మాత్రమే నెట్ రన్​రేట్ ముఖ్యం. అందుకే నెట్​ రన్​​రేట్​పై దృష్టి పెట్టకుంటా స్వేచ్ఛగా ఆడండి. ఓడిపోయినా ఫర్వాలేదు. కనీసం మీరు ప్రయత్నిస్తే పట్టుదల ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నాడు.

TAGGED:

VIRENDER SEHWAG ON GREEN
VIRENDER SEHWAG LATEST NEWS
CAMERON GREEN IPL 2026 PRICE
CAMERON GREEN IPL 2026 RUNS
VIRENDER SEHWAG COMMENTS ON GREEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.