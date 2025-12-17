నిన్న IPL వేలంలో భారీ ధర- నేడు యాషెస్లో డకౌట్- గ్రీన్ కోసమే చర్చంతా!
యాషెస్ సిరీస్లో భాగంగా అడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్ట్ మ్యాచ్- విఫలమైన ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరూన్
Published : December 17, 2025 at 10:43 AM IST
Ashes Series 2025 Cameron Green : ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ భారీ ధర పలికి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన మూడో ఆటగాడిగా గ్రీన్ రికార్డు సృష్టించాడు. అతడిని కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ.25.20 కోట్ల భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకుంది. ఈ వేలం ఫలితాలు క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, గ్రీన్పై కోల్కతా పెట్టిన నమ్మకం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అయితే వేలం ముగిసి కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే గ్రీన్కు నిరాశ ఎదురైంది. యాషెస్ సిరీస్లో భాగంగా అడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్ట్ మ్యాచ్లో అతడు విఫలమయ్యాడు. ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన గ్రీన్ ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. రెండు బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న అతడు ఇంగ్లాండ్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ బౌలింగ్లో బ్రైడన్ కార్స్కు క్యాచ్ ఇచ్చి డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. ఐపీఎల్లో భారీ ధర పలికిన వెంటనే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో డకౌట్ కావడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
Cameron Green gone for duck.— manzur shaban (@Manzurshaban123) December 17, 2025
- Yesterday, Cameron Green was sold to KKR for massive 25.20 Crore INR 🤑. see more....pic.twitter.com/55IBBiLrc1
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను ముందుగా బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్, జేక్ వెదరాల్డ్లు ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలబడలేకపోయారు. హెడ్ 28 బంతుల్లో 10 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు. వెదరాల్డ్ 27 బంతుల్లో 18 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు.
ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన మార్నస్ లబుషేన్ కూడా పెద్ద స్కోరు చేయలేకపోయాడు. అతడు 40 బంతుల్లో 19 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. అయితే మరో వైపు ఉస్మాన్ ఖవాజా మాత్రం నిలకడగా ఆడుతూ ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ను ఆదుకున్నాడు. ఖవాజా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో హాఫ్సెంచరీ సాధించాడు. 126 బంతులు ఎదుర్కొని 82 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కష్టకాలంలో జట్టును నిలబెట్టిన ఖవాజా ప్రదర్శనకు అభిమానులు, విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
🚨 The most expensive overseas buy! 🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) December 16, 2025
#KKR break the bank for #CameronGreen bagging him for a whopping 25.20 CR after an intense bidding war with #CSK. 💰#TATAIPLAuction 2026 | LIVE NOW 👉 https://t.co/NZ92stKxPU pic.twitter.com/wEGjspAp3I
ఖవాజాతో పాటు అలెక్స్ క్యారీ కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. క్యారీ 67 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేసి క్రీజులో అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 4 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరి భాగస్వామ్యం వల్ల ఆస్ట్రేలియా జట్టు కొంతమేర గౌరవప్రదమైన స్కోరుకు చేరింది. 47.2 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆసీస్ జట్టు 5 వికెట్లు కోల్పోయి 185 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. బ్రైడన్ కార్స్, విల్ జాక్స్ తలో వికెట్ సాధించి జట్టుకు సహకరించారు. పేస్, స్వింగ్తో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు ఆసీస్ బ్యాట్స్మన్లను కట్టడి చేశారు. ఈ యాషెస్ సిరీస్లో ఇప్పటికే రెండు టెస్టులు గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు 2-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మూడో టెస్టులోనూ మంచి స్థితిలో నిలవాలని ఆసీస్ ఆశిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఐపీఎల్ వేలం తర్వాత కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో చేరడంపై కామెరూన్ గ్రీన్ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. 'ఈ సంవత్సరం కోల్కతా జట్టులో భాగం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఆడేందుకు, అక్కడి వాతావరణానికి అలవాటుపడేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. ఇది మా జట్టుకు మంచి సంవత్సరం కావాలని కోరుకుంటున్నా' అని గ్రీన్ ఓ వీడియో సందేశంలో తెలిపాడు. ఈ వీడియోను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. గ్రీన్ వ్యాఖ్యలు అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపాయి.
ముగిసిన ఐపీఎల్ 2026 వేలం- అత్యధిక ధర పలికింది వీరే!
అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు జాక్పాట్- ఇద్దరి కోసం రూ.28.40 కోట్లు ఖర్చు చేసిన CSK