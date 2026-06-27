ఫిఫాలో కేప్ వెర్డే సంచలనం- ఒక్క మ్యాచ్ గెలవకుండానే నాకౌట్ దశకు అర్హత
ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో సంచలనం- కేప్ వెర్డే అరుదైన ఘనత- ఒక్క మ్యాచ్లో నెగ్గకపోయినా నాకౌట్ దశకు ఆ జట్టు
Published : June 27, 2026 at 3:32 PM IST
FIFA : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో కేప్ వెర్డే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గ్రూప్ H నుంచి ఈ జట్టు నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించింది. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడిన కేప్ వెర్డే ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఓటమి లేకుండా అన్నీ డ్రా చేసుకుంది. ఫలితంగా మూడు పాయింట్లతో ఈ గ్రూప్ నుంచి నాకౌట్కు దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించిన అత్యంత చిన్న దేశంగా కేప్ వెర్డే రికార్డు కొట్టింది. ఈ దేశ జనాభా 5 నుంచి 5.50 లక్షల మధ్యే కావడం గమనార్హం!
తొలి ఫిఫాలోనే సంచలనం!
ఈ ఫిఫా వరల్డ్కప్లో ఆడడం కేప్ వెర్డెకు ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఫిఫాలో తొలిసారే ఆడుతున్న ఆ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది. గ్రూప్ Hలో స్పెయిన్, ఉరుగ్వే, సౌది అరేబియా జట్లతో పాటు కేప్ వెర్డే ఉంది. ఇప్పటికే స్పెయిన్, ఉరుగ్వే లాంటి బలమైన జట్లను నిలువరించిన వెర్డే తాజాగా సౌది అరేబియాతో మ్యాచ్ను కూడా డ్రా చేసుకుంది. దీంతో ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో మూడు డ్రాలతో పట్టికలో (3 పాయింట్లు) రెండో స్థానం సొంతం చేసుకుంది.
The smallest nation to ever reach the @FIFAWorldCup knockouts: Cabo Verde! 👏🇨🇻 pic.twitter.com/E1BQPA3NKR— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
అరుదైన లిస్ట్లో!
అలాగే ఒక్క మ్యాచ్లో కూడా విజయం సాధించకుండానే నాకౌట్కు చేరిన జట్టుగానూ కేప్ వెర్డే అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇలాంటి సందర్భాలు ఫిఫా చరిత్రలో చాలా అరుదుగా నమోదు అయ్యాయి. 1958లో వేల్స్, 1990లో ఐర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ అలాగే 1998లో చిలీ జట్లు 3 పాయింట్లతో నాకౌట్ దశకు చేరుకున్నాయి. ఇక 2010లోనూ ఇలాంటి సందర్భం జరిగినా, అప్పుడు న్యూజిలాండ్ నాకౌట్కు వెళ్లలేదు. ఆ సీజన్లో న్యూజిలాండ్ 3 మ్యాచ్లను డ్రా చేసుకున్నప్పటికీ నాకౌట్ దశకు చేరుకోలేకపోయింది.
గ్రూప్ H నుంచి రెండే!
ఈ గ్రూప్లో స్పెయిన్ టాప్లో నిలిచింది. మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలు, ఒక డ్రా తో ఏడు పాయింట్లు సాధించింది. దీంతో నాకౌట్కు దూసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉన్న కేప్ వెర్డే కూడా రౌండ్ 32కు క్వాలిఫై అయ్యింది. దీంతో ఈ గ్రూప్ నుంచి స్పెయిన్, వెర్డే జట్లు నాకౌట్కు వెళ్లగా, ఉరుగ్వే, సౌది అరేబియా ఇంటిబాట పట్టాయి.
History for Cabo Verde 🇨🇻— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9
నాకౌట్లో బలమైన జట్టుతో ఢీ!
గ్రూప్ దశలో సంచలనాలు సృష్టించిన కేప్ వెర్డేపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. ఆ జట్టు నాకౌట్లో అర్జెంటీనాతో తలపడనుంది. గ్రూప్ దశలో స్పెయిన్ను నిలువరించిన వెర్డే నాకౌట్లో అర్జెంటినా విజయాన్ని అడ్డుకుంటే మాత్రం చరిత్ర సృష్టించినట్లే అవుతుంది!