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ఫిఫాలో కేప్ వెర్డే సంచలనం- ఒక్క మ్యాచ్​ గెలవకుండానే నాకౌట్​ దశకు అర్హత

ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో సంచలనం- కేప్ వెర్డే అరుదైన ఘనత- ఒక్క మ్యాచ్​లో నెగ్గకపోయినా నాకౌట్ దశకు ఆ జట్టు

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (SOurce : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 3:32 PM IST

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FIFA : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌లో కేప్ వెర్డే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గ్రూప్ H నుంచి ఈ జట్టు నాకౌట్​ దశకు అర్హత సాధించింది. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడిన కేప్ వెర్డే ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఓటమి లేకుండా అన్నీ డ్రా చేసుకుంది. ఫలితంగా మూడు పాయింట్లతో ఈ గ్రూప్ నుంచి నాకౌట్​కు దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించిన అత్యంత చిన్న దేశంగా కేప్ వెర్డే రికార్డు కొట్టింది. ఈ దేశ జనాభా 5 నుంచి 5.50 లక్షల మధ్యే కావడం గమనార్హం!

తొలి ఫిఫాలోనే సంచలనం!
ఈ ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో ఆడడం కేప్ వెర్డెకు ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఫిఫాలో తొలిసారే ఆడుతున్న ఆ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది. గ్రూప్ Hలో స్పెయిన్, ఉరుగ్వే, సౌది అరేబియా జట్లతో పాటు కేప్ వెర్డే ఉంది. ఇప్పటికే స్పెయిన్, ఉరుగ్వే లాంటి బలమైన జట్లను నిలువరించిన వెర్డే తాజాగా సౌది అరేబియాతో మ్యాచ్​ను కూడా డ్రా చేసుకుంది. దీంతో ఆడిన మూడు మ్యాచ్​ల్లో మూడు డ్రాలతో పట్టికలో (3 పాయింట్లు) రెండో స్థానం సొంతం చేసుకుంది.

అరుదైన లిస్ట్​లో!
అలాగే ఒక్క మ్యాచ్​లో కూడా విజయం సాధించకుండానే నాకౌట్​కు చేరిన జట్టుగానూ కేప్ వెర్డే అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇలాంటి సందర్భాలు ఫిఫా చరిత్రలో చాలా అరుదుగా నమోదు అయ్యాయి. 1958లో వేల్స్, 1990లో ఐర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ అలాగే 1998లో చిలీ జట్లు 3 పాయింట్లతో నాకౌట్ దశకు చేరుకున్నాయి. ఇక 2010లోనూ ఇలాంటి సందర్భం జరిగినా, అప్పుడు న్యూజిలాండ్ నాకౌట్​కు వెళ్లలేదు. ఆ సీజన్​లో​ న్యూజిలాండ్ 3 మ్యాచ్‌లను డ్రా చేసుకున్నప్పటికీ నాకౌట్ దశకు చేరుకోలేకపోయింది.

గ్రూప్ H నుంచి రెండే!
ఈ గ్రూప్​లో స్పెయిన్ టాప్​లో నిలిచింది. మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండు విజయాలు, ఒక డ్రా తో ఏడు పాయింట్లు సాధించింది. దీంతో నాకౌట్​కు దూసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉన్న కేప్ వెర్డే కూడా రౌండ్ 32కు క్వాలిఫై అయ్యింది. దీంతో ఈ గ్రూప్ నుంచి స్పెయిన్, వెర్డే జట్లు నాకౌట్​కు వెళ్లగా, ఉరుగ్వే, సౌది అరేబియా ఇంటిబాట పట్టాయి.

నాకౌట్​లో బలమైన జట్టుతో ఢీ!
గ్రూప్ దశలో సంచలనాలు సృష్టించిన కేప్ వెర్డేపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. ఆ జట్టు నాకౌట్​లో అర్జెంటీనాతో తలపడనుంది. గ్రూప్ దశలో స్పెయిన్​ను నిలువరించిన వెర్డే నాకౌట్లో అర్జెంటినా విజయాన్ని అడ్డుకుంటే మాత్రం చరిత్ర సృష్టించినట్లే అవుతుంది!

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