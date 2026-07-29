'బ్రెజిల్ కోసం సర్వస్వం ధారపోశా- ఇకపై యెల్లో జెర్సీలో కనిపించను'- రిటైర్మెంట్ను కన్ఫర్మ్ చేసిన నెయ్మర్
ఇంటర్నేషనల్ రిటైర్మెంట్ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసిన నెయ్మర్ జూనియర్- ఇకపై బ్రెజిల్ జట్టు ఆడనని వెల్లడి
Published : July 29, 2026 at 7:05 PM IST
Neymar Jr Retirement : బ్రెజిలియన్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం నెయ్మార్ జూనియర్ తన రిటైర్మెంట్ను అధికారికంగా ధ్రువీకరించాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుంచి రిటైర్ అవుతున్నట్లు నెయ్మర్ తాజాగా ప్రకటించాడు. మూడు వారాల కింద ఫిఫా ప్రపంచ కప్ నుంచి బ్రెజిల్ ప్రీ క్వార్టర్స్లో నార్వేపై ఓడిపోయిన తర్వాతే నెయ్మర్ అంతర్జాతీయ కెరీర్కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. కానీ, ఆ నిర్ణయం ఆవేశంలో తీసుకున్నాడని, అతడు మళ్లీ బ్రెజిల్ నేషనల్ టీమ్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడని ఈమధ్య ప్రచారం జరిగింది. ఈ పుకార్లకు చెక్ పెడుతూ, తాజాగా తన కెరీర్ రిటైర్మెంట్పై నెయ్మర్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
'యెల్లో రంగు జెర్సీకి వీడ్కోలు'
ప్రస్తుతం నెయ్మర్ సౌత్ అమెరికన్ క్లబ్కు చెందిన కోపా సుడమెరికానా టోర్నమెంట్లో ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో తన పాత క్లబ్ శాంటోస్కు ప్రాతనిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో శాంటోస్ బుధవారం యూనివర్స్సెంట్రల్తో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో నెయ్మర్ జట్టు 4-2తో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్మీట్లో పాల్గొన్న నెయ్మర్ ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ కమ్బ్యాక్పై వస్తున్న పుకార్లకు చెక్ పెట్టాడు.
'జాతీయ జట్టుతో నా ప్రయాణం ముగిసింది. నేను ఆటలో చరిత్ర సృష్టించాను. నా కెరీర్ పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ యెల్లో జెర్సీ (బ్రెజిల్) కోసం నా రక్తం, నా జీవితం, సర్వస్వాన్ని దారపోశాను. ఎల్లప్పుడూ మైదానంలో పోరాడాను. కానీ నాకపై వదిలేయాలనుకుంటున్నాను' అని నెయ్మర్ కోపా సుడమెరికానా టోర్నమెంట్లో ఓ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్మీట్లో భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నాడు. దీంతో బ్రెజిల్ జట్టుతో నెయ్మర్ 16ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్ అధికారికంగా ముగిసింది.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨عاااجللل— Team Neymar (@TeamNey10) July 29, 2026
الأسطورة نيمار يعلن انه لن يلعب مع البرازيل مجددًا😢😢🇧🇷❌
اشكركم لكن لا في الوقت الحالي في المنتخب البرازيل اعتقد انني قد صنعت التاريخ هناك، وكنت سعيد جداً. عشت أشياء كثيرة، وقدمت دمي وحياتي وقاتلت دائماً من أجل القميص الأصفر، لكنني أعتقد أنني لا… pic.twitter.com/L57A2yi2PK
బ్రెజిల్ చరిత్రలోనే టాప్ ప్లేయర్గా
నెయ్మర్ 2010లో బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. గడిచిన 16ఏళ్లలో అనేక రికార్డులు సృష్టిస్తూ, బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్ టీమ్ హిస్టరీలో అత్యుత్తమ ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. అభిమానుల అంచనాలు అందుకుంటూ, దశాబ్ద కాలంగా జట్టును తన భుజాలపై మోశాడు. బ్రెజిల్ తరఫున 80 గోల్స్ చేశాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన బ్రెజిల్ ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజ ప్లేయర్ పేలే ఆల్టైమ్ రికార్డ్ (77 గోల్స్)ను అధిగమించాడు. ఇందులో ఫిఫాలో 15 మ్యాచ్లు ఆడి 9 గోల్స్ చేశాడు.
2026 ✅— FIFA (@FIFAcom) July 29, 2026
2022 ✅
2018 ✅
2014 ✅
Neymar joins Pelé as the only Brazilians to score at four different editions of the @FIFAWorldCup 🇧🇷 pic.twitter.com/dXle0cxtYR
నాలుగు ఫిపాల్లో ప్రాతినిధ్యం
నెయ్మర్ తన కెరీర్లో నాలుగు ఫిఫా వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ల్లో బ్రెజిల్కు ఆడాడు. అతడు తొలుత 2014 వరల్డ్కప్లో బరిలోకి దిగాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా 2018, 2022, 2026 టోర్నీల్లో ఆడాడు. దీంతో నాలుగు వేర్వేరు ఫిఫా ఎడిషన్లలో కనీసం ఒక్క గోల్ సాధించిన బ్రెజిల్ ఆటగాడిగా పేలే సరసన నిలిచాడు. నెయ్మర్ బ్రెజిల్ తరఫున ఫిఫా ప్రపంచ కప్తోపాటు, కోపా అమెరికా టోర్నమెంట్లు, ఒక ఒలింపిక్ కూడా ఆడాడు. 2016 రియో ఒలింపిక్స్లో బ్రెజిల్కు నెయ్మర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. ఆ ఒలింపిక్స్లో తన జట్టును విజేతగా నిలిపి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు.