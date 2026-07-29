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'బ్రెజిల్ కోసం సర్వస్వం ధారపోశా- ఇకపై యెల్లో జెర్సీలో కనిపించను'- రిటైర్మెంట్​ను కన్ఫర్మ్​ చేసిన నెయ్​మర్

ఇంటర్నేషనల్ రిటైర్మెంట్​ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసిన నెయ్​మర్ జూనియర్- ఇకపై బ్రెజిల్ జట్టు ఆడనని వెల్లడి

Neymar Jr
Neymar Jr (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 7:05 PM IST

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Neymar Jr Retirement : బ్రెజిలియన్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం నెయ్‌మార్ జూనియర్ తన రిటైర్మెంట్​ను అధికారికంగా ధ్రువీకరించాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ నుంచి రిటైర్ అవుతున్నట్లు నెయ్​మర్ తాజాగా ప్రకటించాడు. మూడు వారాల కింద ఫిఫా ప్రపంచ కప్ నుంచి బ్రెజిల్ ప్రీ క్వార్టర్స్​లో నార్వేపై ఓడిపోయిన తర్వాతే నెయ్​మర్ అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు గుడ్​ బై చెప్పేశాడు. కానీ, ఆ నిర్ణయం ఆవేశంలో తీసుకున్నాడని, అతడు మళ్లీ బ్రెజిల్ నేషనల్ టీమ్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడని ఈమధ్య ప్రచారం జరిగింది. ఈ పుకార్లకు చెక్ పెడుతూ, తాజాగా తన కెరీర్​ రిటైర్మెంట్​పై నెయ్​మర్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

'యెల్లో రంగు జెర్సీకి వీడ్కోలు'
ప్రస్తుతం నెయ్​మర్ సౌత్ అమెరికన్ క్లబ్​కు చెందిన కోపా సుడమెరికానా టోర్నమెంట్​లో ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో తన పాత క్లబ్ శాంటోస్​కు ప్రాతనిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో శాంటోస్ బుధవారం యూనివర్స్​సెంట్రల్​తో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లో నెయ్​మర్ జట్టు 4-2తో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్న నెయ్​మర్ ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్​ కమ్​బ్యాక్​పై వస్తున్న పుకార్లకు చెక్ పెట్టాడు.

'జాతీయ జట్టుతో నా ప్రయాణం ముగిసింది. నేను ఆటలో చరిత్ర సృష్టించాను. నా కెరీర్ పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ యెల్లో జెర్సీ (బ్రెజిల్) కోసం నా రక్తం, నా జీవితం, సర్వస్వాన్ని దారపోశాను. ఎల్లప్పుడూ మైదానంలో పోరాడాను. కానీ నాకపై వదిలేయాలనుకుంటున్నాను' అని నెయ్​మర్ కోపా సుడమెరికానా టోర్నమెంట్​లో ఓ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్​మీట్​లో భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నాడు. దీంతో బ్రెజిల్ జట్టుతో నెయ్​మర్ 16ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్​ అధికారికంగా ముగిసింది.

బ్రెజిల్ చరిత్రలోనే టాప్ ప్లేయర్​గా
నెయ్​మర్ 2010లో బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. గడిచిన 16ఏళ్లలో అనేక రికార్డులు సృష్టిస్తూ, బ్రెజిల్​ ఫుట్​బాల్ టీమ్ హిస్టరీలో అత్యుత్తమ ప్లేయర్​గా ఎదిగాడు. అభిమానుల అంచనాలు అందుకుంటూ, దశాబ్ద కాలంగా జట్టును తన భుజాలపై మోశాడు. బ్రెజిల్ తరఫున 80 గోల్స్ చేశాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ ఫుట్​బాల్​లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన బ్రెజిల్​ ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజ ప్లేయర్ పేలే ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ (77 గోల్స్)ను అధిగమించాడు. ఇందులో ఫిఫాలో 15 మ్యాచ్​లు ఆడి 9 గోల్స్ చేశాడు.

నాలుగు ఫిపాల్లో ప్రాతినిధ్యం
నెయ్​మర్ తన కెరీర్​లో నాలుగు ఫిఫా వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​ల్లో బ్రెజిల్​కు ఆడాడు. అతడు తొలుత 2014 వరల్డ్​కప్​లో బరిలోకి దిగాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా 2018, 2022, 2026 టోర్నీల్లో ఆడాడు. దీంతో నాలుగు వేర్వేరు ఫిఫా ఎడిషన్లలో కనీసం ఒక్క గోల్ సాధించిన బ్రెజిల్ ఆటగాడిగా పేలే సరసన నిలిచాడు. నెయ్​మర్ బ్రెజిల్ తరఫున ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌తోపాటు, కోపా అమెరికా టోర్నమెంట్లు, ఒక ఒలింపిక్ కూడా ఆడాడు. 2016 రియో ఒలింపిక్స్​లో బ్రెజిల్​కు నెయ్​మర్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. ఆ ఒలింపిక్స్​లో తన జట్టును విజేతగా నిలిపి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు.

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