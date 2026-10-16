భారత్- విండీస్ టీ20 సిరీస్లో పరుగుల వరద- బౌలర్లకు మోర్నీ మోర్కెట్ కీలక సూచన
భారత్ - వెస్టిండీస్ టీ20 సిరీస్లో పరుగుల వరద పారుతోంది. గత ఆరు ఇన్నింగ్స్ల్లో అన్నింట్లోనూ 200+ స్కోర్లు నమోదు అయ్యాయి. దీనిపై బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ మాట్లాడాడు.
Published : October 16, 2026 at 8:56 PM IST
Morne Morkel On Bowlers : వెస్టిండీస్- భారత్ టీ20 సిరీస్లో భారీ స్కోర్ నమోదు అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఇరుజట్లు 200పై చిలుకు పరుగులు సాధించాయి. రెండో మ్యాచ్లో ఏకంగా 250 పరుగుల టార్గెట్ను కూడా మన బౌలర్లు కాపాడుకోలేకపోయారు. అయితే పిచ్లు ఫ్లాట్గా ఉండడం వల్ల భారీ స్కోర్లు నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో బౌలర్ల ఉనికి ప్రశ్నార్థకరంగా మారుతోంది. అయితే ఇదే విషయంపై తాజాగా టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ మాట్లాడాడు. ఇలాంటి ఫ్లాట్ పిచ్లపై బౌలింగ్ చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నదని అన్నాడు. ఇలాంటి సమయంలో బౌలర్లు తమ గత మ్యాచ్ల గురించి ఆలోచించకుండా, ఒత్తిడిలోనూ తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించాడు.
"బౌలర్లు గతాన్ని వదిలేసి ముందుకు సాగాలి. మ్యాచ్ల మధ్య సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ సెషన్ల ద్వారా లోపాలను సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉండదు. అదే సమయంలో, గత మ్యాచ్ల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం కూడా ముఖ్యం. అందుకే ఈరోజు ఉదయం బౌలర్లతో కొన్ని కీలక అంశాలు, ఇక్కడి పరిస్థితుల గురించి చర్చించాం. యువ బౌలర్లు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు తెలివైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలనేది ముఖ్యం. మా బౌలింగ్ గ్రూపునకు ఇది మంచి అనుభవం. జట్టులోకి వచ్చిన ప్రిన్స్ యాదవ్ తన నైపుణ్యాలను చూపించాడు"
"తన బలాలు ఏంటో అతనికి బాగా తెలుసు. కాబట్టి, మా బృందంలో ఇలాంటి చర్చలు జరగడం, ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడం, ఒకరి బౌలింగ్ శైలిని మరొకరు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దేశవాళీ క్రికెట్లో ప్రిన్స్ ఆడే విధానం బాగుంటుంది. అక్కడ పిచ్లు బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా (ఫ్లాట్ వికెట్లు) ఉంటాయి. కాబట్టి వైట్- బాల్ క్రికెట్లో అతను అందుకు తగ్గట్లే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టులో ఉన్నప్పుడు, అతను డెత్ ఓవర్లలో కచ్చితమైన యార్కర్లు వేయగలడని తక్కువ సమయంలోనే గుర్తించాం. ఈ ఫార్మాట్లో ఇది చాలా కీలకమైన అంశం" అని ఐదో మ్యాచ్కు ముందు శుక్రవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మోర్కెల్ మాట్లాడాడు.