అంధుల ఆసియా కప్ ఫైనల్ : మ్యాచ్ ఆడకుండానే విజేతగా పాకిస్థాన్- మండిపడ్డ భారత్
Blind Cricket India Vs Pakistan : ఆసియా కప్- 2026 అంధుల పురుషుల టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ వివాదాస్పదం అయ్యింది. అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ను టీమ్ఇండియా బాయ్కాట్ చేసింది.
Published : November 20, 2026 at 10:13 PM IST
అంధుల పురుషుల ఆసియా కప్- 2026 క్రికెట్ టోర్నీ ఫైనల్ వర్షం కారణంగా రద్దవ్వడం వివాదాస్పదం అయ్యింది. ఢాకా వేదికగా భారత్- పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య జరగాల్సిన ఫైనల్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయ్యింది. అయితే రన్రేట్ ఆధారంగా నిర్వాహకులు పాకిస్థాన్ జట్టును విజేతగా ప్రకటించారు. దీనిపై భారత జట్టు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. ట్రోఫీ బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం నుంచి వాకౌట్ చేసింది. ప్రపంచ అంధుల క్రికెట్ మండలి అధ్యక్షుడు, పాకిస్థాన్ బ్లైండ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు సుల్తాన్ షా మ్యాచ్ రిఫరీపై ఒత్తిడి తెచ్చి పాక్కు అనుకూలంగా ప్రకటన చేయించుకున్నారని భారత అంధుల క్రికెట్ సంఘం మండిపడింది.
అంపైర్లు, రిఫరీని సుల్తాన్ షా ప్రభావితం చేసి పాకిస్థాన్కు ట్రోఫీని కట్టబెట్టారని, ఇది అంతర్జాతీయ టోర్నీ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసే చర్య అని పేర్కొంది. నిబంధనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా తమను రన్నరప్గా ప్రకటించడాన్ని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని, ఇరు జట్లను సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించాలని భారత ప్లేయర్లు డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే ఇలాంటి ఫైనల్కు రిజర్వ్ డే ఉండాలని అన్నారు.
The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026