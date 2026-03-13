ముస్తాఫిజుర్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన కోల్కతా నైట్రైడర్స్- జట్టులోకి టీ20 వరల్డ్కప్ స్టార్ బౌలర్
Published : March 13, 2026 at 8:37 PM IST
Kolkata Knight Riders IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్ దగ్గర పడుతుండడంతో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ కీలక ప్రకటన చేసింది. పలు కారణాలతో బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను వదులుకున్న కేకేఆర్ అతడి రిప్లేస్మెంట్ను శుక్రవారం అనౌన్స్ చేసింది. రానున్న లీగ్లో ముస్తాఫిజుర్ స్థానాన్ని జింబాబ్వే స్టార్ ప్లేయర్ బ్లెస్సింగ్ ముజర్బానితో రిప్లేస్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అతడిని జట్టులోకి ఆహ్వానిస్తూ కోల్కతా సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.
'జింబాబ్వే పేసర్ బ్లెస్సింగ్ ముజర్బానితో కేకేఆర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు జట్టుతో చేరతాడు. 6 అడుగుల ఎనిమిది అంగుళాలు ఉండే ముజర్బాని జింబాబ్వే తరఫున టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేశాడు. ఇప్పటి దాకా 80 అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 90కిపైగా వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు లీగ్ల్లో ఆడిన అనుభవం అతడికి ఉంది. అతడి రాకతో మా బౌలింగ్ మరింత పటిష్టంగా మారుతుందని ఆశిస్తున్నాం' అని కేకేఆర్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
A new Blessing in Purple & Gold 💜🔥 pic.twitter.com/p31V3LsGfm— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 13, 2026
పాకిస్థాన్ లీగ్ నుంటి బయటకు!
ఇంకో 10 రోజుల్లో పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నీలో ముజర్బానీ ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్ జట్టు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఐపీఎల్లో ఆడే అవకాశం రావడంతో అతడు పీఎస్ఎల్ నుంచి వైదొలిగాడు. ఐపీఎల్ కోసం పీఎస్ఎల్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన రెండో క్రికెటర్గా ముజర్బాని నిలిచాడు. గతేడాది ముంబయి ఇండియన్స్ నుంచి పిలుపు రావడంతో సౌతాఫ్రికా ఆల్రౌండర్ కార్బిన్ బాష్ కూడా పీఎస్ఎల్ నుంచి వైదొలిగాడు.
కాగా, ఇటీవల ముగిసిన టీ20 వరల్డ్కప్లో ముజర్భాని అద్భుతంగా రాణించాడు. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 13 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. దీంతో ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన మూడో బౌలర్గా షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్తో సమంగా ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా లీగ్ దశలో ఆస్ట్రేలియాపై జింబాబ్వే విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆ మ్యాచ్లో ముజర్భానీ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచాడు. దీంతో కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
2017లో ముజర్భానీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి అతడు 89 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 21.35 యావరేజ్తో 106 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో జింబాబ్వే తరఫున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన మూడో బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో అతడికంటే ముందు ఎంగరవ 114 వికెట్లతో టాప్లో ఉండగా, సికందర్ రజా (107 వికెట్లు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక 18 టెస్టుల్లో 67 వికెట్లు, 57 వన్డేల్లో 70 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక 29ఏళ్ల ముజర్భానీ ఐపీఎల్లో ఆడడం ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటికే వరల్డ్కప్లో సత్తా చాటడంతో అతడు తుదిజట్టులో స్థానం దక్కించుకోవడం ఖాయం. ఈ లీగ్లో అత్యుత్తమంగా ఆడితే ముజర్భానీ కెరీర్కు ఇది టర్నింగ్ పాయింట్గా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇక గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ను కేకేఆర్ రూ.9.2 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. అయితే ఇటీవల భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో ముస్తాఫిజుర్ ఎంపికపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అతడిని జట్టులోంచి రిలీజ్ చేయాలని కోల్కతాకు బీసీసీఐ ఆదేశించింది. దీంతో ముస్తాఫిజుర్ను కేకేఆర్ వదిలేసింది. అతడి స్థానాన్ని ముజర్బానితో తాజాగా భర్తీ చేసింది. ఈ సీజన్లో మార్చి 29న ముంబయితో కోల్కతా తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది.
