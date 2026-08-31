క్రికెట్ చరిత్రలోనే విచిత్రమైన ఫలితం- ప్రింటర్ పనిచేయకపోవడంతో మ్యాచ్లో ఓటమి- 'ఇదేం రూల్ బాబు?'
క్రికెట్ చరిత్రలోనే విచిత్రమైన ఫలితం - ప్రింటర్ పని చేయకపోవడంతో ఆతిథ్య జట్టకు తప్పని ఓటమి
Published : August 31, 2026 at 8:04 PM IST
Cricket Match Lost Due To Printer : క్రికెట్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) నిబంధనల మేరకు మ్యాచ్లలో గెలుపోటములను నిర్ణయిస్తారు. కొన్నిసార్లు 'డక్వర్త్- లూయిస్' (DLS) పద్ధతి కారణంగా ఫలితం రాబడితే, ఇంకొన్నిసార్లు 'సూపర్ ఓవర్' ద్వారా మ్యాచ్ ఫలితం తేలుతుంది. ఈ నిబంధనల ఆధారంగా వచ్చిన ఫలితాన్ని ప్రతి జట్టు అంగీకరించాల్సిందే. కానీ, ఒక ప్రింటర్ (Faulty Printer) కారణంగా ఒక జట్టు మ్యాచ్ ఓడిపోవడం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? అవును! ఇది నిజంగానే జరిగింది. ఉత్తర ఐర్లాండ్లోని క్రికెట్ మ్యాచ్లో ప్రింటర్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఒక జట్టు మ్యాచ్లో ఓటమిని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
అసలు కథేంటంటే?
ఉత్తర ఐర్లాండ్లోని 'నార్త్ వెస్ట్ క్రికెట్ యూనియన్ ప్రీమియర్ లీగ్'లో భాగంగా రీసెంట్గా 'బాలీస్పాలెన్' (Ballyspallen) - 'ఎగ్లింటన్' (Eglinton) జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్కు బాలీస్పాలెన్ జట్టు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎగ్లింటన్ జట్టు 48.1 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఇక 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, వర్షం కారణంగా బాలీస్పాలెన్ ఇన్నింగ్స్ రెండు ఓవర్ల తర్వాత నిలిచిపోయింది. ఆ సమయానికి బాలీస్పాలెన్ 19 పరుగులు చేసింది. అయితే, వర్షం ఆగిన తర్వాత, డక్వర్త్ పద్ధతి ఆధారంగా మ్యాచ్ను కొనసాగిస్తామని అంపైర్లు ప్రకటించారు.
ప్రింటర్ లోపంతో విజేతగా ప్రకటన
అయితే వాతావరణం కారణంగా ఓవర్ల సంఖ్య తగ్గుతుందని భావించారు. కానీ, అక్కడ ప్రింటర్ పనిచేయకపోవడం వల్ల డక్వర్త్ పద్ధతిలో మ్యాచ్ టార్గెట్ను నిర్దేశించే షీట్లును ప్రింట్ చేయలేకపోయారు. దీంతో అసలు సమస్య తలెత్తింది. ఆ షీట్లు లేకుండా డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో మ్యాచ్ టార్గెట్ను ఫిక్స్ చేయడం సాధ్యం కాలేదు. డక్వర్త్ షీట్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో వర్షం ఆగిన తర్వాత ఒక్క బంతిని కూడా వేయలేకపోయారు. దీని ఫలితంగా, సందర్శక జట్టు ఎగ్లింటన్ను నిర్వాహకులు విజేతగా ప్రకటించారు.
🇮🇪 | No Cricket because Printer not Working— CricketGully (@thecricketgully) August 31, 2026
In the North West Cricket Union Premier League, the DLS sheet could not be produced because the printer was not working.
As a result, the match should be forfeited by the home team.
📷 Cricket Ireland pic.twitter.com/SxFXfajHJa
అసలు రూల్ ఏంటంటే?
'నార్త్ వెస్ట్ క్రికెట్ యూనియన్' రూల్స్ ప్రకారం, డక్వర్త్ పద్ధతిలో టార్గెట్ను నిర్దేశించే షీట్లను రెండు జట్లకు, అంపైర్లకు అందించాలి. అయితే ఇందుకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్, కంప్యూటర్, ప్రింటర్, పేపర్, ఇంక్ అన్నింటినీ కూడా ఆతిథ్య జట్టే నిర్వాహకులకు అందించాలనే నిబంధన ఉంది. ఈ నిబంధనలను పాటించడంలో విఫలమైతే, ఆతిథ్య జట్టే దానికి పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే బాలీస్పాలెన్ ఓటమిని అంగీకరించాల్సి వచ్చింది. బాలీస్పాలెన్ ఎదుర్కొన్న ఒక సాంకేతిక సమస్య వల్ల లీగ్లో విజయం సాధించే అవకాశాలను దూరం అయ్యాయి. అయితే ఇలాంటి రూల్స్ ఐసీసీలో మాత్రం లేవు.
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