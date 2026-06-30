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బంగాళదుంపలు అమ్మిన యువకుడు- ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ వేదికపై భారత్ ఆశలతో- మెడల్ సాధించడమే టార్గెట్!

పోలియోను జయించి కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌కు ఎంపికైన బిహార్‌కు చెందిన పారా పవర్‌లిఫ్టర్ ఝండూ కుమార్- ఈ-రిక్షా అమ్ముకుని పోటీల్లో పాల్గొన్న పట్టుదల- ఇప్పుడు దేశానికి పతకం అందించాలన్న లక్ష్యం

Para Athelet Inspirational Story
Para Athelet Inspirational Story (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 5:31 PM IST

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Para Athelet Inspirational Story : జీవితంలో అవకాశాలు లేకపోయినా లక్ష్యం ఉంటే ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగొచ్చని మరోసారి నిరూపించాడు బిహార్‌కు చెందిన పారా పవర్‌లిఫ్టర్ ఝండూ కుమార్. చిన్నతనంలో పోలియో బారినపడి శారీరకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఆయన, కుటుంబ పోషణ కోసం బంగాళాదుంపలు, కూరగాయలు అమ్మిన రోజులు కూడా చూశాడు. ఒక దశలో జీవనోపాధి కోసం ఈ-రిక్షా నడిపాడు. అయినా తన కలను మాత్రం వదులుకోలేదు. ఇప్పుడు 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని దక్కించుకుని అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు.

బిహార్‌లోని నలందా జిల్లా హర్నౌత్‌కు చెందిన 28 ఏళ్ల ఝండూ కుమార్, గ్లాస్గోలో జరిగే 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో 72 కిలోల విభాగంలో భారత్ తరఫున పోటీ చేయనున్నాడు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌కు ఎంపికైన బిహార్ తొలి పారా అథ్లెట్‌గా ఆయన చరిత్ర సృష్టించాడు. ఝండూ కుమార్‌కు నాలుగేళ్ల వయసులోనే పోలియో సోకింది. దీంతో కాళ్లకు బలహీనత వచ్చి నడవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అయితే చిన్నప్పటి నుంచే శరీర దారుఢ్యంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. 12 ఏళ్ల వయసులోనే బాడీబిల్డింగ్‌పై మక్కువ పెరిగింది. తర్వాత 2014-15 ప్రాంతంలో జిమ్‌లో శిక్షణ ప్రారంభించాడు. 2021లో పారా పవర్‌లిఫ్టింగ్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత అదే తన జీవితాన్ని మార్చే మార్గమని నిర్ణయించుకున్నాడు.

Para Athelet Inspirational Story
ఝండూ కుమార్ (ETV BHARAT)

కుటుంబ పోషణ కోసం కూరగాయల వ్యాపారం
కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దుర్భరంగా ఉండటంతో 2018 నుంచి కూరగాయలు అమ్మడం ప్రారంభించాడు. రోజూ హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌కు వెళ్లడం కూడా ఆయనకు పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. ఆ సమయంలో వీల్‌చైర్ కూడా లేకపోవడంతో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. తర్వాత ఓవర్‌బ్రిడ్జి నిర్మాణం కారణంగా వ్యాపారం చేస్తున్న దుకాణం కూడా తొలగించాల్సి వచ్చింది. కరోనా సమయంలో పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారాయి. అప్పు చేసి ఒక ఎలక్ట్రిక్ రిక్షా కొనుగోలు చేసి జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నాడు. పగలంతా ఈ-రిక్షా నడిపి రాత్రిళ్లు జిమ్‌లో సాధన చేసేవాడు.

ఈ-రిక్షా అమ్ముకుని పోటీలకు వెళ్లిన పోరాటం
2023లో దగిల్లీలో జరిగే పోటీలకు అర్హత సాధించినా వెళ్లడానికి డబ్బులు లేవు. చేతిలో ఉన్న ఏకైక ఆస్తి ఈ-రిక్షానే. దేశం కోసం ఆడాలనే కల ముందు అది కూడా అడ్డంకి కాలేదు. వెంటనే రిక్షాను అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బుతో పోటీలకు వెళ్లాడు. ఆ పోటీల్లో పతకం రాకపోయినా నిరాశ చెందలేదు. మరోసారి మరింత పట్టుదలతో సాధన కొనసాగించాడు. భారత మాజీ పారా పవర్‌లిఫ్టర్, ప్రముఖ కోచ్ రాజేంద్ర సింగ్ రాహేలు, తన జిమ్ యజమాని గౌతమ్ సింగ్, కుందన్ సింగ్ అందించిన ప్రోత్సాహం తన జీవితాన్ని మలిచిందని ఝండూ చెబుతున్నాడు.

Para Athelet Inspirational Story
ఝండూ కుమార్ (ETV BHARAT)

ఎస్‌ఏఐ ఎంపికతో మారిన జీవితం
2023లో భారత క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (ఎస్‌ఏఐ) శిక్షణ కోసం ఎంపిక చేయడంతో ఆయన జీవితంలో కొత్త మలుపు తిరిగింది. అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వమే శిక్షణ ఖర్చులను భరిస్తోంది. ప్రస్తుతం గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్ జాతీయ ప్రతిభా కేంద్రంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందుతున్నాడు. 2019లో ఝండూను తొలిసారి చూసిన జిమ్ యజమాని, కోచ్ గౌతమ్ సింగ్ ఆయన పట్టుదలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. పగలంతా కూరగాయలు అమ్మి అలసిపోయినా.. సాయంత్రం జిమ్‌కు వచ్చి అదే ఉత్సాహంతో సాధన చేయడం చూసి హర్నౌత్‌లో ప్రత్యేకంగా జిమ్ ప్రారంభించినట్లు ఆయన చెబుతున్నారు. ఝండూ అనే పేరును చూసి మొదట చాలామంది ఎగతాళి చేశారని, కానీ పోటీల్లో అతని ప్రదర్శన చూసిన తర్వాత నిలబడి చప్పట్లు కొట్టారని గౌతమ్ సింగ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్-3లో నిలిచే స్థాయికి చేరుకోవడం తనకెంతో గర్వంగా ఉందన్నారు.

ఒక్కో మెట్టుగా విజయాల బాట
2022లో కోల్‌కతాలో జరిగిన జాతీయ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించడం ద్వారా ఝండూ విజయయాత్ర ప్రారంభమైంది. 2024లో దిల్లీలో జరిగిన ఖేలో ఇండియా క్రీడల్లో రజత పతకం సాధించాడు. అదే ఏడాది నోయిడాలో జరిగిన జాతీయ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణ పతకం అందుకున్నాడు. 2025లో ఆయన కెరీర్‌లో అత్యంత కీలక ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. 206 కిలోల బరువును ఎత్తి 1994 నుంచి కొనసాగుతున్న జాతీయ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. అదే ఏడాది జాతీయ ఛాంపియన్‌షిప్‌తో పాటు ఖేలో ఇండియా గేమ్స్‌లో కూడా బంగారు పతకాలు సాధించాడు.

Para Athelet Inspirational Story
ఝండూ కుమార్ గెలుచుకున్న పతకాలు (ETV BHARAT)

అంతర్జాతీయ వేదికపైనూ సత్తా

దేశీయ పోటీలతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఝండూ రాణించాడు. చైనాలో జరిగిన వరల్డ్ కప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించాడు. ఈజిప్టులో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 198 కిలోల బరువు ఎత్తి ఆరో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. 2026 ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో మరో కాంస్య పతకం గెలుచుకున్నాడు. ఈ విజయాలే ఆయనకు గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌కు మార్గం సుగమం చేశాయి.

మారని కుటుంబ జీవితం
ఝండూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నా ఆయన కుటుంబ పరిస్థితి మాత్రం ఇంకా పెద్దగా మారలేదు. తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికీ బిహార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ యూనియన్ (బిస్కోమౌన్) భూమిలో అద్దెకు తీసుకున్న టిన్ షెడ్డు ఇంట్లోనే జీవిస్తున్నారు. తండ్రి రామానంద్ పస్వాన్ ఇప్పటికీ బంగాళాదుంపలు అమ్ముకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. "నా కుమారుడు దేశం కోసం ఆడుతున్నాడంటే అంతకంటే పెద్ద ఆనందం లేదు. మా కుటుంబానికి ప్రభుత్వ సహాయం మాత్రం అందలేదు" అని ఆయన తెలిపారు. తల్లి కమలా దేవి కూడా తన కుమారుడిపై పూర్తి నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి పతకం తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నామని, ప్రభుత్వం ఉద్యోగంతో పాటు సొంత ఇల్లు కల్పిస్తే కుటుంబానికి ఎంతో ఊరట లభిస్తుందని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Para Athelet Inspirational Story
ఝండూ కుమార్ ఫ్యామిలీ (ETV BHARAT)

దేశం ఆశలతో గ్లాస్గో బరిలోకి
ఝండూ కుమార్ కథ కేవలం బరువులు ఎత్తిన రికార్డుల గురించి మాత్రమే కాదు. పోలియో, పేదరికం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, జీవిత పోరాటం ఇవన్నింటినీ జయించి లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న ఓ సాధారణ యువకుడి అసాధారణ ప్రయాణం ఇది. జులై 23న గ్లాస్గోలో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో భారత త్రివర్ణ పతాకంతో అడుగుపెట్టే ఝండూ కుమార్, తన కుటుంబ ఆశలతో పాటు కోట్లాది భారతీయుల కలలను కూడా మోసుకెళ్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన లక్ష్యం ఒక్కటే కామన్వెల్త్ వేదికపై భారత్‌కు పతకం అందించి తన పోరాటానికి మరింత గొప్ప ముగింపు ఇవ్వడం.

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